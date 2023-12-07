https://ria.ru/20231207/obstrel-1914495205.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 07.12.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска в 22.35 выпустили восемь ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:56
2023-12-07T22:56
2023-12-07T22:57
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска в 22.35 выпустили восемь ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, в 20.05 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
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горловка, донецк, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет по Горловке из РСЗО