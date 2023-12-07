https://ria.ru/20231207/nauka-1914163936.html

Российские ученые призвали учитывать интересы роботов

Российские ученые призвали учитывать интересы роботов - РИА Новости, 07.12.2023

Российские ученые призвали учитывать интересы роботов

Для эффективного взаимодействия между людьми и роботами человечество должно отказаться от идеи первенства в регулировании этих отношений, считают ученые... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T07:00

2023-12-07T07:00

2023-12-07T07:00

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

россия

волгоград

волгоградский государственный технический университет (волггту)

блокчейн

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Для эффективного взаимодействия между людьми и роботами человечество должно отказаться от идеи первенства в регулировании этих отношений, считают ученые ВолгГТУ. По их мнению, в недалеком будущем, в эпоху цифрового капитализма, люди и машины будут совместно создавать правила сотрудничества. Об этом подготовлено и опубликовано исследование "Digital Capitalism and New Institutionalism".В университете рассказали, что сегодня среди экспертов ведутся активные дискуссии о том, как сделать роботов более адаптированными к миру людей. Существуют разные подходы, связанные с тем, как обучать машины соблюдению социальных и этических норм, как их "одомашнить" и избежать деструктивного поведения со стороны искусственного интеллекта.Ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) провели исследование, направленное на разработку новых подходов к изучению институтов, которые сопровождают формирование цифрового капитализма. Одна из ключевых идей работы – это регулирование взаимодействий людей и роботов."В будущем нас ожидает мир, где роботы будут разрабатывать правовые рамки вместе с людьми. В нашем труде анализируется то, каким образом мы должны изменить свое мышление, чтобы адаптироваться к сложностям цифровой экономики", – рассказал автор исследования, профессор кафедры "Экономика и предпринимательство" ВолгГТУ Даниил Фролов.Он добавил, что уже сейчас важно задумываться о "правах" роботов и о нашем сосуществовании с ними в качестве партнеров, о создании взаимовыгодных правил.Эксперт отметил, что сегодня довольно распространено представление о роботах, как о довольно медленно и неестественно движущихся человекоподобных существах, таковы типичные социальные роботы или роботы-андроиды. Но многообразие роботов огромно, и оно непрерывно растет."Есть подводные роботы, похожие на улиток, есть биоразлагаемые роботы-семена, есть молекулярные роботы. Агенты искусственного интеллекта – это тоже роботы, но без физической оболочки. Роботы уже сейчас могут заменять хирургов, судей, водителей и представителей многих других профессий. При этом роботы высоко автономны, они самостоятельно принимают решения, анализируя среду и самообучаясь", – объяснил Фролов.По его мнению, цифровая экономика – это множество экосистем, где люди сосуществуют с роботами и другими цифровыми объектами. И разработка правил регулирования таких экосистем должна учитывать интересы как людей, так и цифровых "существ".К примеру, чтобы простейший робот-пылесос эффективно выполнял свою работу, необходимо сделать комнату удобной для его передвижения и какое-то время не входить туда. Сложные же автономные роботы потребуют гораздо больших уступок от людей, вынудят учитывать их "потребности" и "интересы".Как отметили в ВолгГТУ, данное исследование – это часть большого проекта, связанного с изучением институциональной сложности в цифровой экономике, которым занимаются экономисты университета. Они исследуют блокчейн, большие данные, умные города, криптовалюты и другие цифровые технологии с точки зрения того, как они изменят существующие экономические институты и какие новые институты требуется создать.

https://na.ria.ru/20161213/1483448432.html

https://ria.ru/20231206/nauka-1913946400.html

https://ria.ru/20231130/nauka-1912702352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, волгоград, волгоградский государственный технический университет (волггту), блокчейн, криптовалюта