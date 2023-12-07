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Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и президент ОАЭ - РИА Новости, 07.12.2023
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00:49 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/podarki-1914242302.html
Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и президент ОАЭ
Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и президент ОАЭ - РИА Новости, 07.12.2023
Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и президент ОАЭ
Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян обменялись подарками, Путин подарил картину с изображением президента ОАЭ, а в ответ... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T00:49
2023-12-07T00:49
оаэ
саудовская аравия
россия
владимир путин
дмитрий песков
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ЭР-РИЯД, 7 дек - РИА Новости. Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян обменялись подарками, Путин подарил картину с изображением президента ОАЭ, а в ответ получил мозаику, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Путин посетил в среду ОАЭ и Саудовскую Аравию и провел переговоры с главами государств. "Протокольный обмен подарками был, да. Путин подарил картину, где изображен президент Нахайян. А Путину подарили мозаику", - сказал он журналистам. В Саудовской Аравии, по его словам, обмена подарками не было, так как визит был рабочим.
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оаэ, саудовская аравия, россия, владимир путин, дмитрий песков
ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и президент ОАЭ

Песков: Путин подарил президенту ОАЭ картину, а в ответ получил мозаику

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 7 дек - РИА Новости. Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян обменялись подарками, Путин подарил картину с изображением президента ОАЭ, а в ответ получил мозаику, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Путин посетил в среду ОАЭ и Саудовскую Аравию и провел переговоры с главами государств.
"Протокольный обмен подарками был, да. Путин подарил картину, где изображен президент Нахайян. А Путину подарили мозаику", - сказал он журналистам.
В Саудовской Аравии, по его словам, обмена подарками не было, так как визит был рабочим.
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ОАЭСаудовская АравияРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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