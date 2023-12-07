https://ria.ru/20231207/moskva-1914288923.html

Бочкарев: в деревне Столбово в Новой Москве построят деловой комплекс

Бочкарев: в деревне Столбово в Новой Москве построят деловой комплекс - РИА Новости, 07.12.2023

Бочкарев: в деревне Столбово в Новой Москве построят деловой комплекс

В деревне Столбово в Новой Москве компания "А101" планирует построить деловой комплекс из пяти зданий общей площадью 30 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:47

2023-12-07T10:47

2023-12-07T10:47

москва

новая москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В деревне Столбово в Новой Москве компания "А101" планирует построить деловой комплекс из пяти зданий общей площадью 30 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "На земельном участке общей площадью порядка 4 гектаров появится пять многофункциональных зданий суммарной площадью 30 тысяч квадратных метров. Здесь обустроят пространства для разных предприятий малого и среднего бизнеса", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как указывается в сообщении, помещения в зданиях можно будет трансформировать в зависимости от задач будущих резидентов.

https://ria.ru/20231207/moskva-1914284512.html

москва

новая москва

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Артем Смирнов

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