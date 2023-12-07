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В Госдуму внесли пакет проектов об ответственности за треш-стримы

В Госдуму внесли пакет проектов об ответственности за треш-стримы - РИА Новости, 07.12.2023

В Госдуму внесли пакет проектов об ответственности за треш-стримы

В Госдуму внесен пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы, соответствующие документы размещены в думской электронной базе. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T22:50

2023-12-07T22:50

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Госдуму внесен пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы, соответствующие документы размещены в думской электронной базе.Согласно изменениям, которые вносятся в Уголовный кодекс, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях.Также усиливается уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.Например, убийство с публичной демонстрацией, в том числе в интернете, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет.В пояснительной записке отмечается, что совершение вышеуказанных преступлений с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или интернете, значительно "повышает общественную опасность этих деяний, поскольку посягает не только на жизнь и здоровье, свободу, честь и достоинство конкретных лиц, но также на общественную безопасность и общественный порядок, вводя данное преступное поведение в ранг допустимого и возможного для неограниченного круга лиц".Подчеркивается, что зрителями данных трансляций становятся преимущественно дети и молодые люди с не сформировавшейся психикой."В соответствии с частью второй статьи 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. Таким образом, при совершении треш-стримером вышеупомянутых преступлений ответственность будет наступать без учета отягчающего обстоятельства", - отмечается в пояснительной записке.В случае же, если треш-стример совершит иное преступление, как поясняют авторы проектов, судом будет учитываться новое отягчающее обстоятельство.Также по указанным составам вводится дополнительное наказание: лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, что позволит судам ограничивать преступникам доступ в интернет.

https://ria.ru/20231021/blogery-1904276427.html

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