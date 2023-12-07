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Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и президент ОАЭ
Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и президент ОАЭ - РИА Новости, 07.12.2023
Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и президент ОАЭ
Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян обменялись подарками, Путин подарил картину с изображением президента ОАЭ, а в ответ... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T00:49
2023-12-07T00:49
2023-12-07T00:49
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ЭР-РИЯД, 7 дек - РИА Новости. Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян обменялись подарками, Путин подарил картину с изображением президента ОАЭ, а в ответ получил мозаику, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Путин посетил в среду ОАЭ и Саудовскую Аравию и провел переговоры с главами государств. "Протокольный обмен подарками был, да. Путин подарил картину, где изображен президент Нахайян. А Путину подарили мозаику", - сказал он журналистам. В Саудовской Аравии, по его словам, обмена подарками не было, так как визит был рабочим.
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оаэ, саудовская аравия, россия, владимир путин, дмитрий песков
ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и президент ОАЭ
Песков: Путин подарил президенту ОАЭ картину, а в ответ получил мозаику
ЭР-РИЯД, 7 дек - РИА Новости. Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян обменялись подарками, Путин подарил картину с изображением президента ОАЭ, а в ответ получил мозаику, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Путин посетил в среду ОАЭ и Саудовскую Аравию
и провел переговоры с главами государств.
"Протокольный обмен подарками был, да. Путин подарил картину, где изображен президент Нахайян. А Путину подарили мозаику", - сказал он журналистам.
В Саудовской Аравии, по его словам, обмена подарками не было, так как визит был рабочим.
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