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Киеву плевать на простых людей, заявил украинский военнопленный - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:10 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/plennyy-1914496352.html
Киеву плевать на простых людей, заявил украинский военнопленный
Киеву плевать на простых людей, заявил украинский военнопленный - РИА Новости, 07.12.2023
Киеву плевать на простых людей, заявил украинский военнопленный
Властям Украины, которые разворовывают деньги, плевать на простых граждан, за такое государство не стоит воевать, заявил журналистам попавший в плен... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T23:10
2023-12-07T23:10
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ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Властям Украины, которые разворовывают деньги, плевать на простых граждан, за такое государство не стоит воевать, заявил журналистам попавший в плен военнослужащий ВСУ Виктор Набоков. "Ребята, не идите, не ведитесь. Не за кого воевать. За это государство, которое разворовывает деньги? Им плевать вообще на простых селян, людей", - сказал Набоков. Он сообщил, что до мобилизации работал по гражданской специальности и не прошел даже срочную службу из-за проблем со здоровьем. Ему вручили повестку во время постановки на бирже труда. По словам собеседника агентства, 60-я отдельная механизированная бригада была на восстановлении после понесенных потерь, из-за этого его отправили служить туда. Он рассказал, что за семь месяцев службы ни разу не был в отпуске. По его словам, потери у бригады большие, среди военных были и те, кто самовольно оставил позиции.
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
Киеву плевать на простых людей, заявил украинский военнопленный

Пленный боец ВСУ: Киеву, который разворовывает деньги, плевать на простых людей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Властям Украины, которые разворовывают деньги, плевать на простых граждан, за такое государство не стоит воевать, заявил журналистам попавший в плен военнослужащий ВСУ Виктор Набоков.
"Ребята, не идите, не ведитесь. Не за кого воевать. За это государство, которое разворовывает деньги? Им плевать вообще на простых селян, людей", - сказал Набоков.
Он сообщил, что до мобилизации работал по гражданской специальности и не прошел даже срочную службу из-за проблем со здоровьем. Ему вручили повестку во время постановки на бирже труда.
По словам собеседника агентства, 60-я отдельная механизированная бригада была на восстановлении после понесенных потерь, из-за этого его отправили служить туда. Он рассказал, что за семь месяцев службы ни разу не был в отпуске. По его словам, потери у бригады большие, среди военных были и те, кто самовольно оставил позиции.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2023Посмотреть
 
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