США проведут авиационные учения в Гайане, заявил Пентагон
Пентагон: США проведут авиационные учения в Гайане из-за спора с Венесуэлой
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. США и Гайана проведут в четверг авиационные учения для укрепления партнерства двух стран в области безопасности, заявило Южное командование Пентагона.
Совместные полеты проводятся на фоне обострившегося территориального спора Гайаны с Венесуэлой.
"В сотрудничестве с силами обороны Гайаны Южное командование США проведет летные операции в пределах границ Гайаны 7 декабря", - говорится в пресс-релизе.
Учения, по заявлению американских военных, развивают "рутинное" взаимодействие двух стран в оборонной сфере и укрепляют региональное сотрудничество. Южное командование пообещало также продолжать совместную работу с коллегами в Гайане в сферах подготовки к стихийных бедствиям, воздушной и морской безопасности, борьбы с транснациональным криминалом.
Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо прошел в Венесуэле 3 декабря. Граждане проголосовали за присоединение этой территории к Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион - Гайана-Эссекибо.
Президент Гайаны Ирфаан Али заявил ранее, что страна рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совбез ООН.