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На полигоне в Рязанской области сработало взрывное устройство - РИА Новости, 07.12.2023
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15:52 07.12.2023 (обновлено: 17:11 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/poligon-1914396069.html
На полигоне в Рязанской области сработало взрывное устройство
На полигоне в Рязанской области сработало взрывное устройство - РИА Новости, 07.12.2023
На полигоне в Рязанской области сработало взрывное устройство
Один сотрудник Росгвардии погиб, двое пострадали при ЧП на стрельбах в Рязанской области, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:52
2023-12-07T17:11
происшествия
рязань
рязанская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РЯЗАНЬ, 7 дек — РИА Новости. Один сотрудник Росгвардии погиб, двое пострадали при ЧП на стрельбах в Рязанской области, сообщило региональное управление Следственного комитета."Поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в селе Дубровичи Рязанского района, в результате которого один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения", — уточнили в ведомстве.По предварительным данным прокуратуры, на занятиях по огневой подготовке самопроизвольно сработало взрывное устройство.Следователи и криминалисты выехали на место случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Позднее в пресс-службе Росгвардии по ЦФО уточнили, что причиной ЧП стал внештатный разрыв боеприпаса. Пострадавшим оказали медпомощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, проводится проверка. В ведомстве пообещали помочь семье погибшего.
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происшествия, рязань, рязанская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рязанский район
Происшествия, Рязань, Рязанская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Рязанский район
На полигоне в Рязанской области сработало взрывное устройство

На полигоне в Рязанской области сработало взрывное устройство, погиб росгвардеец

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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РЯЗАНЬ, 7 дек — РИА Новости. Один сотрудник Росгвардии погиб, двое пострадали при ЧП на стрельбах в Рязанской области, сообщило региональное управление Следственного комитета.
«
"Поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в селе Дубровичи Рязанского района, в результате которого один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения", — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным прокуратуры, на занятиях по огневой подготовке самопроизвольно сработало взрывное устройство.
Следователи и криминалисты выехали на место случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Позднее в пресс-службе Росгвардии по ЦФО уточнили, что причиной ЧП стал внештатный разрыв боеприпаса. Пострадавшим оказали медпомощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, проводится проверка. В ведомстве пообещали помочь семье погибшего.
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ПроисшествияРязаньРязанская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Рязанский район
 
 
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