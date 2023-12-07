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Россия не откажется от зарубежных наблюдателей на выборах, заявил ЦИК
Россия не откажется от зарубежных наблюдателей на выборах, заявил ЦИК - РИА Новости, 07.12.2023
Россия не откажется от зарубежных наблюдателей на выборах, заявил ЦИК
Предстоит подготовить порядок деятельности международных наблюдателей на президентских выборах, Россия не отказывается от их работы, сообщила глава Центральной... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:50
2023-12-07T11:50
2023-12-07T11:50
элла памфилова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Предстоит подготовить порядок деятельности международных наблюдателей на президентских выборах, Россия не отказывается от их работы, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Совфед в четверг принял постановление о дате проведения выборов президента РФ – 17 марта 2024 года. "Нам предстоит также подготовить порядок деятельности международных наблюдателей, мы от них не отказываемся, надеемся, что из многих стран, с которыми у нас прекрасные отношения, приедут и оценят по достоинству то, как будут проходить наши выборы", - сказала Памфилова на заседании Совета Федерации.
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элла памфилова, совет федерации рф, политика, цик рф, общество, россия
Элла Памфилова, Совет Федерации РФ, Политика, ЦИК РФ, Общество, Россия
Россия не откажется от зарубежных наблюдателей на выборах, заявил ЦИК
Памфилова: РФ не откажется от зарубежных наблюдателей на выборах президента
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Предстоит подготовить порядок деятельности международных наблюдателей на президентских выборах, Россия не отказывается от их работы, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Совфед
в четверг принял постановление о дате проведения выборов президента РФ – 17 марта 2024 года.
"Нам предстоит также подготовить порядок деятельности международных наблюдателей, мы от них не отказываемся, надеемся, что из многих стран, с которыми у нас прекрасные отношения, приедут и оценят по достоинству то, как будут проходить наши выборы", - сказала Памфилова на заседании Совета Федерации.
В ЦИК ожидают максимальное число наблюдателей на выборах президента