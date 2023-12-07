Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки погиб подросток - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/obstrel-1914497699.html
При обстреле Горловки погиб подросток
При обстреле Горловки погиб подросток - РИА Новости, 07.12.2023
При обстреле Горловки погиб подросток
Подросток погиб в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T23:29
2023-12-07T23:29
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подросток погиб в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела поселка шахты "Кочегарка" (Центрально-Городской район Горловки) со стороны украинских нацистов погиб 13-летний мальчик. Светлая память невинно убиенному", - написал Приходько.В четверг вечером представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке восемь ракет из РСЗО. Тип ракет не уточнялся. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецк, иван приходько, сцкк, стирол, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Горловки погиб подросток

Приходько: при обстреле Горловки ВСУ погиб тринадцатилетний мальчик

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подросток погиб в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела поселка шахты "Кочегарка" (Центрально-Городской район Горловки) со стороны украинских нацистов погиб 13-летний мальчик. Светлая память невинно убиенному", - написал Приходько.
В четверг вечером представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке восемь ракет из РСЗО. Тип ракет не уточнялся.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
"Они скоро выдохнутся". К чему готовятся на линии фронта
29 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкИван ПриходькоСЦККСтиролДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала