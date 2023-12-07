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Киеву плевать на простых людей, заявил украинский военнопленный

Киеву плевать на простых людей, заявил украинский военнопленный - РИА Новости, 07.12.2023

Киеву плевать на простых людей, заявил украинский военнопленный

Властям Украины, которые разворовывают деньги, плевать на простых граждан, за такое государство не стоит воевать, заявил журналистам попавший в плен... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T23:10

2023-12-07T23:10

2023-12-07T23:10

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ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Властям Украины, которые разворовывают деньги, плевать на простых граждан, за такое государство не стоит воевать, заявил журналистам попавший в плен военнослужащий ВСУ Виктор Набоков. "Ребята, не идите, не ведитесь. Не за кого воевать. За это государство, которое разворовывает деньги? Им плевать вообще на простых селян, людей", - сказал Набоков. Он сообщил, что до мобилизации работал по гражданской специальности и не прошел даже срочную службу из-за проблем со здоровьем. Ему вручили повестку во время постановки на бирже труда. По словам собеседника агентства, 60-я отдельная механизированная бригада была на восстановлении после понесенных потерь, из-за этого его отправили служить туда. Он рассказал, что за семь месяцев службы ни разу не был в отпуске. По его словам, потери у бригады большие, среди военных были и те, кто самовольно оставил позиции.

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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины