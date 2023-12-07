https://ria.ru/20231207/pentagon-1914390753.html

СМИ: Пентагон, возможно, переплачивает подрядчикам миллионы долларов

СМИ: Пентагон, возможно, переплачивает подрядчикам миллионы долларов - РИА Новости, 07.12.2023

СМИ: Пентагон, возможно, переплачивает подрядчикам миллионы долларов

Чиновники минобороны США не всегда могут обосновать производимые траты, они, возможно, переплачивают подрядчикам миллионы долларов, сообщает издание Intercept... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:36

2023-12-07T15:36

2023-12-07T15:36

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Чиновники минобороны США не всегда могут обосновать производимые траты, они, возможно, переплачивают подрядчикам миллионы долларов, сообщает издание Intercept со ссылкой на отчет управления генерального инспектора Пентагона. "Генеральный инспектор также обнаружил, что чиновники Пентагона не всегда объясняют выплаты, которые они производят при прекращении проектов подрядчиков, они, возможно, переплатили подрядчикам 22 миллиона долларов", - говорится в сообщении издания. В полугодовом отчете, адресованном американским законодателям, программа производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 была охарактеризована как "материальная слабость", которая приводит к трудностям в аудите ведомства. Отмечается, что министерство так и не смогло отчитаться об инвентаризации для этой программы. Данные доклады демонстрируют, что военно-промышленный комплекс США не смог разрешить давние проблемы, что приводит к серьезным растратам средств налогоплательщиков, пишет Intercept.

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

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