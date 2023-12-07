https://ria.ru/20231207/plennyy-1914496352.html
Киеву плевать на простых людей, заявил украинский военнопленный
Киеву плевать на простых людей, заявил украинский военнопленный - РИА Новости, 07.12.2023
Киеву плевать на простых людей, заявил украинский военнопленный
Властям Украины, которые разворовывают деньги, плевать на простых граждан, за такое государство не стоит воевать, заявил журналистам попавший в плен... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T23:10
2023-12-07T23:10
2023-12-07T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Властям Украины, которые разворовывают деньги, плевать на простых граждан, за такое государство не стоит воевать, заявил журналистам попавший в плен военнослужащий ВСУ Виктор Набоков. "Ребята, не идите, не ведитесь. Не за кого воевать. За это государство, которое разворовывает деньги? Им плевать вообще на простых селян, людей", - сказал Набоков. Он сообщил, что до мобилизации работал по гражданской специальности и не прошел даже срочную службу из-за проблем со здоровьем. Ему вручили повестку во время постановки на бирже труда. По словам собеседника агентства, 60-я отдельная механизированная бригада была на восстановлении после понесенных потерь, из-за этого его отправили служить туда. Он рассказал, что за семь месяцев службы ни разу не был в отпуске. По его словам, потери у бригады большие, среди военных были и те, кто самовольно оставил позиции.
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
Киеву плевать на простых людей, заявил украинский военнопленный
Пленный боец ВСУ: Киеву, который разворовывает деньги, плевать на простых людей
ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Властям Украины, которые разворовывают деньги, плевать на простых граждан, за такое государство не стоит воевать, заявил журналистам попавший в плен военнослужащий ВСУ Виктор Набоков.
"Ребята, не идите, не ведитесь. Не за кого воевать. За это государство, которое разворовывает деньги? Им плевать вообще на простых селян, людей", - сказал Набоков.
Он сообщил, что до мобилизации работал по гражданской специальности и не прошел даже срочную службу из-за проблем со здоровьем. Ему вручили повестку во время постановки на бирже труда.
По словам собеседника агентства, 60-я отдельная механизированная бригада была на восстановлении после понесенных потерь, из-за этого его отправили служить туда. Он рассказал, что за семь месяцев службы ни разу не был в отпуске. По его словам, потери у бригады большие, среди военных были и те, кто самовольно оставил позиции.