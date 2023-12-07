https://ria.ru/20231207/polyanskiy-1914493145.html

Распространение украинского оружия представляет угрозу, заявил Полянский

Распространение украинского оружия представляет угрозу, заявил Полянский - РИА Новости, 07.12.2023

Распространение украинского оружия представляет угрозу, заявил Полянский

Бесконтрольное расползание оружия, поставляемого Западом Украине, представляет угрозу – оно оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T22:32

2023-12-07T22:32

2023-12-07T22:42

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ООН, 7 дек – РИА Новости. Бесконтрольное расползание оружия, поставляемого Западом Украине, представляет угрозу – оно оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, "угрозу представляет также бесконтрольное расползание оружия, поставляемого Западом Украине". "Ни для кого не секрет, что значительная его часть уходит на "черный рынок", попадая к террористическим и преступным группировкам. Всплывает оно уже не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Латинской Америке. Возможность подробно обсудить эту проблему представится 11 декабря в ходе инициированного нами заседания Совета Безопасности", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html

https://ria.ru/20231206/nato-1913958723.html

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нато, оон, дмитрий полянский, сергей лавров, дмитрий песков, европа, россия, украина