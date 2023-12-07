https://ria.ru/20231207/obstrel-1914298842.html
ВСУ выпустили за сутки более 130 снарядов по Белгородской области
ВСУ выпустили за сутки более 130 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 07.12.2023
ВСУ выпустили за сутки более 130 снарядов по Белгородской области
Более 130 снарядов украинские военные выпустили по территории Белгородской области за сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:18
2023-12-07T11:18
2023-12-07T11:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Более 130 снарядов украинские военные выпустили по территории Белгородской области за сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В четверг губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 6 декабря. За последние сутки украинская армия обстреляла шесть приграничных муниципалитетов, выпустив в общей сложности 133 снаряда, включая два устройства с дрона. Кроме того, зафиксированы атаки с использованием дронов-камикадзе, а также сбиты несколько украинских беспилотников. Следует отметить, что с начала декабря такое количество снарядов является максимальным. Во второй половине ноября только дважды, 14 и 28 ноября, количество снарядов превышало сотню в день. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 9 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 4 артиллерийских и 17 минометных снарядов, по селам Красный Хутор и Наумовка – 3 и 6 артиллерийских снарядов соответственно. Также в Красном Хуторе с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе два раза из миномета и 29 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. В Валуйском округе в селе Логачевка средствами радиоэлектронной борьбы посажен украинский беспилотник. В Грайворонском округе, по словам губернатора, в поселке Горьковский атаке дронов-камикадзе подверглись инфраструктурный объект связи и МАПП "Грайворон". Окраину села Козинка обстреляли 16 раз из миномета, повреждено одно домовладение. По окраинам сёл Рождественка и Сподарюшино выпущено в сумме 9 минометных снарядов, уточнил глава области. "В Шебекинском городском округе по хутору Мухин, селам Новая Таволжанка и Муром выпущено по 3 минометных снаряда. Также над хутором Мухин сбит БПЛА противника", - отметал глава региона. В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 14 артиллерийских снарядов, повреждена ЛЭП. Как уточнил Гладков, в настоящий момент электроснабжение восстановлено. По окраинам сел Репяховка, Колотиловка и Прилесье выпущено в сумме 13 артиллерийских снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913992320.html
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
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белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили за сутки более 130 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ выпустили за сутки 133 снаряда по территории Белгородской области
БЕЛГОРОД, 7 дек - РИА Новости.
Более 130 снарядов украинские военные выпустили по территории Белгородской области за сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
В четверг губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 6 декабря. За последние сутки украинская армия обстреляла шесть приграничных муниципалитетов, выпустив в общей сложности 133 снаряда, включая два устройства с дрона.
Над Белгородской областью нейтрализовали шесть украинских дронов
Кроме того, зафиксированы атаки с использованием дронов-камикадзе, а также сбиты несколько украинских беспилотников. Следует отметить, что с начала декабря такое количество снарядов является максимальным. Во второй половине ноября только дважды, 14 и 28 ноября, количество снарядов превышало сотню в день.
"В Белгородском районе
по селу Журавлевка выпущено 9 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 4 артиллерийских и 17 минометных снарядов, по селам Красный Хутор и Наумовка – 3 и 6 артиллерийских снарядов соответственно. Также в Красном Хуторе с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе два раза из миномета и 29 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. В Валуйском округе в селе Логачевка средствами радиоэлектронной борьбы посажен украинский беспилотник.
Цена победы: богатые в России тоже должны заплатить
В Грайворонском округе, по словам губернатора, в поселке Горьковский атаке дронов-камикадзе подверглись инфраструктурный объект связи и МАПП "Грайворон". Окраину села Козинка обстреляли 16 раз из миномета, повреждено одно домовладение. По окраинам сёл Рождественка и Сподарюшино выпущено в сумме 9 минометных снарядов, уточнил глава области.
"В Шебекинском городском округе по хутору Мухин, селам Новая Таволжанка и Муром
выпущено по 3 минометных снаряда. Также над хутором Мухин сбит БПЛА противника", - отметал глава региона.
В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 14 артиллерийских снарядов, повреждена ЛЭП. Как уточнил Гладков, в настоящий момент электроснабжение восстановлено. По окраинам сел Репяховка, Колотиловка и Прилесье выпущено в сумме 13 артиллерийских снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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