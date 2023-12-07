Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани задержали нового фигуранта дела о массовом отравлении метадоном - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 07.12.2023 (обновлено: 13:32 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/otravlenie-1914341725.html
В Астрахани задержали нового фигуранта дела о массовом отравлении метадоном
В Астрахани задержали нового фигуранта дела о массовом отравлении метадоном - РИА Новости, 07.12.2023
В Астрахани задержали нового фигуранта дела о массовом отравлении метадоном
Новый фигурант задержан по делу о массовом отравлении метадоном в Астрахани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:30
2023-12-07T13:32
происшествия
астрахань
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новый фигурант задержан по делу о массовом отравлении метадоном в Астрахани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Астраханские полицейские установили и задержали ещё одного фигуранта уголовного дела по факту массового отправления метадоном", - приводятся слова Волк в Telegram-канале МВД Медиа.Ранее областной минздрав информировал, что с 17 ноября в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. В анализах пациентов выявлены следы метадона - крайне токсичного наркотика из группы опиоидов. В полиции уточнили, что всего пострадал 21 человек. По подозрению в незаконном сбыте наркотиков и возможной причастности к происшествию задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.Региональный СК также сообщал, что 19 ноября в Астрахани погибли три человека после отравления неизвестным веществом. Все они употребляли наркотики. Возбуждено уголовное дело. По информации губернатора, трое астраханцев скончались до прибытия скорой. В медучреждения области поступил 21 человек, госпитализировано 20. Всем пострадавшим оказана экстренная помощь, большинство из них уже выписаны.
https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914045691.html
астрахань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, россия
Происшествия, Астрахань, Россия
В Астрахани задержали нового фигуранта дела о массовом отравлении метадоном

В Астрахани задержали нового фигуранта по делу о массовом отравлении метадоном

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новый фигурант задержан по делу о массовом отравлении метадоном в Астрахани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Астраханские полицейские установили и задержали ещё одного фигуранта уголовного дела по факту массового отправления метадоном", - приводятся слова Волк в Telegram-канале МВД Медиа.
Ранее областной минздрав информировал, что с 17 ноября в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. В анализах пациентов выявлены следы метадона - крайне токсичного наркотика из группы опиоидов. В полиции уточнили, что всего пострадал 21 человек. По подозрению в незаконном сбыте наркотиков и возможной причастности к происшествию задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.
Региональный СК также сообщал, что 19 ноября в Астрахани погибли три человека после отравления неизвестным веществом. Все они употребляли наркотики. Возбуждено уголовное дело. По информации губернатора, трое астраханцев скончались до прибытия скорой. В медучреждения области поступил 21 человек, госпитализировано 20. Всем пострадавшим оказана экстренная помощь, большинство из них уже выписаны.
Автомобиль реанимации - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
В Приморье двух девочек госпитализировали с тяжелым отравлением алкоголем
6 декабря, 10:06
 
ПроисшествияАстраханьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала