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Кольчуга Киркорова и платье Чиковани: в Москве наградили "Звезд хайпа" - РИА Новости, 07.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:25 07.12.2023 (обновлено: 18:26 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/premiya-1914436194.html
Кольчуга Киркорова и платье Чиковани: в Москве наградили "Звезд хайпа"
Кольчуга Киркорова и платье Чиковани: в Москве наградили "Звезд хайпа" - РИА Новости, 07.12.2023
Кольчуга Киркорова и платье Чиковани: в Москве наградили "Звезд хайпа"
В Москве вручили награды премии российского шоу-бизнеса "Звезды Хайпа", корреспондент РИА Новости посетил церемонию в Live Арене. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:25
2023-12-07T18:26
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Москве вручили награды премии российского шоу-бизнеса "Звезды Хайпа", корреспондент РИА Новости посетил церемонию в Live Арене.На церемонии выступали "Земляне", Филипп Киркоров, Ханна, Егор Шип, IOWA, Иванушки International, Хабиб, МОТ с женой, Seville, Аня Седокова, Катя Лель, Амиран Сардаров, Gayazovs Brothers, NLO и другие исполнители, в сопровождении танцоров балета Аллы Духовой TODES. Одним из самых эпатажных артистов вечера стал Филипп Киркоров, в течение одного номера сменивший несколько костюмов. Поп-король напомнил, что именно он впервые исполнил реп на российской сцене и тут же устроил батл со зрителями. Киркоров вместе с залом спели песню "Зайка моя" без сопровождения, чем изумили ведущих: актера и певца Алексея Воробьева и солистку группы RASA Дашу Шейк.Моментов хайпа на премии было множество. Например, блогер и звезда реалити-шоу "Новые звезды в Африке" Виолетта Чиковани эпатировала публику платьем с обнаженными ягодицами.Во время выступления Gayazovs Brothers вывезли малиновую "Ладу". Певец ЮрКисс устроил на сцене застолье. Катя Лель вновь зажгла танцпол своим хитом "Мой мармеладный".Шоу "Звезды хайпа" объединило и артистов, давно покоривших музыкальный Олимп, и новых кумиров молодого поколения. Каждый исполнитель получил подарки и памятный портрет.
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филипп киркоров, анна седокова, алексей воробьев, иванушки international, rasa, знаменитости, русское радио (радиостанция), новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Филипп Киркоров, Анна Седокова, Алексей Воробьев, Иванушки International, RASA, Знаменитости, Русское радио (радиостанция), Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Кольчуга Киркорова и платье Чиковани: в Москве наградили "Звезд хайпа"

В Москве впервые вручили награды премии российского шоу-бизнеса "Звезды Хайпа"

© Фото : пресс-служба "Русского радио"Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
Певец Филипп Киркоров на премии Звезды хайпа - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Москве вручили награды премии российского шоу-бизнеса "Звезды Хайпа", корреспондент РИА Новости посетил церемонию в Live Арене.
На церемонии выступали "Земляне", Филипп Киркоров, Ханна, Егор Шип, IOWA, Иванушки International, Хабиб, МОТ с женой, Seville, Аня Седокова, Катя Лель, Амиран Сардаров, Gayazovs Brothers, NLO и другие исполнители, в сопровождении танцоров балета Аллы Духовой TODES.
Одним из самых эпатажных артистов вечера стал Филипп Киркоров, в течение одного номера сменивший несколько костюмов.
© Фото : пресс-служба "Русского радио"Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
Певец Филипп Киркоров на премии Звезды хайпа
Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
1 из 3
© Фото : пресс-служба "Русского радио"Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
Певец Филипп Киркоров на премии Звезды хайпа
Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
2 из 3
© GAVRILOV DMITRYПевец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
Певец Филипп Киркоров на премии Звезды хайпа
Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
© GAVRILOV DMITRY
3 из 3
Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
1 из 3
Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
2 из 3
Певец Филипп Киркоров на премии "Звезды хайпа"
© GAVRILOV DMITRY
3 из 3
Поп-король напомнил, что именно он впервые исполнил реп на российской сцене и тут же устроил батл со зрителями.
Киркоров вместе с залом спели песню "Зайка моя" без сопровождения, чем изумили ведущих: актера и певца Алексея Воробьева и солистку группы RASA Дашу Шейк.
© Фото : пресс-служба "Русского радио"Ведущие премии "Звезды хайпа" певец Алексей Воробьев и солистка группы RASA Даша Шейк
Ведущие премии Звезды хайпа певец Алексей Воробьев и солистка группы RASA Даша Шейк - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
Ведущие премии "Звезды хайпа" певец Алексей Воробьев и солистка группы RASA Даша Шейк
Моментов хайпа на премии было множество. Например, блогер и звезда реалити-шоу "Новые звезды в Африке" Виолетта Чиковани эпатировала публику платьем с обнаженными ягодицами.
© Фото : пресс-служба "Русского радио"Блогер Виолетта Чиковани на премии "Звезды хайпа"
Блогер Виолетта Чиковани на премии Звезды хайпа - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
Блогер Виолетта Чиковани на премии "Звезды хайпа"
Во время выступления Gayazovs Brothers вывезли малиновую "Ладу". Певец ЮрКисс устроил на сцене застолье. Катя Лель вновь зажгла танцпол своим хитом "Мой мармеладный".
© Фото : пресс-служба "Русского радио"Певец ЮрКисс на премии "Звезды хайпа"
Певец ЮрКисс на премии Звезды хайпа
Певец ЮрКисс на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
1 из 4
© Фото : пресс-служба "Русского радио"Певец Хабиб на премии "Звезды хайпа"
Певец Хабиб на премии Звезды хайпа
Певец Хабиб на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
2 из 4
© Фото : пресс-служба "Русского радио"Группа "Земляне" на премии "Звезды хайпа"
Группа Земляне на премии Звезды хайпа
Группа "Земляне" на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
3 из 4
© Фото : пресс-служба "Русского радио"Певица Seville на премии "Звезды хайпа"
Певица Seville на премии Звезды хайпа
Певица Seville на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
4 из 4
Певец ЮрКисс на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
1 из 4
Певец Хабиб на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
2 из 4
Группа "Земляне" на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
3 из 4
Певица Seville на премии "Звезды хайпа"
© Фото : пресс-служба "Русского радио"
4 из 4
Шоу "Звезды хайпа" объединило и артистов, давно покоривших музыкальный Олимп, и новых кумиров молодого поколения. Каждый исполнитель получил подарки и памятный портрет.
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ШоубизФилипп КиркоровАнна СедоковаАлексей ВоробьевИванушки InternationalRASAЗнаменитостиРусское радио (радиостанция)Новости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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