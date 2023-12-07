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На Камчатке собаки спасли сторожа от агрессивного медведя - РИА Новости, 07.12.2023
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05:25 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/medved-1914253269.html
На Камчатке собаки спасли сторожа от агрессивного медведя
На Камчатке собаки спасли сторожа от агрессивного медведя - РИА Новости, 07.12.2023
На Камчатке собаки спасли сторожа от агрессивного медведя
Медведь-шатун напал и ранил сторожа рыболовно-охотничьей базы в Усть-Камчатском районе Камчатки, сообщил РИА Новости заместитель министра природных ресурсов... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T05:25
2023-12-07T05:25
камчатка
усть-камчатский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек – РИА Новости. Медведь-шатун напал и ранил сторожа рыболовно-охотничьей базы в Усть-Камчатском районе Камчатки, сообщил РИА Новости заместитель министра природных ресурсов региона Владимир Гордиенко. "Медведя-шатуна отстрелили у охотничье-рыболовной базы на реке Еловка в Усть-Камчатском районе. Сообщение о нападении на сторожа поступило 5 декабря. Это произошло при обходе мужчиной участка. Человек получил укушенное ранение стопы. Спастись удалось ему благодаря собакам, которые отогнали зверя", - сообщил Гордиенко. Пострадавший был доставлен в поселок Ключи, где ему оказали медицинскую помощь. Была экстренно собрана оперативная группа из охотников. На следующий день медведя-шатуна обнаружили и отстрелили. Он находился неподалеку от места происшествия. Зверь был сильно истощен и, по мнению охотоведов, с большой долей вероятности не залег бы в берлогу. Традиционно медведи на Камчатке залегают в берлоги к концу ноября, когда нагуляют достаточное количество жира. Раньше всех ложатся в спячку медведицы с медвежатами, позднее самцы. Задержаться от ухода в берлогу медведи могут или от обилия пищи, когда в реках еще продолжается нерест рыбы, или от ее недостатка, когда зверь не смог нагулять нужное количество жира. По данным министерства природных ресурсов Камчатки, на полуострове обитают около 25 тысяч особей бурых медведей.
https://ria.ru/20231121/medvedi-1910710603.html
камчатка
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камчатка, усть-камчатский район
Камчатка, Усть-Камчатский район
На Камчатке собаки спасли сторожа от агрессивного медведя

На Камчатке медведь напал на сторожа и поранил его, но был отогнан собаками

© Фото : @instagram/Кроноцкий заповедник/Лиана ВаравскаяМедведь
Медведь - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : @instagram/Кроноцкий заповедник/Лиана Варавская
Медведь. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек – РИА Новости. Медведь-шатун напал и ранил сторожа рыболовно-охотничьей базы в Усть-Камчатском районе Камчатки, сообщил РИА Новости заместитель министра природных ресурсов региона Владимир Гордиенко.
«
"Медведя-шатуна отстрелили у охотничье-рыболовной базы на реке Еловка в Усть-Камчатском районе. Сообщение о нападении на сторожа поступило 5 декабря. Это произошло при обходе мужчиной участка. Человек получил укушенное ранение стопы. Спастись удалось ему благодаря собакам, которые отогнали зверя", - сообщил Гордиенко.
Пострадавший был доставлен в поселок Ключи, где ему оказали медицинскую помощь. Была экстренно собрана оперативная группа из охотников. На следующий день медведя-шатуна обнаружили и отстрелили. Он находился неподалеку от места происшествия. Зверь был сильно истощен и, по мнению охотоведов, с большой долей вероятности не залег бы в берлогу.
Традиционно медведи на Камчатке залегают в берлоги к концу ноября, когда нагуляют достаточное количество жира. Раньше всех ложатся в спячку медведицы с медвежатами, позднее самцы. Задержаться от ухода в берлогу медведи могут или от обилия пищи, когда в реках еще продолжается нерест рыбы, или от ее недостатка, когда зверь не смог нагулять нужное количество жира. По данным министерства природных ресурсов Камчатки, на полуострове обитают около 25 тысяч особей бурых медведей.
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