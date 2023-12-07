https://ria.ru/20231207/pomosch-1914472811.html

В МВФ рассказали о финансировании Украины

В МВФ рассказали о финансировании Украины - РИА Новости, 07.12.2023

В МВФ рассказали о финансировании Украины

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 11 декабря проведет оценку пересмотра программы расширенного финансирования Украины и примет решение о РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T19:32

2023-12-07T19:32

2023-12-07T19:32

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 11 декабря проведет оценку пересмотра программы расширенного финансирования Украины и примет решение о предоставлении очередного транша в 900 миллионов долларов, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Исполнительный совет, как ожидается, встретится в понедельник, 11 декабря, чтобы оценить второй пересмотр и принять решение об одобрении, что сделает возможным предоставление 900 миллионов долларов", - сообщила она журналистам в четверг на вопрос РИА Новости. В среду глава Нацбанка Украины (ЦБ, НБУ) Андрей Пышный сообщал, что кабмин подписал меморандум, который предусматривает пересмотр программы расширенного финансирования МВФ и выделение Киеву очередного транша в 900 миллионов долларов. Как информировал 11 ноября МВФ, фонд достиг соглашения "на уровне персонала" с властями Украины о выделении транша на 900 миллионов долларов. Второй транш от МВФ в 890 миллионов долларов Киев получил в конце июня, первый транш был предоставлен в начале апреля сразу после утверждения программы. В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Согласно плану программы, после первого транша Украине предусматривается выделение трех траншей в размере примерно 880 миллионов долларов по актуальному курсу валют, в середине июня и октября этого года, а также в конце февраля 2024 года после результатов первого, второго и третьего пересмотра. Для получения очередного транша Украина должна выполнить ряд требований, в частности, в сфере финансовой политики, снижения инфляции, усиления независимости центробанка, борьбы с коррупцией. МВФ в свою очередь проводит пересмотр механизма - обзор реализации Киевом своих обязательств, после чего принимает решение о сохранении кредитной программы. Первый обзор был завершен в мае, в июле деньги от МВФ поступили в бюджет страны.

https://ria.ru/20231206/konflikt-1914239164.html

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