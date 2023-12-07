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Нижегородца, зарубившего подругу топором, приговорили к 8,5 годам - РИА Новости, 07.12.2023
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19:25 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/prigovor-1914471912.html
Нижегородца, зарубившего подругу топором, приговорили к 8,5 годам
Нижегородца, зарубившего подругу топором, приговорили к 8,5 годам - РИА Новости, 07.12.2023
Нижегородца, зарубившего подругу топором, приговорили к 8,5 годам
Житель Нижегородской области, из ревности зарубивший подругу топором, осужден на 8,5 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:25
2023-12-07T19:25
происшествия
россия
нижегородская область
богородск
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Житель Нижегородской области, из ревности зарубивший подругу топором, осужден на 8,5 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что утром 20 мая в доме в переулке Цветочный города Богородска подсудимый на почве ревности нанес своей знакомой множественные удары топором по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20231207/prigovor-1914393868.html
россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, богородск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Богородск, Следственный комитет России (СК РФ)
Нижегородца, зарубившего подругу топором, приговорили к 8,5 годам

СК: нижегородца, зарубившего подругу топором, приговорили к 8,5 годам

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Житель Нижегородской области, из ревности зарубивший подругу топором, осужден на 8,5 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что утром 20 мая в доме в переулке Цветочный города Богородска подсудимый на почве ревности нанес своей знакомой множественные удары топором по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Вчера, 15:47
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьБогородскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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