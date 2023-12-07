https://ria.ru/20231207/obstrel-1914497699.html
При обстреле Горловки погиб подросток
При обстреле Горловки погиб подросток - РИА Новости, 07.12.2023
При обстреле Горловки погиб подросток
Подросток погиб в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T23:29
2023-12-07T23:29
2023-12-07T23:29
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подросток погиб в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела поселка шахты "Кочегарка" (Центрально-Городской район Горловки) со стороны украинских нацистов погиб 13-летний мальчик. Светлая память невинно убиенному", - написал Приходько.В четверг вечером представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке восемь ракет из РСЗО. Тип ракет не уточнялся. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, иван приходько, сцкк, стирол, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Горловки погиб подросток
Приходько: при обстреле Горловки ВСУ погиб тринадцатилетний мальчик