https://ria.ru/20231207/premiya-1914436194.html

Кольчуга Киркорова и платье Чиковани: в Москве наградили "Звезд хайпа"

Кольчуга Киркорова и платье Чиковани: в Москве наградили "Звезд хайпа" - РИА Новости, 07.12.2023

Кольчуга Киркорова и платье Чиковани: в Москве наградили "Звезд хайпа"

В Москве вручили награды премии российского шоу-бизнеса "Звезды Хайпа", корреспондент РИА Новости посетил церемонию в Live Арене. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:25

2023-12-07T18:25

2023-12-07T18:26

шоубиз

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Москве вручили награды премии российского шоу-бизнеса "Звезды Хайпа", корреспондент РИА Новости посетил церемонию в Live Арене.На церемонии выступали "Земляне", Филипп Киркоров, Ханна, Егор Шип, IOWA, Иванушки International, Хабиб, МОТ с женой, Seville, Аня Седокова, Катя Лель, Амиран Сардаров, Gayazovs Brothers, NLO и другие исполнители, в сопровождении танцоров балета Аллы Духовой TODES. Одним из самых эпатажных артистов вечера стал Филипп Киркоров, в течение одного номера сменивший несколько костюмов. Поп-король напомнил, что именно он впервые исполнил реп на российской сцене и тут же устроил батл со зрителями. Киркоров вместе с залом спели песню "Зайка моя" без сопровождения, чем изумили ведущих: актера и певца Алексея Воробьева и солистку группы RASA Дашу Шейк.Моментов хайпа на премии было множество. Например, блогер и звезда реалити-шоу "Новые звезды в Африке" Виолетта Чиковани эпатировала публику платьем с обнаженными ягодицами.Во время выступления Gayazovs Brothers вывезли малиновую "Ладу". Певец ЮрКисс устроил на сцене застолье. Катя Лель вновь зажгла танцпол своим хитом "Мой мармеладный".Шоу "Звезды хайпа" объединило и артистов, давно покоривших музыкальный Олимп, и новых кумиров молодого поколения. Каждый исполнитель получил подарки и памятный портрет.

https://ria.ru/20231130/katok-1912865505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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