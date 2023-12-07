https://ria.ru/20231207/politsiya-1914441577.html

В Петербурге двух полицейских заподозрили в покровительстве грабителям

В Петербурге двух полицейских заподозрили в покровительстве грабителям - РИА Новости, 07.12.2023

В Петербурге двух полицейских заподозрили в покровительстве грабителям

Двое полицейских из отдела полиции в Выборгском районе Петербурга задержаны за покровительство грабителям, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:23

2023-12-07T17:23

2023-12-07T17:23

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Двое полицейских из отдела полиции в Выборгском районе Петербурга задержаны за покровительство грабителям, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Бывшая подруга 37-летнего петербуржца обратилась к группе злоумышленников, чтобы те вытрясли из него денежную компенсацию, и 21 ноября, приехав поздно вечером на назначенную встречу в кафе на Придорожной аллее, потерпевший был избит пятью мужчинами. Они также похитили у жертвы 160 тысяч рублей, сообщает пресс-служба. Управлению собственной безопасности МВД стало известно, что содействие злоумышленникам оказывали двое сотрудников 59-го отдела полиции Выборгского района Петербурга, "которые доставили потерпевшего после избиения в отдел полиции и составили на него административный протокол по мелкому хулиганству, чтобы предупредить возможные заявления и жалобы в полицию". "Сегодня, 7 декабря, полицейские провели оперативные мероприятия по задержанию всех участников организованной группы, а также содействовавших им сотрудников", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям 162 (разбой) и 163 (вымогательство) УК РФ. "В связи с этим руководством ГУ МВД России назначена служебная проверка, направленная на установление всех деталей и обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что "при подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке".

https://ria.ru/20231113/mvd-1909070137.html

https://ria.ru/20230123/prigovor-1846688994.html

санкт-петербург

выборгский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, выборгский район