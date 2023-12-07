https://ria.ru/20231207/otravlenie-1914341725.html
В Астрахани задержали нового фигуранта дела о массовом отравлении метадоном
В Астрахани задержали нового фигуранта дела о массовом отравлении метадоном - РИА Новости, 07.12.2023
В Астрахани задержали нового фигуранта дела о массовом отравлении метадоном
Новый фигурант задержан по делу о массовом отравлении метадоном в Астрахани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:30
2023-12-07T13:30
2023-12-07T13:32
происшествия
астрахань
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новый фигурант задержан по делу о массовом отравлении метадоном в Астрахани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Астраханские полицейские установили и задержали ещё одного фигуранта уголовного дела по факту массового отправления метадоном", - приводятся слова Волк в Telegram-канале МВД Медиа.Ранее областной минздрав информировал, что с 17 ноября в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. В анализах пациентов выявлены следы метадона - крайне токсичного наркотика из группы опиоидов. В полиции уточнили, что всего пострадал 21 человек. По подозрению в незаконном сбыте наркотиков и возможной причастности к происшествию задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.Региональный СК также сообщал, что 19 ноября в Астрахани погибли три человека после отравления неизвестным веществом. Все они употребляли наркотики. Возбуждено уголовное дело. По информации губернатора, трое астраханцев скончались до прибытия скорой. В медучреждения области поступил 21 человек, госпитализировано 20. Всем пострадавшим оказана экстренная помощь, большинство из них уже выписаны.
https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914045691.html
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происшествия, астрахань, россия
Происшествия, Астрахань, Россия
В Астрахани задержали нового фигуранта дела о массовом отравлении метадоном
В Астрахани задержали нового фигуранта по делу о массовом отравлении метадоном