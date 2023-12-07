https://ria.ru/20231207/memorialy-1914257352.html

На Камчатке отреставрируют мемориалы к юбилею Победы

На Камчатке отреставрируют мемориалы к юбилею Победы - РИА Новости, 07.12.2023

На Камчатке отреставрируют мемориалы к юбилею Победы

Памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, отреставрируют на Камчатке к юбилею со дня Победы, сообщила пресс-служба правительства региона... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T07:05

2023-12-07T07:05

2023-12-07T07:05

владимир солодов

камчатка

петропавловск-камчатский

елизовский район

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581579_0:218:3076:1948_1920x0_80_0_0_24fe19c474ccb597cfd46e7f4b26f1a6.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек – РИА Новости. Памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, отреставрируют на Камчатке к юбилею со дня Победы, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора края Владимира Солодова. "Среди стратегических задач подготовка к юбилею со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне, который будут праздновать в 2025 году. Считаю важным, чтобы мы уже сегодня начали подготовку. Нам предстоит привести в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы и в целом продумать, как будут выглядеть работы. Для нас юбилей – это та дата, мимо которой мы не должны пройти", - подчеркнул Солодов. В настоящее время в региональном реестре мемориальных комплексов и памятников, посвящённых защитникам Отечества, зарегистрировано 55 комплексов и мемориалов. Большая их часть находится в Петропавловске-Камчатском округе, Елизовском районе и Мильковском округе. На 20 объектах работы по восстановлению завершены или подходят к завершению. В 2024 году за счет средств федерального бюджета запланированы ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Могила советских моряков, погибших при разминировании Авачинского залива в 1945 году", который расположен в черте старого городского кладбища Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230524/den-1873946575.html

камчатка

петропавловск-камчатский

елизовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир солодов, камчатка, петропавловск-камчатский, елизовский район, общество