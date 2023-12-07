https://ria.ru/20231207/peskov-1914352211.html

Песков прокомментировал стрельбу в гимназии в Брянске

Песков прокомментировал стрельбу в гимназии в Брянске - РИА Новости, 07.12.2023

Песков прокомментировал стрельбу в гимназии в Брянске

Специалисты должны установить причины ЧП в брянской гимназии, а также выяснить, почему ранее принятые меры не сработали, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:57

2023-12-07T13:57

2023-12-07T17:31

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

россия

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Специалисты должны установить причины ЧП в брянской гимназии, а также выяснить, почему ранее принятые меры не сработали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами... Поэтому прежде чем давать какие-то заключения нужно, наверное, первое — оценить, но это специалисты должны оценить, причины произошедшего, а главное — причины того, почему уже ранее принятые меры не сработали в этом случае", — отметил он.По словам чиновника, расследованием случившейся трагедии должны заниматься силовые структуры, что они и делают.В четверг утром в гимназии №5 в Брянске произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять получили ранения.Прокуратура проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.

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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии, россия, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)