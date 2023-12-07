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США проведут авиационные учения в Гайане, заявил Пентагон - РИА Новости, 07.12.2023
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18:25 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/pentagon-1914461552.html
США проведут авиационные учения в Гайане, заявил Пентагон
США проведут авиационные учения в Гайане, заявил Пентагон - РИА Новости, 07.12.2023
США проведут авиационные учения в Гайане, заявил Пентагон
США и Гайана проведут в четверг авиационные учения для укрепления партнерства двух стран в области безопасности, заявило Южное командование Пентагона. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:25
2023-12-07T18:25
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. США и Гайана проведут в четверг авиационные учения для укрепления партнерства двух стран в области безопасности, заявило Южное командование Пентагона. Совместные полеты проводятся на фоне обострившегося территориального спора Гайаны с Венесуэлой. "В сотрудничестве с силами обороны Гайаны Южное командование США проведет летные операции в пределах границ Гайаны 7 декабря", - говорится в пресс-релизе. Учения, по заявлению американских военных, развивают "рутинное" взаимодействие двух стран в оборонной сфере и укрепляют региональное сотрудничество. Южное командование пообещало также продолжать совместную работу с коллегами в Гайане в сферах подготовки к стихийных бедствиям, воздушной и морской безопасности, борьбы с транснациональным криминалом. Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо прошел в Венесуэле 3 декабря. Граждане проголосовали за присоединение этой территории к Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион - Гайана-Эссекибо. Президент Гайаны Ирфаан Али заявил ранее, что страна рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совбез ООН.
https://ria.ru/20231207/blinken-1914261369.html
https://ria.ru/20231207/venesuela-1914245413.html
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оон, министерство обороны сша, николас мадуро, гайана, венесуэла, сша, в мире
ООН, Министерство обороны США, Николас Мадуро, Гайана, Венесуэла, США, В мире
США проведут авиационные учения в Гайане, заявил Пентагон

Пентагон: США проведут авиационные учения в Гайане из-за спора с Венесуэлой

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. США и Гайана проведут в четверг авиационные учения для укрепления партнерства двух стран в области безопасности, заявило Южное командование Пентагона.
Совместные полеты проводятся на фоне обострившегося территориального спора Гайаны с Венесуэлой.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Блинкен в разговоре с лидером Гайаны призвал разрешить спор с Венесуэлой
Вчера, 08:21
"В сотрудничестве с силами обороны Гайаны Южное командование США проведет летные операции в пределах границ Гайаны 7 декабря", - говорится в пресс-релизе.
Учения, по заявлению американских военных, развивают "рутинное" взаимодействие двух стран в оборонной сфере и укрепляют региональное сотрудничество. Южное командование пообещало также продолжать совместную работу с коллегами в Гайане в сферах подготовки к стихийных бедствиям, воздушной и морской безопасности, борьбы с транснациональным криминалом.
Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
Мужчина с флагом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Парламент Венесуэлы одобрил в первом чтении закон о защите Эссекибо
Вчера, 01:49
Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо прошел в Венесуэле 3 декабря. Граждане проголосовали за присоединение этой территории к Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион - Гайана-Эссекибо.
Президент Гайаны Ирфаан Али заявил ранее, что страна рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совбез ООН.
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Эксперт не исключила войны между Венесуэлой и Гайаной
4 декабря, 19:32
 
ООНМинистерство обороны СШАНиколас МадуроГайанаВенесуэлаСШАВ мире
 
 
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