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Минцифры представит стратегию развития "Почты России" в I квартале - РИА Новости, 07.12.2023
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18:35 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/mintsifry-1914464256.html
Минцифры представит стратегию развития "Почты России" в I квартале
Минцифры представит стратегию развития "Почты России" в I квартале - РИА Новости, 07.12.2023
Минцифры представит стратегию развития "Почты России" в I квартале
Минцифры планирует представить правительству стратегию развития "Почты России" в первом квартале 2024 года, рассказал журналистам глава министерства Максут... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:35
2023-12-07T18:35
экономика
россия
максут шадаев
почта россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минцифры планирует представить правительству стратегию развития "Почты России" в первом квартале 2024 года, рассказал журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Минцифры планирует в первом квартале представить правительству стратегию развития "Почты России", - сказал он. Министр отметил, что стратегия определит целевой облик "Почты России", ее функционал на среднесрочный и долгосрочный периоды, "что такое "Почта" для страны". "И исходя из этого будем определять модель регулирования, поддержки и так далее", - добавил он. В ноябре "Почта России" получила поручение до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации работы за счет ее внутренних резервов. Как отмечал Шадаев, принято решение сконцентрироваться на повышении внутренней эффективности компании, а также оценить внутренние резервы. В октябре замгендиректора "Почты России" Елена Степина предложила рассмотреть докапитализацию компании на 20-30 миллиардов рублей, в том числе для снижения долговых обязательств. По ее словам, в случае выдачи кредитных обязательств оператору нужно около 20 миллиардов рублей из средств ФНБ. Степина напомнила, что процентные обязательства компании составляют 11 миллиардов рублей за текущий год. Позже, в декабре, источник в финансово-экономических кругах сообщил, что Минфин РФ не рассматривает вариант покрытия долгов "Почты России" за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
https://ria.ru/20231006/pochta-1900928708.html
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экономика, россия, максут шадаев, почта россии
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Почта России
Минцифры представит стратегию развития "Почты России" в I квартале

Шадаев: Минцифры представит стратегию развития "Почты России" в I квартале

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка опускает письмо в почтовый ящик
Девушка опускает письмо в почтовый ящик - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка опускает письмо в почтовый ящик . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минцифры планирует представить правительству стратегию развития "Почты России" в первом квартале 2024 года, рассказал журналистам глава министерства Максут Шадаев.
"Минцифры планирует в первом квартале представить правительству стратегию развития "Почты России", - сказал он.
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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Министр отметил, что стратегия определит целевой облик "Почты России", ее функционал на среднесрочный и долгосрочный периоды, "что такое "Почта" для страны". "И исходя из этого будем определять модель регулирования, поддержки и так далее", - добавил он.
В ноябре "Почта России" получила поручение до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации работы за счет ее внутренних резервов. Как отмечал Шадаев, принято решение сконцентрироваться на повышении внутренней эффективности компании, а также оценить внутренние резервы.
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В октябре замгендиректора "Почты России" Елена Степина предложила рассмотреть докапитализацию компании на 20-30 миллиардов рублей, в том числе для снижения долговых обязательств. По ее словам, в случае выдачи кредитных обязательств оператору нужно около 20 миллиардов рублей из средств ФНБ. Степина напомнила, что процентные обязательства компании составляют 11 миллиардов рублей за текущий год.
Позже, в декабре, источник в финансово-экономических кругах сообщил, что Минфин РФ не рассматривает вариант покрытия долгов "Почты России" за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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1 декабря, 16:58
 
ЭкономикаРоссияМаксут ШадаевПочта России
 
 
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