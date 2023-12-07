Кольчуга Киркорова и платье Чиковани: в Москве наградили "Звезд хайпа"
В Москве впервые вручили награды премии российского шоу-бизнеса "Звезды Хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Москве вручили награды премии российского шоу-бизнеса "Звезды Хайпа", корреспондент РИА Новости посетил церемонию в Live Арене.
На церемонии выступали "Земляне", Филипп Киркоров, Ханна, Егор Шип, IOWA, Иванушки International, Хабиб, МОТ с женой, Seville, Аня Седокова, Катя Лель, Амиран Сардаров, Gayazovs Brothers, NLO и другие исполнители, в сопровождении танцоров балета Аллы Духовой TODES.
Одним из самых эпатажных артистов вечера стал Филипп Киркоров, в течение одного номера сменивший несколько костюмов.
© Фото : пресс-служба "Русского радио"Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
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© Фото : пресс-служба "Русского радио"Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
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© GAVRILOV DMITRYПевец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
© GAVRILOV DMITRY
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Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
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Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
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Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
© GAVRILOV DMITRY
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Поп-король напомнил, что именно он впервые исполнил реп на российской сцене и тут же устроил батл со зрителями.
Киркоров вместе с залом спели песню "Зайка моя" без сопровождения, чем изумили ведущих: актера и певца Алексея Воробьева и солистку группы RASA Дашу Шейк.
© Фото : пресс-служба "Русского радио"Ведущие премии "Звезды хайпа" певец Алексей Воробьев и солистка группы RASA Даша Шейк
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
Ведущие премии "Звезды хайпа" певец Алексей Воробьев и солистка группы RASA Даша Шейк
Моментов хайпа на премии было множество. Например, блогер и звезда реалити-шоу "Новые звезды в Африке" Виолетта Чиковани эпатировала публику платьем с обнаженными ягодицами.
© Фото : пресс-служба "Русского радио"Блогер Виолетта Чиковани на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
Блогер Виолетта Чиковани на премии "Звезды хайпа"
Во время выступления Gayazovs Brothers вывезли малиновую "Ладу". Певец ЮрКисс устроил на сцене застолье. Катя Лель вновь зажгла танцпол своим хитом "Мой мармеладный".
© Фото : пресс-служба "Русского радио"Певец ЮрКисс на премии "Звезды хайпа"
Певец ЮрКисс на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
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© Фото : пресс-служба "Русского радио"Певец Хабиб на премии "Звезды хайпа"
Певец Хабиб на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
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© Фото : пресс-служба "Русского радио"Группа "Земляне" на премии "Звезды хайпа"
Группа "Земляне" на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
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© Фото : пресс-служба "Русского радио"Певица Seville на премии "Звезды хайпа"
Певица Seville на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
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Певец ЮрКисс на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
1 из 4
Певец Хабиб на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
2 из 4
Группа "Земляне" на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
3 из 4
Певица Seville на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
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Шоу "Звезды хайпа" объединило и артистов, давно покоривших музыкальный Олимп, и новых кумиров молодого поколения. Каждый исполнитель получил подарки и памятный портрет.