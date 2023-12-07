Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые призвали учитывать интересы роботов - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/nauka-1914163936.html
Российские ученые призвали учитывать интересы роботов
Российские ученые призвали учитывать интересы роботов - РИА Новости, 07.12.2023
Российские ученые призвали учитывать интересы роботов
Для эффективного взаимодействия между людьми и роботами человечество должно отказаться от идеи первенства в регулировании этих отношений, считают ученые... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T07:00
2023-12-07T07:00
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
россия
волгоград
волгоградский государственный технический университет (волггту)
блокчейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914179127_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f90e8184e7d6ea0080a396986f080a1f.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Для эффективного взаимодействия между людьми и роботами человечество должно отказаться от идеи первенства в регулировании этих отношений, считают ученые ВолгГТУ. По их мнению, в недалеком будущем, в эпоху цифрового капитализма, люди и машины будут совместно создавать правила сотрудничества. Об этом подготовлено и опубликовано исследование "Digital Capitalism and New Institutionalism".В университете рассказали, что сегодня среди экспертов ведутся активные дискуссии о том, как сделать роботов более адаптированными к миру людей. Существуют разные подходы, связанные с тем, как обучать машины соблюдению социальных и этических норм, как их "одомашнить" и избежать деструктивного поведения со стороны искусственного интеллекта.Ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) провели исследование, направленное на разработку новых подходов к изучению институтов, которые сопровождают формирование цифрового капитализма. Одна из ключевых идей работы – это регулирование взаимодействий людей и роботов.&quot;В будущем нас ожидает мир, где роботы будут разрабатывать правовые рамки вместе с людьми. В нашем труде анализируется то, каким образом мы должны изменить свое мышление, чтобы адаптироваться к сложностям цифровой экономики&quot;, – рассказал автор исследования, профессор кафедры &quot;Экономика и предпринимательство&quot; ВолгГТУ Даниил Фролов.Он добавил, что уже сейчас важно задумываться о "правах" роботов и о нашем сосуществовании с ними в качестве партнеров, о создании взаимовыгодных правил.Эксперт отметил, что сегодня довольно распространено представление о роботах, как о довольно медленно и неестественно движущихся человекоподобных существах, таковы типичные социальные роботы или роботы-андроиды. Но многообразие роботов огромно, и оно непрерывно растет."Есть подводные роботы, похожие на улиток, есть биоразлагаемые роботы-семена, есть молекулярные роботы. Агенты искусственного интеллекта – это тоже роботы, но без физической оболочки. Роботы уже сейчас могут заменять хирургов, судей, водителей и представителей многих других профессий. При этом роботы высоко автономны, они самостоятельно принимают решения, анализируя среду и самообучаясь", – объяснил Фролов.По его мнению, цифровая экономика – это множество экосистем, где люди сосуществуют с роботами и другими цифровыми объектами. И разработка правил регулирования таких экосистем должна учитывать интересы как людей, так и цифровых "существ".К примеру, чтобы простейший робот-пылесос эффективно выполнял свою работу, необходимо сделать комнату удобной для его передвижения и какое-то время не входить туда. Сложные же автономные роботы потребуют гораздо больших уступок от людей, вынудят учитывать их "потребности" и "интересы".Как отметили в ВолгГТУ, данное исследование – это часть большого проекта, связанного с изучением институциональной сложности в цифровой экономике, которым занимаются экономисты университета. Они исследуют блокчейн, большие данные, умные города, криптовалюты и другие цифровые технологии с точки зрения того, как они изменят существующие экономические институты и какие новые институты требуется создать.
https://na.ria.ru/20161213/1483448432.html
https://ria.ru/20231206/nauka-1913946400.html
https://ria.ru/20231130/nauka-1912702352.html
россия
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914179127_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_3de3fa07e947460139876c57c5b8c66f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, волгоград, волгоградский государственный технический университет (волггту), блокчейн, криптовалюта
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Волгоград, Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), блокчейн, Криптовалюта

Российские ученые призвали учитывать интересы роботов

© iStock.com / demaerreЖенщина с роботом в офисе
Женщина с роботом в офисе - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© iStock.com / demaerre
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Для эффективного взаимодействия между людьми и роботами человечество должно отказаться от идеи первенства в регулировании этих отношений, считают ученые ВолгГТУ. По их мнению, в недалеком будущем, в эпоху цифрового капитализма, люди и машины будут совместно создавать правила сотрудничества. Об этом подготовлено и опубликовано исследование "Digital Capitalism and New Institutionalism".
В университете рассказали, что сегодня среди экспертов ведутся активные дискуссии о том, как сделать роботов более адаптированными к миру людей. Существуют разные подходы, связанные с тем, как обучать машины соблюдению социальных и этических норм, как их "одомашнить" и избежать деструктивного поведения со стороны искусственного интеллекта.
Роботы среди людей: что они делают и как их распознать
Роботы среди людей: что они делают и как их распознать
13 декабря 2016, 11:03
Ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) провели исследование, направленное на разработку новых подходов к изучению институтов, которые сопровождают формирование цифрового капитализма. Одна из ключевых идей работы – это регулирование взаимодействий людей и роботов.
«

"В будущем нас ожидает мир, где роботы будут разрабатывать правовые рамки вместе с людьми. В нашем труде анализируется то, каким образом мы должны изменить свое мышление, чтобы адаптироваться к сложностям цифровой экономики", – рассказал автор исследования, профессор кафедры "Экономика и предпринимательство" ВолгГТУ Даниил Фролов.

Он добавил, что уже сейчас важно задумываться о "правах" роботов и о нашем сосуществовании с ними в качестве партнеров, о создании взаимовыгодных правил.
Эксперт отметил, что сегодня довольно распространено представление о роботах, как о довольно медленно и неестественно движущихся человекоподобных существах, таковы типичные социальные роботы или роботы-андроиды. Но многообразие роботов огромно, и оно непрерывно растет.
Биометрическая аутентификация - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Впустить по венам. В России создали новый алгоритм распознавания
Вчера, 07:00
"Есть подводные роботы, похожие на улиток, есть биоразлагаемые роботы-семена, есть молекулярные роботы. Агенты искусственного интеллекта – это тоже роботы, но без физической оболочки. Роботы уже сейчас могут заменять хирургов, судей, водителей и представителей многих других профессий. При этом роботы высоко автономны, они самостоятельно принимают решения, анализируя среду и самообучаясь", – объяснил Фролов.
По его мнению, цифровая экономика – это множество экосистем, где люди сосуществуют с роботами и другими цифровыми объектами. И разработка правил регулирования таких экосистем должна учитывать интересы как людей, так и цифровых "существ".
К примеру, чтобы простейший робот-пылесос эффективно выполнял свою работу, необходимо сделать комнату удобной для его передвижения и какое-то время не входить туда. Сложные же автономные роботы потребуют гораздо больших уступок от людей, вынудят учитывать их "потребности" и "интересы".
Центр хранения и обработки данных - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В России нашли способ повысить надежность беспроводных сенсорных сетей
30 ноября, 07:00
Как отметили в ВолгГТУ, данное исследование – это часть большого проекта, связанного с изучением институциональной сложности в цифровой экономике, которым занимаются экономисты университета. Они исследуют блокчейн, большие данные, умные города, криптовалюты и другие цифровые технологии с точки зрения того, как они изменят существующие экономические институты и какие новые институты требуется создать.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРоссияВолгоградВолгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)блокчейнКриптовалюта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала