https://ria.ru/20231207/obstrel-1914298842.html

ВСУ выпустили за сутки более 130 снарядов по Белгородской области

ВСУ выпустили за сутки более 130 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 07.12.2023

ВСУ выпустили за сутки более 130 снарядов по Белгородской области

Более 130 снарядов украинские военные выпустили по территории Белгородской области за сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:18

2023-12-07T11:18

2023-12-07T11:18

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

муром

вячеслав гладков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46bc48fd012bfd41a187e9a0816549a2.jpg

БЕЛГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Более 130 снарядов украинские военные выпустили по территории Белгородской области за сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В четверг губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 6 декабря. За последние сутки украинская армия обстреляла шесть приграничных муниципалитетов, выпустив в общей сложности 133 снаряда, включая два устройства с дрона. Кроме того, зафиксированы атаки с использованием дронов-камикадзе, а также сбиты несколько украинских беспилотников. Следует отметить, что с начала декабря такое количество снарядов является максимальным. Во второй половине ноября только дважды, 14 и 28 ноября, количество снарядов превышало сотню в день. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 9 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 4 артиллерийских и 17 минометных снарядов, по селам Красный Хутор и Наумовка – 3 и 6 артиллерийских снарядов соответственно. Также в Красном Хуторе с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе два раза из миномета и 29 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. В Валуйском округе в селе Логачевка средствами радиоэлектронной борьбы посажен украинский беспилотник. В Грайворонском округе, по словам губернатора, в поселке Горьковский атаке дронов-камикадзе подверглись инфраструктурный объект связи и МАПП "Грайворон". Окраину села Козинка обстреляли 16 раз из миномета, повреждено одно домовладение. По окраинам сёл Рождественка и Сподарюшино выпущено в сумме 9 минометных снарядов, уточнил глава области. "В Шебекинском городском округе по хутору Мухин, селам Новая Таволжанка и Муром выпущено по 3 минометных снаряда. Также над хутором Мухин сбит БПЛА противника", - отметал глава региона. В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 14 артиллерийских снарядов, повреждена ЛЭП. Как уточнил Гладков, в настоящий момент электроснабжение восстановлено. По окраинам сел Репяховка, Колотиловка и Прилесье выпущено в сумме 13 артиллерийских снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913992320.html

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

белгородский район

муром

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков, происшествия