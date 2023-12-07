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Премьер Молдавии выразил уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС
Премьер Молдавии выразил уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС - РИА Новости, 07.12.2023
Премьер Молдавии выразил уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС
Глава правительства Молдавии Дорин Речан допустил, что в декабре Молдавия может и не получит возможность открытия переговоров о полноправном членстве в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T23:03
2023-12-07T23:03
2023-12-07T23:03
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дорин речан
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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Глава правительства Молдавии Дорин Речан допустил, что в декабре Молдавия может и не получит возможность открытия переговоров о полноправном членстве в Евросоюзе, отметив тем не менее, что рано или поздно это все-таки случится. Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. "Твердо убеждены, что будут открыты переговоры… Не случится сейчас, будет в марте, но в любом случае случится", - заявил Речан в эфире телеканала Jurnal TV. Премьер отметил, что решение по Молдавии может приниматься "в пакете" с Украиной. Президент Молдавии Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Формальное решение о начале переговорного процесса по вступлению в Евросоюз будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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в мире, молдавия, дорин речан, евросоюз, еврокомиссия, украина, брюссель
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина, Брюссель
Премьер Молдавии выразил уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС
Премьер Молдавии Речан выразил уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС