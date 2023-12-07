https://ria.ru/20231207/obstrel-1914497699.html

При обстреле Горловки погиб подросток

При обстреле Горловки погиб подросток - РИА Новости, 07.12.2023

При обстреле Горловки погиб подросток

Подросток погиб в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T23:29

2023-12-07T23:29

2023-12-07T23:29

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

донецкая народная республика

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подросток погиб в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела поселка шахты "Кочегарка" (Центрально-Городской район Горловки) со стороны украинских нацистов погиб 13-летний мальчик. Светлая память невинно убиенному", - написал Приходько.В четверг вечером представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке восемь ракет из РСЗО. Тип ракет не уточнялся. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, иван приходько, сцкк, стирол, донецкая народная республика, происшествия