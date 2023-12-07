https://ria.ru/20231207/opros-1914293729.html
Опрос: знающих термин "стартап" россиян стало больше
Опрос: знающих термин "стартап" россиян стало больше - РИА Новости, 07.12.2023
Опрос: знающих термин "стартап" россиян стало больше
Термин "стартап" становится более понятным и востребованным в новых экономических условиях – уже 45% россиян знают его определение, а наибольший уровень... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:11
2023-12-07T11:11
2023-12-07T13:18
россия
сколково
вциом
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Термин "стартап" становится более понятным и востребованным в новых экономических условиях – уже 45% россиян знают его определение, а наибольший уровень осведомленности — среди молодежи, сообщает пресс-служба "Сколково" со ссылкой на исследование, проведенное совместно с ВЦИОМ. Опрос показал, что почти каждый второй респондент (45%, +9 п.п. к ноябрю 2021 года) знает определение стартапа. Однако доля осведомленных значительно выше — часть опрошенных слышали это слово, но не смогли дать четкое определение. При этом доля осведомленных о понятии стартапа за два года показала значительный рост среди всех возрастных категорий. Так, больше других об определении стартапа осведомлены опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет (67%, +16 п.п.) и 25-34 лет (62%, +14 п.п.). Опрос выявил различия в осведомленности и по гендерному признаку. Более половины опрошенных мужчин (52%, +11 п.п.) смогли дать определение стартапу, среди женщин этот показатель составил 38% (+8 п.п.). Наименьшая осведомленность о значении термина среди возрастной группы 60+ лет (21%, +1 п.п), приводятся данные в сообщении. "Общий вектор размышлений следует логике сочетания инновационности продукта и инвестирования в него. Среди отраслей ответившие выделяют сферы науки и информационных технологий. Другими словами, обычно объяснение “стартапа” так или иначе связано с внедрением чего-то нового (идеи, продукта и т.д.), а также с выделением инвестиций на воплощение такого проекта в жизнь. Также россияне называли в качестве определения стартапа “инициативную группу людей со своей идеей”, “микропредприятие с малым количеством персонала” и “бизнес на начальном этапе”", – цитирует пресс-служба вице-президента по маркетингу и коммуникационной стратегии "Сколково" Карину Кушнир.
https://ria.ru/20231127/skolkovo-1912103489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сколково, вциом
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Термин "стартап" становится более понятным и востребованным в новых экономических условиях – уже 45% россиян знают его определение, а наибольший уровень осведомленности — среди молодежи, сообщает пресс-служба "Сколково" со ссылкой на исследование, проведенное совместно с ВЦИОМ.
Опрос показал, что почти каждый второй респондент (45%, +9 п.п. к ноябрю 2021 года) знает определение стартапа. Однако доля осведомленных значительно выше — часть опрошенных слышали это слово, но не смогли дать четкое определение. При этом доля осведомленных о понятии стартапа за два года показала значительный рост среди всех возрастных категорий.
Так, больше других об определении стартапа осведомлены опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет (67%, +16 п.п.) и 25-34 лет (62%, +14 п.п.). Опрос выявил различия в осведомленности и по гендерному признаку. Более половины опрошенных мужчин (52%, +11 п.п.) смогли дать определение стартапу, среди женщин этот показатель составил 38% (+8 п.п.). Наименьшая осведомленность о значении термина среди возрастной группы 60+ лет (21%, +1 п.п), приводятся данные в сообщении.
"Общий вектор размышлений следует логике сочетания инновационности продукта и инвестирования в него. Среди отраслей ответившие выделяют сферы науки и информационных технологий. Другими словами, обычно объяснение “стартапа” так или иначе связано с внедрением чего-то нового (идеи, продукта и т.д.), а также с выделением инвестиций на воплощение такого проекта в жизнь. Также россияне называли в качестве определения стартапа “инициативную группу людей со своей идеей”, “микропредприятие с малым количеством персонала” и “бизнес на начальном этапе”", – цитирует пресс-служба вице-президента по маркетингу и коммуникационной стратегии "Сколково
" Карину Кушнир.
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