https://ria.ru/20231207/oman-1914420085.html
Путин пригласил султана Омана с визитом в Россию
Путин пригласил султана Омана с визитом в Россию - РИА Новости, 07.12.2023
Путин пригласил султана Омана с визитом в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида в 2024 году нанести визит в Россию. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:29
2023-12-07T16:29
2023-12-07T17:19
россия
оман
владимир путин
в мире
хейсам бен тарик аль саид
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида в 2024 году нанести визит в Россию. Глава государства провел встречу с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом и попросил его передать "самые наилучшие пожелания его отцу - султану Омана". "Он стоял у истоков наших отношений", - отметил Путин. "Будем рады видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году. Этот год уже заканчивается", - сказал российский лидер. "Я признателен за приглашение моему отцу, я уверен, что его визит состоится, надеюсь, что в ближайшее время", - ответил наследный принц. Зиязин бен Хайсам Аль Саид рассчитывает, что такой визит "откроет новые возможности для развития двусторонних отношений".Наследный принц Омана передал Путину "наилучшие пожелания от отца, который весьма ценит отношения с президентом РФ". Зиязин бен Хайсам Аль Саид напомнил, что двусторонние отношения РФ и Омана восходят к 1985 году, констатировав, что "с тех пор они постепенно развиваются".
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оман, владимир путин, в мире, хейсам бен тарик аль саид
Россия, Оман, Владимир Путин, В мире, Хейсам бен Тарик Аль Саид
Путин пригласил султана Омана с визитом в Россию
Путин через наследного принца Омана пригласил султана с визитом в Россию
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида в 2024 году нанести визит в Россию.
Глава государства провел встречу с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом и попросил его передать "самые наилучшие пожелания его отцу - султану Омана".
"Он стоял у истоков наших отношений", - отметил Путин. "Будем рады видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году. Этот год уже заканчивается", - сказал российский лидер.
"Я признателен за приглашение моему отцу, я уверен, что его визит состоится, надеюсь, что в ближайшее время", - ответил наследный принц. Зиязин бен Хайсам Аль Саид рассчитывает, что такой визит "откроет новые возможности для развития двусторонних отношений".
Наследный принц Омана передал Путину "наилучшие пожелания от отца, который весьма ценит отношения с президентом РФ". Зиязин бен Хайсам Аль Саид напомнил, что двусторонние отношения РФ и Омана восходят к 1985 году, констатировав, что "с тех пор они постепенно развиваются".
Королевский прием: Путин строит новый миропорядок