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В Петербурге двух полицейских заподозрили в покровительстве грабителям - РИА Новости, 07.12.2023
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17:23 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/politsiya-1914441577.html
В Петербурге двух полицейских заподозрили в покровительстве грабителям
В Петербурге двух полицейских заподозрили в покровительстве грабителям - РИА Новости, 07.12.2023
В Петербурге двух полицейских заподозрили в покровительстве грабителям
Двое полицейских из отдела полиции в Выборгском районе Петербурга задержаны за покровительство грабителям, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:23
2023-12-07T17:23
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Двое полицейских из отдела полиции в Выборгском районе Петербурга задержаны за покровительство грабителям, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Бывшая подруга 37-летнего петербуржца обратилась к группе злоумышленников, чтобы те вытрясли из него денежную компенсацию, и 21 ноября, приехав поздно вечером на назначенную встречу в кафе на Придорожной аллее, потерпевший был избит пятью мужчинами. Они также похитили у жертвы 160 тысяч рублей, сообщает пресс-служба. Управлению собственной безопасности МВД стало известно, что содействие злоумышленникам оказывали двое сотрудников 59-го отдела полиции Выборгского района Петербурга, "которые доставили потерпевшего после избиения в отдел полиции и составили на него административный протокол по мелкому хулиганству, чтобы предупредить возможные заявления и жалобы в полицию". "Сегодня, 7 декабря, полицейские провели оперативные мероприятия по задержанию всех участников организованной группы, а также содействовавших им сотрудников", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям 162 (разбой) и 163 (вымогательство) УК РФ. "В связи с этим руководством ГУ МВД России назначена служебная проверка, направленная на установление всех деталей и обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что "при подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке".
https://ria.ru/20231113/mvd-1909070137.html
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происшествия, санкт-петербург, выборгский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район
В Петербурге двух полицейских заподозрили в покровительстве грабителям

Двух полицейских в Выборгском районе задержали за покровительство грабителям

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Двое полицейских из отдела полиции в Выборгском районе Петербурга задержаны за покровительство грабителям, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
Бывшая подруга 37-летнего петербуржца обратилась к группе злоумышленников, чтобы те вытрясли из него денежную компенсацию, и 21 ноября, приехав поздно вечером на назначенную встречу в кафе на Придорожной аллее, потерпевший был избит пятью мужчинами. Они также похитили у жертвы 160 тысяч рублей, сообщает пресс-служба.
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Управлению собственной безопасности МВД стало известно, что содействие злоумышленникам оказывали двое сотрудников 59-го отдела полиции Выборгского района Петербурга, "которые доставили потерпевшего после избиения в отдел полиции и составили на него административный протокол по мелкому хулиганству, чтобы предупредить возможные заявления и жалобы в полицию".
"Сегодня, 7 декабря, полицейские провели оперативные мероприятия по задержанию всех участников организованной группы, а также содействовавших им сотрудников", - говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям 162 (разбой) и 163 (вымогательство) УК РФ.
"В связи с этим руководством ГУ МВД России назначена служебная проверка, направленная на установление всех деталей и обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "при подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке".
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