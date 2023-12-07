https://ria.ru/20231207/poligon-1914396069.html

На полигоне в Рязанской области сработало взрывное устройство

На полигоне в Рязанской области сработало взрывное устройство - РИА Новости, 07.12.2023

На полигоне в Рязанской области сработало взрывное устройство

Один сотрудник Росгвардии погиб, двое пострадали при ЧП на стрельбах в Рязанской области, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:52

2023-12-07T15:52

2023-12-07T17:11

происшествия

рязань

рязанская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

рязанский район

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РЯЗАНЬ, 7 дек — РИА Новости. Один сотрудник Росгвардии погиб, двое пострадали при ЧП на стрельбах в Рязанской области, сообщило региональное управление Следственного комитета."Поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в селе Дубровичи Рязанского района, в результате которого один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения", — уточнили в ведомстве.По предварительным данным прокуратуры, на занятиях по огневой подготовке самопроизвольно сработало взрывное устройство.Следователи и криминалисты выехали на место случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Позднее в пресс-службе Росгвардии по ЦФО уточнили, что причиной ЧП стал внештатный разрыв боеприпаса. Пострадавшим оказали медпомощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, проводится проверка. В ведомстве пообещали помочь семье погибшего.

https://ria.ru/20230514/vzryv-1871665392.html

рязань

рязанская область

рязанский район

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происшествия, рязань, рязанская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рязанский район