https://ria.ru/20231207/nato-1914266611.html
В США раскрыли, что уничтожит НАТО
В США раскрыли, что уничтожит НАТО - РИА Новости, 07.12.2023
В США раскрыли, что уничтожит НАТО
В случае избрания Дональда Трампа президентом США он выведет страну из НАТО, что станет концом для альянса, заявил в интервью MSNBC бывший глава Пентагона Марк... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:11
2023-12-07T09:11
2023-12-07T14:22
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В случае избрания Дональда Трампа президентом США он выведет страну из НАТО, что станет концом для альянса, заявил в интервью MSNBC бывший глава Пентагона Марк Эспер."Точно (произойдет. — Прим. ред.) вывод войск из стран — членов НАТО, и в итоге это может привести к развалу всего альянса", — сказал он.Более того, подчеркнул Эспер, это ознаменовало бы конец гегемонии США, и, если это произойдет, "правила и нормы", установившиеся за последние годы, в итоге тоже развалятся.Ранее в связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.В Европе тоже заметна значительная усталость от конфликта. Так, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия со складов словацкой армии. Он отметил, что конфликт на Украине ведет лишь к кровопролитию без результатов.
https://ria.ru/20231206/bayden-1914223516.html
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в мире, сша, украина, киев, марк эспер, дональд трамп, джо байден, нато
В мире, США, Украина, Киев, Марк Эспер, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО
В США раскрыли, что уничтожит НАТО
Эспер: Трамп может вывести страну из НАТО и уничтожить альянс
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
В случае избрания Дональда Трампа президентом США он выведет страну из НАТО, что станет концом для альянса, заявил в интервью MSNBC
бывший глава Пентагона Марк Эспер.
"Точно (произойдет. — Прим. ред.) вывод войск из стран — членов НАТО, и в итоге это может привести к развалу всего альянса", — сказал он.
Более того, подчеркнул Эспер, это ознаменовало бы конец гегемонии США, и, если это произойдет, "правила и нормы", установившиеся за последние годы, в итоге тоже развалятся.
Ранее в связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
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В Европе тоже заметна значительная усталость от конфликта. Так, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия со складов словацкой армии. Он отметил, что конфликт на Украине ведет лишь к кровопролитию без результатов.
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