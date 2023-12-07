На Камчатке отреставрируют мемориалы к юбилею Победы
Мемориалы Великой Отечественной войны на Камчатке отреставрируют к юбилею Победы
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский и Корякский вулкан
Вид на город Петропавловск-Камчатский и Корякский вулкан. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек – РИА Новости. Памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, отреставрируют на Камчатке к юбилею со дня Победы, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора края Владимира Солодова.
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"Среди стратегических задач подготовка к юбилею со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне, который будут праздновать в 2025 году. Считаю важным, чтобы мы уже сегодня начали подготовку. Нам предстоит привести в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы и в целом продумать, как будут выглядеть работы. Для нас юбилей – это та дата, мимо которой мы не должны пройти", - подчеркнул Солодов.
В настоящее время в региональном реестре мемориальных комплексов и памятников, посвящённых защитникам Отечества, зарегистрировано 55 комплексов и мемориалов. Большая их часть находится в Петропавловске-Камчатском округе, Елизовском районе и Мильковском округе. На 20 объектах работы по восстановлению завершены или подходят к завершению.
В 2024 году за счет средств федерального бюджета запланированы ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Могила советских моряков, погибших при разминировании Авачинского залива в 1945 году", который расположен в черте старого городского кладбища Петропавловска-Камчатского.