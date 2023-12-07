https://ria.ru/20231207/moskva-1914499056.html
На юге Москвы неизвестные остановили машину и похитили деньги у водителя
На юге Москвы неизвестные остановили машину и похитили деньги у водителя - РИА Новости, 07.12.2023
На юге Москвы неизвестные остановили машину и похитили деньги у водителя
Неизвестные, сделав несколько выстрелов, остановили машину посреди дороги и похитили сумку с деньгами у мужчины на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T23:51
2023-12-07T23:51
2023-12-07T23:51
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Неизвестные, сделав несколько выстрелов, остановили машину посреди дороги и похитили сумку с деньгами у мужчины на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что неизвестные на Audi несколько раз выстрелили из травматического оружия в водителя Mazda на юге Москвы. "На улице Шипиловская неизвестные вышли из автомобиля, подошли к мужчине 1988 года рождения, который находился за рулем транспортного средства, произвели несколько выстрелов и похитили сумки, в которых, предварительно, находились денежные средства. Точная сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении. Отмечается, что машина, на которой скрылись злоумышленники, обнаружена брошенной не далеко от места преступления.
https://ria.ru/20231207/dtp-1914269377.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На юге Москвы неизвестные остановили машину и похитили деньги у водителя
На юге Москвы грабители остановили машину на дороге и похитили деньги у водителя
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Неизвестные, сделав несколько выстрелов, остановили машину посреди дороги и похитили сумку с деньгами у мужчины на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что неизвестные на Audi несколько раз выстрелили из травматического оружия в водителя Mazda на юге Москвы.
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"На улице Шипиловская неизвестные вышли из автомобиля, подошли к мужчине 1988 года рождения, который находился за рулем транспортного средства, произвели несколько выстрелов и похитили сумки, в которых, предварительно, находились денежные средства. Точная сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что машина, на которой скрылись злоумышленники, обнаружена брошенной не далеко от места преступления.
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