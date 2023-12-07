Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли пакет проектов об ответственности за треш-стримы - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 07.12.2023 (обновлено: 23:12 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/proekt-1914494801.html
В Госдуму внесли пакет проектов об ответственности за треш-стримы
В Госдуму внесли пакет проектов об ответственности за треш-стримы - РИА Новости, 07.12.2023
В Госдуму внесли пакет проектов об ответственности за треш-стримы
В Госдуму внесен пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы, соответствующие документы размещены в думской электронной базе. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:50
2023-12-07T23:12
госдума рф
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912334389_0:261:3071:1988_1920x0_80_0_0_ee2c5508b63be87473c849435eeb3e73.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Госдуму внесен пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы, соответствующие документы размещены в думской электронной базе.Согласно изменениям, которые вносятся в Уголовный кодекс, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях.Также усиливается уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.Например, убийство с публичной демонстрацией, в том числе в интернете, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет.В пояснительной записке отмечается, что совершение вышеуказанных преступлений с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или интернете, значительно "повышает общественную опасность этих деяний, поскольку посягает не только на жизнь и здоровье, свободу, честь и достоинство конкретных лиц, но также на общественную безопасность и общественный порядок, вводя данное преступное поведение в ранг допустимого и возможного для неограниченного круга лиц".Подчеркивается, что зрителями данных трансляций становятся преимущественно дети и молодые люди с не сформировавшейся психикой."В соответствии с частью второй статьи 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. Таким образом, при совершении треш-стримером вышеупомянутых преступлений ответственность будет наступать без учета отягчающего обстоятельства", - отмечается в пояснительной записке.В случае же, если треш-стример совершит иное преступление, как поясняют авторы проектов, судом будет учитываться новое отягчающее обстоятельство.Также по указанным составам вводится дополнительное наказание: лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, что позволит судам ограничивать преступникам доступ в интернет.
https://ria.ru/20231021/blogery-1904276427.html
https://ria.ru/20231130/proisshestvie-1912935571.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912334389_0:162:2514:2048_1920x0_80_0_0_c3ead7cdc329b28554efbb6c10c87d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуму внесли пакет проектов об ответственности за треш-стримы

В ГД внесли проекты об уголовной ответственности за треш-стримы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосударственный герб России
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Государственный герб России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Госдуму внесен пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы, соответствующие документы размещены в думской электронной базе.
Согласно изменениям, которые вносятся в Уголовный кодекс, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
В Петербурге силовики ищут соучастников группы треш-блогеров
21 октября, 00:00
Также усиливается уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.
Например, убийство с публичной демонстрацией, в том числе в интернете, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет.
В пояснительной записке отмечается, что совершение вышеуказанных преступлений с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или интернете, значительно "повышает общественную опасность этих деяний, поскольку посягает не только на жизнь и здоровье, свободу, честь и достоинство конкретных лиц, но также на общественную безопасность и общественный порядок, вводя данное преступное поведение в ранг допустимого и возможного для неограниченного круга лиц".
Подчеркивается, что зрителями данных трансляций становятся преимущественно дети и молодые люди с не сформировавшейся психикой.
"В соответствии с частью второй статьи 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. Таким образом, при совершении треш-стримером вышеупомянутых преступлений ответственность будет наступать без учета отягчающего обстоятельства", - отмечается в пояснительной записке.
В случае же, если треш-стример совершит иное преступление, как поясняют авторы проектов, судом будет учитываться новое отягчающее обстоятельство.
Также по указанным составам вводится дополнительное наказание: лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, что позволит судам ограничивать преступникам доступ в интернет.
Кадр со стрима Даши Корейки и Хилми Форкса
Прокуратура утвердила обвинение по делу против треш-блогера Хилми Форкса
30 ноября, 15:37
 
Госдума РФОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала