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В Челябинске во всех школах отменили занятия из-за морозов
В Челябинске во всех школах отменили занятия из-за морозов - РИА Новости, 07.12.2023
В Челябинске во всех школах отменили занятия из-за морозов
Занятия для школьников Челябинска первой и второй смены отменены в четверг из-за морозов, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города в Telegram. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T08:27
2023-12-07T08:27
2023-12-07T08:27
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек – РИА Новости. Занятия для школьников Челябинска первой и второй смены отменены в четверг из-за морозов, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города в Telegram. В Челябинске температура воздуха составляет - 30 градусов. "Сегодня, 7 декабря, Комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены", - говорится в сообщении. В связи с ухудшением погодных условий на дорогах и тротуарах сильная гололедица, добавляется в сообщении.
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Общество, Образование - Общество, Челябинск, Погода
В Челябинске во всех школах отменили занятия из-за морозов
Занятия для школьников Челябинска отменены в четверг из-за морозов