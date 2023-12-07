Рейтинг@Mail.ru
Минфин разработает предложения по выстраиванию налоговой системы - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:27 07.12.2023 (обновлено: 17:40 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/nalogi-1914419247.html
Минфин разработает предложения по выстраиванию налоговой системы
Минфин разработает предложения по выстраиванию налоговой системы - РИА Новости, 07.12.2023
Минфин разработает предложения по выстраиванию налоговой системы
Минфин РФ готовит предложения по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы, будет обсуждать с бизнесом, заявил министр финансов Антон Силуанов в РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:27
2023-12-07T17:40
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
россия зовет!
втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749808606_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_659c8f4d2a235f8dfa15b7f411f0c705.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минфин РФ готовит предложения по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы, будет обсуждать с бизнесом, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"."Мы договорились о том, что мы готовим сейчас предложения, с бизнесом обсудим, весной выступим единым фронтом по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы", - сказал министр.Он также добавил, что "налоги - это, конечно, стимулирующий инструмент, с одной стороны, с другой стороны - это источник пополнения казны". "Мы здесь должны всегда взвешенно подходить", - подчеркнул Силуанов.Позднее в беседе с журналистами министр пояснил, что работа над изменениями носит более технический характер."У нас каждый год составляются основные направления бюджетно-налоговой политики, каждый год вырабатываются какие-то уточнения, совершенствования бюджетной и налоговой политики, поэтому как обычно в рабочем режиме сядем с бизнесом и с правительством и все сделаем... все в плановом режиме, как положено", - пояснил Силуанов.Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749808606_2:54:2661:2048_1920x0_80_0_0_848d6155205dcf927e5b83ba64b05955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), россия зовет!, втб
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия зовет!, ВТБ
Минфин разработает предложения по выстраиванию налоговой системы

Минфин разработает предложения по выстраиванию налоговой системы РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов России на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минфин РФ готовит предложения по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы, будет обсуждать с бизнесом, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"Мы договорились о том, что мы готовим сейчас предложения, с бизнесом обсудим, весной выступим единым фронтом по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы", - сказал министр.
На Международном экспортном форуме Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Запад возмущен предательским ростом мощи России
1 ноября, 08:00
Он также добавил, что "налоги - это, конечно, стимулирующий инструмент, с одной стороны, с другой стороны - это источник пополнения казны". "Мы здесь должны всегда взвешенно подходить", - подчеркнул Силуанов.
Позднее в беседе с журналистами министр пояснил, что работа над изменениями носит более технический характер.
"У нас каждый год составляются основные направления бюджетно-налоговой политики, каждый год вырабатываются какие-то уточнения, совершенствования бюджетной и налоговой политики, поэтому как обычно в рабочем режиме сядем с бизнесом и с правительством и все сделаем... все в плановом режиме, как положено", - пояснил Силуанов.
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Не наступать на грабли. Путин определил приоритетные цели на ближайшие годы
12 сентября, 14:56
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Россия зовет!ВТБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала