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Распространение украинского оружия представляет угрозу, заявил Полянский - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 07.12.2023 (обновлено: 22:42 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/polyanskiy-1914493145.html
Распространение украинского оружия представляет угрозу, заявил Полянский
Распространение украинского оружия представляет угрозу, заявил Полянский - РИА Новости, 07.12.2023
Распространение украинского оружия представляет угрозу, заявил Полянский
Бесконтрольное расползание оружия, поставляемого Западом Украине, представляет угрозу – оно оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:32
2023-12-07T22:42
специальная военная операция на украине
нато
оон
дмитрий полянский
сергей лавров
дмитрий песков
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ООН, 7 дек – РИА Новости. Бесконтрольное расползание оружия, поставляемого Западом Украине, представляет угрозу – оно оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, "угрозу представляет также бесконтрольное расползание оружия, поставляемого Западом Украине". "Ни для кого не секрет, что значительная его часть уходит на "черный рынок", попадая к террористическим и преступным группировкам. Всплывает оно уже не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Латинской Америке. Возможность подробно обсудить эту проблему представится 11 декабря в ходе инициированного нами заседания Совета Безопасности", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
https://ria.ru/20231206/nato-1913958723.html
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нато, оон, дмитрий полянский, сергей лавров, дмитрий песков, европа, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, НАТО, ООН, Дмитрий Полянский, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Европа, Россия, Украина
Распространение украинского оружия представляет угрозу, заявил Полянский

Полянский: бесконтрольное распространение украинского оружия представляет угрозу

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
ООН, 7 дек – РИА Новости. Бесконтрольное расползание оружия, поставляемого Западом Украине, представляет угрозу – оно оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, "угрозу представляет также бесконтрольное расползание оружия, поставляемого Западом Украине".
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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"Ни для кого не секрет, что значительная его часть уходит на "черный рынок", попадая к террористическим и преступным группировкам. Всплывает оно уже не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Латинской Америке. Возможность подробно обсудить эту проблему представится 11 декабря в ходе инициированного нами заседания Совета Безопасности", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОООНДмитрий ПолянскийСергей ЛавровДмитрий ПесковЕвропаРоссияУкраина
 
 
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