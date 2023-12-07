https://ria.ru/20231207/moskva-1914288923.html
Бочкарев: в деревне Столбово в Новой Москве построят деловой комплекс
Бочкарев: в деревне Столбово в Новой Москве построят деловой комплекс - РИА Новости, 07.12.2023
Бочкарев: в деревне Столбово в Новой Москве построят деловой комплекс
В деревне Столбово в Новой Москве компания "А101" планирует построить деловой комплекс из пяти зданий общей площадью 30 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:47
2023-12-07T10:47
2023-12-07T10:47
москва
новая москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_0:64:2746:1609_1920x0_80_0_0_c96c1bcf894866339ad151b9dce0ff5b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В деревне Столбово в Новой Москве компания "А101" планирует построить деловой комплекс из пяти зданий общей площадью 30 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "На земельном участке общей площадью порядка 4 гектаров появится пять многофункциональных зданий суммарной площадью 30 тысяч квадратных метров. Здесь обустроят пространства для разных предприятий малого и среднего бизнеса", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как указывается в сообщении, помещения в зданиях можно будет трансформировать в зависимости от задач будущих резидентов.
https://ria.ru/20231207/moskva-1914284512.html
москва
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_38a3872e06a707db69857df0f9b21751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новая москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Новая Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы