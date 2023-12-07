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В Челябинске во всех школах отменили занятия из-за морозов - РИА Новости, 07.12.2023
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08:27 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/moroz-1914261784.html
В Челябинске во всех школах отменили занятия из-за морозов
В Челябинске во всех школах отменили занятия из-за морозов - РИА Новости, 07.12.2023
В Челябинске во всех школах отменили занятия из-за морозов
Занятия для школьников Челябинска первой и второй смены отменены в четверг из-за морозов, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города в Telegram. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T08:27
2023-12-07T08:27
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек – РИА Новости. Занятия для школьников Челябинска первой и второй смены отменены в четверг из-за морозов, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города в Telegram. В Челябинске температура воздуха составляет - 30 градусов. "Сегодня, 7 декабря, Комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены", - говорится в сообщении. В связи с ухудшением погодных условий на дорогах и тротуарах сильная гололедица, добавляется в сообщении.
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общество, образование - общество, челябинск, погода
Общество, Образование - Общество, Челябинск, Погода
В Челябинске во всех школах отменили занятия из-за морозов

Занятия для школьников Челябинска отменены в четверг из-за морозов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУборка снега
Уборка снега - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек – РИА Новости. Занятия для школьников Челябинска первой и второй смены отменены в четверг из-за морозов, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города в Telegram.
В Челябинске температура воздуха составляет - 30 градусов.
«
"Сегодня, 7 декабря, Комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены", - говорится в сообщении.
В связи с ухудшением погодных условий на дорогах и тротуарах сильная гололедица, добавляется в сообщении.
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ОбществоОбразование - ОбществоЧелябинскПогода
 
 
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