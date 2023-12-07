https://ria.ru/20231207/prigovor-1914471912.html

Нижегородца, зарубившего подругу топором, приговорили к 8,5 годам

Нижегородца, зарубившего подругу топором, приговорили к 8,5 годам - РИА Новости, 07.12.2023

Нижегородца, зарубившего подругу топором, приговорили к 8,5 годам

Житель Нижегородской области, из ревности зарубивший подругу топором, осужден на 8,5 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T19:25

2023-12-07T19:25

2023-12-07T19:25

происшествия

россия

нижегородская область

богородск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Житель Нижегородской области, из ревности зарубивший подругу топором, осужден на 8,5 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что утром 20 мая в доме в переулке Цветочный города Богородска подсудимый на почве ревности нанес своей знакомой множественные удары топором по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20231207/prigovor-1914393868.html

россия

нижегородская область

богородск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нижегородская область, богородск, следственный комитет россии (ск рф)