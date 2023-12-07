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Новое освещение получат ивановские Юрьевец и Родники в 2024 году

Новое освещение получат ивановские Юрьевец и Родники в 2024 году - РИА Новости, 07.12.2023

Новое освещение получат ивановские Юрьевец и Родники в 2024 году

В следующем году по программе "Светлый город" новое освещение получат города Ивановской области Юрьевец и Родники, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:10

2023-12-07T12:10

2023-12-07T12:10

ивановская область

юрьевец

шуя

станислав воскресенский

освещение

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В следующем году по программе "Светлый город" новое освещение получат города Ивановской области Юрьевец и Родники, сообщает пресс-служба правительства региона. 6 декабря губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский провел встречу с местными жителями, от которых прозвучали вопросы, касающиеся социальных, инфраструктурных тем и увеличения доходов местного населения. Один из вопросов касался освещения малых городов. Так, жители Шуи, Кинешмы и Иванова отметили программу "Светлый город", в рамках которой улицы городов получают новое освещение, в том числе свет появляется там, где его никогда не было. Благодаря этой программе улицы становятся светлее и безопаснее. Житель Родников Николай Сафронов поинтересовался, когда эта программа придет в его город. Воскресенский ответил, что принято системное решение и программа на пять лет по освещению всех малых городов. В планах на 2024 год – Юрьевец, который готовится отметить 800-летие, и Родники. Кроме того, губернатор подчеркнул, что для него очень важно прямое общение с жителями. "Мы уже добились лидерских позиций в стране по многим направлениям. Мы говорили сегодня и про дороги, и про железнодорожный транспорт, про конкурсы по преображению малых городов. Нам есть чем гордиться, и предприятиями есть, какими гордиться. Проблем, конечно, еще много, но я считаю, что все они решаемые. Главное – нам друг друга слушать и слышать. Ко всем уровням власти обращаюсь: слушайте людей, плохого не подскажут, подскажут только хорошее", - цитирует пресс-служба Воскресенского.

https://ria.ru/20231207/park-1914308477.html

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Артем Смирнов

юрьевец, шуя, станислав воскресенский, освещение