https://ria.ru/20231207/moroz-1914261784.html

В Челябинске во всех школах отменили занятия из-за морозов

В Челябинске во всех школах отменили занятия из-за морозов - РИА Новости, 07.12.2023

В Челябинске во всех школах отменили занятия из-за морозов

Занятия для школьников Челябинска первой и второй смены отменены в четверг из-за морозов, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города в Telegram. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T08:27

2023-12-07T08:27

2023-12-07T08:27

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек – РИА Новости. Занятия для школьников Челябинска первой и второй смены отменены в четверг из-за морозов, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города в Telegram. В Челябинске температура воздуха составляет - 30 градусов. "Сегодня, 7 декабря, Комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены", - говорится в сообщении. В связи с ухудшением погодных условий на дорогах и тротуарах сильная гололедица, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231206/moroz-1914043667.html

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