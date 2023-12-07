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Исследование: помощь Запада Киеву упала до рекордно низких показателей - РИА Новости, 07.12.2023
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13:20 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/pomosch-1914338154.html
Исследование: помощь Запада Киеву упала до рекордно низких показателей
Исследование: помощь Запада Киеву упала до рекордно низких показателей - РИА Новости, 07.12.2023
Исследование: помощь Запада Киеву упала до рекордно низких показателей
Западное финансирование Киева в августе-октябре 2023 года снизилось почти на 90% по сравнению с тем же периодом за 2022 год, это самый низкий показатель с... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:20
2023-12-07T13:20
нато
евросоюз
украина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Западное финансирование Киева в августе-октябре 2023 года снизилось почти на 90% по сравнению с тем же периодом за 2022 год, это самый низкий показатель с января прошлого года, следует из отчета Кильского института мировой экономики (IfW). Согласно данным института, темпы новых западных финансовых вливаний в Украину значительно снизились: в период с августа по октябрь 2023 года Киев получил 2,11 миллиарда евро, что на 87% меньше, чем за тот же период 2022 года. Эта сумма также стала самым низким показателем с января 2022 года. Из 42 стран, которые предлагают Украине финансовую помощь, только 20 государств за последние три месяца согласовали новые пакеты помощи, что также является самым низким показателем с начала боевых действий. "Наши цифры подтверждают впечатление, что в последние месяцы сторонники стали более нерешительными. Учитывая неопределенность относительно дальнейшей помощи США, Украина может только надеяться, что ЕС наконец примет давно объявленный пакет помощи на сумму 50 миллиардов евро", - прокомментировал результаты исследования директор исследовательского центра института Кристоф Требеш. Требеш также отметил, что зависимость Украины от нескольких основных доноров - Германии, США и скандинавских стран - растет. В настоящее время ЕС пытается согласовать расходы на военную поддержку Украины на ближайшие четыре года в размере 20 миллиардов евро. Еще 50 миллиардов, по мнению Брюсселя, необходимо дополнительно предусмотреть в бюджете Евросоюза на оказание Киеву макрофинансовой помощи до 2027 года. Утверждение этих планов пока блокируют некоторые страны ЕС, в частности, Венгрия. Будапешт ранее заявлял, что нет смысла выделять Киеву новые финансы в то время, когда Украина еще не отчиталась за те, которые ей уже были предоставлены. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
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нато, евросоюз, украина, в мире, сша
НАТО, Евросоюз, Украина, В мире, США
Исследование: помощь Запада Киеву упала до рекордно низких показателей

IfW: помощь Запада Киеву упала до рекордно низких показателей с января 2022 года

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Западное финансирование Киева в августе-октябре 2023 года снизилось почти на 90% по сравнению с тем же периодом за 2022 год, это самый низкий показатель с января прошлого года, следует из отчета Кильского института мировой экономики (IfW).
Согласно данным института, темпы новых западных финансовых вливаний в Украину значительно снизились: в период с августа по октябрь 2023 года Киев получил 2,11 миллиарда евро, что на 87% меньше, чем за тот же период 2022 года. Эта сумма также стала самым низким показателем с января 2022 года. Из 42 стран, которые предлагают Украине финансовую помощь, только 20 государств за последние три месяца согласовали новые пакеты помощи, что также является самым низким показателем с начала боевых действий.
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"Наши цифры подтверждают впечатление, что в последние месяцы сторонники стали более нерешительными. Учитывая неопределенность относительно дальнейшей помощи США, Украина может только надеяться, что ЕС наконец примет давно объявленный пакет помощи на сумму 50 миллиардов евро", - прокомментировал результаты исследования директор исследовательского центра института Кристоф Требеш.
Требеш также отметил, что зависимость Украины от нескольких основных доноров - Германии, США и скандинавских стран - растет.
В настоящее время ЕС пытается согласовать расходы на военную поддержку Украины на ближайшие четыре года в размере 20 миллиардов евро. Еще 50 миллиардов, по мнению Брюсселя, необходимо дополнительно предусмотреть в бюджете Евросоюза на оказание Киеву макрофинансовой помощи до 2027 года. Утверждение этих планов пока блокируют некоторые страны ЕС, в частности, Венгрия. Будапешт ранее заявлял, что нет смысла выделять Киеву новые финансы в то время, когда Украина еще не отчиталась за те, которые ей уже были предоставлены.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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