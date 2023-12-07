Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Пентагон, возможно, переплачивает подрядчикам миллионы долларов - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/pentagon-1914390753.html
СМИ: Пентагон, возможно, переплачивает подрядчикам миллионы долларов
СМИ: Пентагон, возможно, переплачивает подрядчикам миллионы долларов - РИА Новости, 07.12.2023
СМИ: Пентагон, возможно, переплачивает подрядчикам миллионы долларов
Чиновники минобороны США не всегда могут обосновать производимые траты, они, возможно, переплачивают подрядчикам миллионы долларов, сообщает издание Intercept... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:36
2023-12-07T15:36
сша
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Чиновники минобороны США не всегда могут обосновать производимые траты, они, возможно, переплачивают подрядчикам миллионы долларов, сообщает издание Intercept со ссылкой на отчет управления генерального инспектора Пентагона. "Генеральный инспектор также обнаружил, что чиновники Пентагона не всегда объясняют выплаты, которые они производят при прекращении проектов подрядчиков, они, возможно, переплатили подрядчикам 22 миллиона долларов", - говорится в сообщении издания. В полугодовом отчете, адресованном американским законодателям, программа производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 была охарактеризована как "материальная слабость", которая приводит к трудностям в аудите ведомства. Отмечается, что министерство так и не смогло отчитаться об инвентаризации для этой программы. Данные доклады демонстрируют, что военно-промышленный комплекс США не смог разрешить давние проблемы, что приводит к серьезным растратам средств налогоплательщиков, пишет Intercept.
https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html
https://ria.ru/20231204/destabilizatsiya-1913478410.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, министерство обороны сша, в мире
США, Министерство обороны США, В мире
СМИ: Пентагон, возможно, переплачивает подрядчикам миллионы долларов

Intercept: чиновники Пентагона, возможно, переплачивают подрядчикам миллионы

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Чиновники минобороны США не всегда могут обосновать производимые траты, они, возможно, переплачивают подрядчикам миллионы долларов, сообщает издание Intercept со ссылкой на отчет управления генерального инспектора Пентагона.
"Генеральный инспектор также обнаружил, что чиновники Пентагона не всегда объясняют выплаты, которые они производят при прекращении проектов подрядчиков, они, возможно, переплатили подрядчикам 22 миллиона долларов", - говорится в сообщении издания.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Слишком поздно: США надо остановить войну, но ничего не получится
5 декабря, 08:00
В полугодовом отчете, адресованном американским законодателям, программа производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 была охарактеризована как "материальная слабость", которая приводит к трудностям в аудите ведомства. Отмечается, что министерство так и не смогло отчитаться об инвентаризации для этой программы.
Данные доклады демонстрируют, что военно-промышленный комплекс США не смог разрешить давние проблемы, что приводит к серьезным растратам средств налогоплательщиков, пишет Intercept.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Климат не то, чем кажется: США планируют войну у границ России
4 декабря, 08:00
 
СШАМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала