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Опрос: знающих термин "стартап" россиян стало больше - РИА Новости, 07.12.2023
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11:11 07.12.2023 (обновлено: 13:18 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/opros-1914293729.html
Опрос: знающих термин "стартап" россиян стало больше
Опрос: знающих термин "стартап" россиян стало больше - РИА Новости, 07.12.2023
Опрос: знающих термин "стартап" россиян стало больше
Термин "стартап" становится более понятным и востребованным в новых экономических условиях – уже 45% россиян знают его определение, а наибольший уровень... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:11
2023-12-07T13:18
россия
сколково
вциом
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Термин "стартап" становится более понятным и востребованным в новых экономических условиях – уже 45% россиян знают его определение, а наибольший уровень осведомленности — среди молодежи, сообщает пресс-служба "Сколково" со ссылкой на исследование, проведенное совместно с ВЦИОМ. Опрос показал, что почти каждый второй респондент (45%, +9 п.п. к ноябрю 2021 года) знает определение стартапа. Однако доля осведомленных значительно выше — часть опрошенных слышали это слово, но не смогли дать четкое определение. При этом доля осведомленных о понятии стартапа за два года показала значительный рост среди всех возрастных категорий. Так, больше других об определении стартапа осведомлены опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет (67%, +16 п.п.) и 25-34 лет (62%, +14 п.п.). Опрос выявил различия в осведомленности и по гендерному признаку. Более половины опрошенных мужчин (52%, +11 п.п.) смогли дать определение стартапу, среди женщин этот показатель составил 38% (+8 п.п.). Наименьшая осведомленность о значении термина среди возрастной группы 60+ лет (21%, +1 п.п), приводятся данные в сообщении. "Общий вектор размышлений следует логике сочетания инновационности продукта и инвестирования в него. Среди отраслей ответившие выделяют сферы науки и информационных технологий. Другими словами, обычно объяснение “стартапа” так или иначе связано с внедрением чего-то нового (идеи, продукта и т.д.), а также с выделением инвестиций на воплощение такого проекта в жизнь. Также россияне называли в качестве определения стартапа “инициативную группу людей со своей идеей”, “микропредприятие с малым количеством персонала” и “бизнес на начальном этапе”", – цитирует пресс-служба вице-президента по маркетингу и коммуникационной стратегии "Сколково" Карину Кушнир.
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60
353
60
россия, сколково, вциом
Россия, Сколково, ВЦИОМ

Опрос: знающих термин "стартап" россиян стало больше

© iStock.com / PinkypillsБизнесмен
Бизнесмен - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© iStock.com / Pinkypills
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Термин "стартап" становится более понятным и востребованным в новых экономических условиях – уже 45% россиян знают его определение, а наибольший уровень осведомленности — среди молодежи, сообщает пресс-служба "Сколково" со ссылкой на исследование, проведенное совместно с ВЦИОМ.
Опрос показал, что почти каждый второй респондент (45%, +9 п.п. к ноябрю 2021 года) знает определение стартапа. Однако доля осведомленных значительно выше — часть опрошенных слышали это слово, но не смогли дать четкое определение. При этом доля осведомленных о понятии стартапа за два года показала значительный рост среди всех возрастных категорий.
© пресс-служба Фонда "Сколково"Опрос: знающих термин "стартап"
Опрос: знающих термин стартап
© пресс-служба Фонда "Сколково"
Опрос: знающих термин "стартап"
Так, больше других об определении стартапа осведомлены опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет (67%, +16 п.п.) и 25-34 лет (62%, +14 п.п.). Опрос выявил различия в осведомленности и по гендерному признаку. Более половины опрошенных мужчин (52%, +11 п.п.) смогли дать определение стартапу, среди женщин этот показатель составил 38% (+8 п.п.). Наименьшая осведомленность о значении термина среди возрастной группы 60+ лет (21%, +1 п.п), приводятся данные в сообщении.
© пресс-служба Фонда "Сколково"Опрос: знающих термин "стартап"
Опрос: знающих термин стартап
© пресс-служба Фонда "Сколково"
Опрос: знающих термин "стартап"
"Общий вектор размышлений следует логике сочетания инновационности продукта и инвестирования в него. Среди отраслей ответившие выделяют сферы науки и информационных технологий. Другими словами, обычно объяснение “стартапа” так или иначе связано с внедрением чего-то нового (идеи, продукта и т.д.), а также с выделением инвестиций на воплощение такого проекта в жизнь. Также россияне называли в качестве определения стартапа “инициативную группу людей со своей идеей”, “микропредприятие с малым количеством персонала” и “бизнес на начальном этапе”", – цитирует пресс-служба вице-президента по маркетингу и коммуникационной стратегии "Сколково" Карину Кушнир.
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РоссияСколковоВЦИОМ
 
 
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