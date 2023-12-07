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В Польше предупредили о крупной операции на Украине - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:35 07.12.2023 (обновлено: 04:24 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/operatsiya-1914249310.html
В Польше предупредили о крупной операции на Украине
В Польше предупредили о крупной операции на Украине - РИА Новости, 07.12.2023
В Польше предупредили о крупной операции на Украине
И Россия, и Украина, каждая по своим причинам, могут начать крупную наступательную операцию, такое мнение выразил военный аналитик Конрад Музыка в интервью... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T03:35
2023-12-07T04:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. И Россия, и Украина, каждая по своим причинам, могут начать крупную наступательную операцию, такое мнение выразил военный аналитик Конрад Музыка в интервью польскому изданию Forsal."Русские уже много раз показывали, что они очень хорошо себя чувствуют зимой и часто используют ее для наступательных действий. Я ожидаю, что атаки, которые сейчас происходят, продолжатся и вполне вероятно, что в ближайшие два-три месяца будет проведена какая-то крупная операция", — заявил он.По словам Музыки, после неудачного контрнаступления ВСУ российские войска перехватили инициативу по всему фронту от Харьковской области до Запорожья.Способность России провести масштабную атаку подкрепляется значительным ростом военного производства, которое, как полагает эксперт, достигнет своего пика в 2024 году.Украина, в свою очередь, переживает трудные времена не только из-за военных неудач, но и снижения западной поддержки, считает аналитик."Поэтому им придется бороться за сохранение интереса и готовности Запада поддержать Украину. Именно по этой причине они могут захотеть провести более крупную операцию, используя оставшиеся у них вооружения и боеприпасы, которые будут накоплены", — предположил Музыка.Эксперт также констатировал, что на данный момент наступательные возможности ВСУ исчерпаны, а для атак на российские позиции командование способно выделять подразделения размером не более взвода."В настоящее время Украина не способна победить Россию в бою", — заключил аналитик.Ранее газета The Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. Владимир Зеленский в конце ноября заявил, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.
https://ria.ru/20231207/spetsnaz-1914246912.html
https://ria.ru/20231206/trevoga-1914041254.html
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в мире, украина, польша, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Польше предупредили о крупной операции на Украине

Конрад Музыка: Россия и Украина могут готовить крупные операции на фронте

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. И Россия, и Украина, каждая по своим причинам, могут начать крупную наступательную операцию, такое мнение выразил военный аналитик Конрад Музыка в интервью польскому изданию Forsal.
"Русские уже много раз показывали, что они очень хорошо себя чувствуют зимой и часто используют ее для наступательных действий. Я ожидаю, что атаки, которые сейчас происходят, продолжатся и вполне вероятно, что в ближайшие два-три месяца будет проведена какая-то крупная операция", — заявил он.
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По словам Музыки, после неудачного контрнаступления ВСУ российские войска перехватили инициативу по всему фронту от Харьковской области до Запорожья.
Способность России провести масштабную атаку подкрепляется значительным ростом военного производства, которое, как полагает эксперт, достигнет своего пика в 2024 году.
Украина, в свою очередь, переживает трудные времена не только из-за военных неудач, но и снижения западной поддержки, считает аналитик.
"Поэтому им придется бороться за сохранение интереса и готовности Запада поддержать Украину. Именно по этой причине они могут захотеть провести более крупную операцию, используя оставшиеся у них вооружения и боеприпасы, которые будут накоплены", — предположил Музыка.
Эксперт также констатировал, что на данный момент наступательные возможности ВСУ исчерпаны, а для атак на российские позиции командование способно выделять подразделения размером не более взвода.
«
"В настоящее время Украина не способна победить Россию в бою", — заключил аналитик.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. Владимир Зеленский в конце ноября заявил, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.
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