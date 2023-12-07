https://ria.ru/20231207/moldavia-1914495651.html

Премьер Молдавии выразил уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС

Премьер Молдавии выразил уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС - РИА Новости, 07.12.2023

Премьер Молдавии выразил уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС

Глава правительства Молдавии Дорин Речан допустил, что в декабре Молдавия может и не получит возможность открытия переговоров о полноправном членстве в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T23:03

2023-12-07T23:03

2023-12-07T23:03

в мире

молдавия

дорин речан

евросоюз

еврокомиссия

украина

брюссель

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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Глава правительства Молдавии Дорин Речан допустил, что в декабре Молдавия может и не получит возможность открытия переговоров о полноправном членстве в Евросоюзе, отметив тем не менее, что рано или поздно это все-таки случится. Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. "Твердо убеждены, что будут открыты переговоры… Не случится сейчас, будет в марте, но в любом случае случится", - заявил Речан в эфире телеканала Jurnal TV. Премьер отметил, что решение по Молдавии может приниматься "в пакете" с Украиной. Президент Молдавии Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Формальное решение о начале переговорного процесса по вступлению в Евросоюз будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

молдавия

украина

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в мире, молдавия, дорин речан, евросоюз, еврокомиссия, украина, брюссель