https://ria.ru/20231207/pentagon-1914461552.html

США проведут авиационные учения в Гайане, заявил Пентагон

США проведут авиационные учения в Гайане, заявил Пентагон - РИА Новости, 07.12.2023

США проведут авиационные учения в Гайане, заявил Пентагон

США и Гайана проведут в четверг авиационные учения для укрепления партнерства двух стран в области безопасности, заявило Южное командование Пентагона. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:25

2023-12-07T18:25

2023-12-07T18:25

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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. США и Гайана проведут в четверг авиационные учения для укрепления партнерства двух стран в области безопасности, заявило Южное командование Пентагона. Совместные полеты проводятся на фоне обострившегося территориального спора Гайаны с Венесуэлой. "В сотрудничестве с силами обороны Гайаны Южное командование США проведет летные операции в пределах границ Гайаны 7 декабря", - говорится в пресс-релизе. Учения, по заявлению американских военных, развивают "рутинное" взаимодействие двух стран в оборонной сфере и укрепляют региональное сотрудничество. Южное командование пообещало также продолжать совместную работу с коллегами в Гайане в сферах подготовки к стихийных бедствиям, воздушной и морской безопасности, борьбы с транснациональным криминалом. Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо прошел в Венесуэле 3 декабря. Граждане проголосовали за присоединение этой территории к Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион - Гайана-Эссекибо. Президент Гайаны Ирфаан Али заявил ранее, что страна рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совбез ООН.

https://ria.ru/20231207/blinken-1914261369.html

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оон, министерство обороны сша, николас мадуро, гайана, венесуэла, сша, в мире