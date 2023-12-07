https://ria.ru/20231207/nalogi-1914419247.html
Минфин разработает предложения по выстраиванию налоговой системы
Минфин разработает предложения по выстраиванию налоговой системы - РИА Новости, 07.12.2023
Минфин разработает предложения по выстраиванию налоговой системы
Минфин РФ готовит предложения по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы, будет обсуждать с бизнесом, заявил министр финансов Антон Силуанов в РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:27
2023-12-07T16:27
2023-12-07T17:40
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
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антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
россия зовет!
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минфин РФ готовит предложения по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы, будет обсуждать с бизнесом, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"."Мы договорились о том, что мы готовим сейчас предложения, с бизнесом обсудим, весной выступим единым фронтом по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы", - сказал министр.Он также добавил, что "налоги - это, конечно, стимулирующий инструмент, с одной стороны, с другой стороны - это источник пополнения казны". "Мы здесь должны всегда взвешенно подходить", - подчеркнул Силуанов.Позднее в беседе с журналистами министр пояснил, что работа над изменениями носит более технический характер."У нас каждый год составляются основные направления бюджетно-налоговой политики, каждый год вырабатываются какие-то уточнения, совершенствования бюджетной и налоговой политики, поэтому как обычно в рабочем режиме сядем с бизнесом и с правительством и все сделаем... все в плановом режиме, как положено", - пояснил Силуанов.Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), россия зовет!, втб
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия зовет!, ВТБ
Минфин разработает предложения по выстраиванию налоговой системы
Минфин разработает предложения по выстраиванию налоговой системы РФ
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минфин РФ готовит предложения по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы, будет обсуждать с бизнесом, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"Мы договорились о том, что мы готовим сейчас предложения, с бизнесом обсудим, весной выступим единым фронтом по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы", - сказал министр.
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Он также добавил, что "налоги - это, конечно, стимулирующий инструмент, с одной стороны, с другой стороны - это источник пополнения казны". "Мы здесь должны всегда взвешенно подходить", - подчеркнул Силуанов.
Позднее в беседе с журналистами министр пояснил, что работа над изменениями носит более технический характер.
"У нас каждый год составляются основные направления бюджетно-налоговой политики, каждый год вырабатываются какие-то уточнения, совершенствования бюджетной и налоговой политики, поэтому как обычно в рабочем режиме сядем с бизнесом и с правительством и все сделаем... все в плановом режиме, как положено", - пояснил Силуанов.
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
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