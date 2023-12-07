https://ria.ru/20231207/osprey-1914249693.html

CША приостановили полеты конвертопланов Osprey после катастрофы в Японии

CША приостановили полеты конвертопланов Osprey после катастрофы в Японии - РИА Новости, 07.12.2023

CША приостановили полеты конвертопланов Osprey после катастрофы в Японии

Представитель ВМС США сообщил РИА Новости о приостановке полетов Osprey после крушения одного из таких конвертопланов в Японии в конце ноября. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T03:42

2023-12-07T03:42

2023-12-07T04:30

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Представитель ВМС США сообщил РИА Новости о приостановке полетов Osprey после крушения одного из таких конвертопланов в Японии в конце ноября.По его словам, после крушения Osprey в Японии командование ввело "положение о приостановке полетов".По предварительным данным, авария, в которой погибли восемь человек, произошла из-за возможной неисправности оборудования, однако точная причина неизвестна.Конвертоплан Osprey CV22, приписанный к американской базе Ёкота в Токио, потерпел крушение в конце ноября около японского острова Якусима префектуры Кагосима. Остров находится между базой США Ивакуни в префектуре Ямагути, откуда он вылетел, и базой США Кадэна на Окинаве – конечной точкой маршрута. Незадолго до крушения борт запрашивал экстренную посадку в аэропорту Якусима. Очевидцы видели, как из левого двигателя конвертоплана выбивалось пламя. На борту находились восемь человек. Вечером того же дня неподалеку от места крушения был обнаружен один из членов экипажа, врачи констатировали его смерть. Затем на дне моря нашли останки еще пяти человек рядом с обломками конвертоплана. Это первая авария Osprey в Японии с человеческими жертвами.Конвертопланы – это особый класс винтокрылой техники, обладающий рядом преимуществ по сравнению с традиционными летательными аппаратами, выполненными по самолетной или вертолетной схеме. Конвертопланы дают возможность выполнять вертикальный взлет и посадку на ограниченных по размерам площадках и при этом перевозить пассажиров или грузы на большей скорости и на большее расстояние, чем традиционная вертолетная техника.

https://ria.ru/20230814/mig-23-1889867548.html

https://ria.ru/20231121/samolet-1910712236.html

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военно-морские силы сша, япония, в мире