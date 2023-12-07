https://ria.ru/20231207/nalogi-1914419247.html

Минфин разработает предложения по выстраиванию налоговой системы

Минфин разработает предложения по выстраиванию налоговой системы - РИА Новости, 07.12.2023

Минфин разработает предложения по выстраиванию налоговой системы

Минфин РФ готовит предложения по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы, будет обсуждать с бизнесом, заявил министр финансов Антон Силуанов в РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:27

2023-12-07T16:27

2023-12-07T17:40

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

россия зовет!

втб

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минфин РФ готовит предложения по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы, будет обсуждать с бизнесом, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"."Мы договорились о том, что мы готовим сейчас предложения, с бизнесом обсудим, весной выступим единым фронтом по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы", - сказал министр.Он также добавил, что "налоги - это, конечно, стимулирующий инструмент, с одной стороны, с другой стороны - это источник пополнения казны". "Мы здесь должны всегда взвешенно подходить", - подчеркнул Силуанов.Позднее в беседе с журналистами министр пояснил, что работа над изменениями носит более технический характер."У нас каждый год составляются основные направления бюджетно-налоговой политики, каждый год вырабатываются какие-то уточнения, совершенствования бюджетной и налоговой политики, поэтому как обычно в рабочем режиме сядем с бизнесом и с правительством и все сделаем... все в плановом режиме, как положено", - пояснил Силуанов.Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

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