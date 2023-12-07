https://ria.ru/20231207/moldaviya-1914296997.html

Оппозиция Молдавии призвала мэров "не подчиняться шантажу" Санду

Оппозиция Молдавии призвала мэров "не подчиняться шантажу" Санду - РИА Новости, 07.12.2023

Оппозиция Молдавии призвала мэров "не подчиняться шантажу" Санду

Оппозиционный блок коммунистов и социалистов просит мэров населенных пунктов Молдавии не бояться шантажа со стороны президента Майи Санду и игнорировать ее... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:12

2023-12-07T11:12

2023-12-07T11:12

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов просит мэров населенных пунктов Молдавии не бояться шантажа со стороны президента Майи Санду и игнорировать ее призывы к диалогу, сообщила пресс-служба Соцпартии в Telegram-канале. Санду во время избирательной кампании перед местными выборами неоднократно заявляла, что средства от внешнего финансирования будут выделяться только тем населенным пунктам, где будут избраны "проевропейские" мэры. "Блок коммунистов и социалистов отвергает и осуждает инициативу Майи Санду о проведении так называемого совещания с избранными мэрами населенных пунктов страны, призывая их… не подчиняться шантажу. Перед тем, как призывать кого-либо к диалогу, госпожа Санду должна покаяться и принести извинения как избирателям, так и местным избранникам, которых она оскорбила во время предвыборной кампании", - говорится в сообщении Соцпартии. Оппозиция отмечает, что президент сменила риторику лишь после проигрыша на выборах правящей партии "Действие и солидарность". "Призываем и другие политформирования, оппозиционные режиму Санду и партии "Действие и солидарность", дать поручение главам администраций, избранным по их спискам, не участвовать в этом постыдном пропагандистском шоу, приуроченном к началу президентской кампании Санду", - отмечается в заявлении. В Молдавии оппозиция полтора года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20231206/sandu-1914147205.html

https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html

молдавия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, майя санду