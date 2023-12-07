https://ria.ru/20231207/medved-1914253269.html

На Камчатке собаки спасли сторожа от агрессивного медведя

На Камчатке собаки спасли сторожа от агрессивного медведя - РИА Новости, 07.12.2023

На Камчатке собаки спасли сторожа от агрессивного медведя

Медведь-шатун напал и ранил сторожа рыболовно-охотничьей базы в Усть-Камчатском районе Камчатки, сообщил РИА Новости заместитель министра природных ресурсов... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T05:25

2023-12-07T05:25

2023-12-07T05:25

камчатка

усть-камчатский район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек – РИА Новости. Медведь-шатун напал и ранил сторожа рыболовно-охотничьей базы в Усть-Камчатском районе Камчатки, сообщил РИА Новости заместитель министра природных ресурсов региона Владимир Гордиенко. "Медведя-шатуна отстрелили у охотничье-рыболовной базы на реке Еловка в Усть-Камчатском районе. Сообщение о нападении на сторожа поступило 5 декабря. Это произошло при обходе мужчиной участка. Человек получил укушенное ранение стопы. Спастись удалось ему благодаря собакам, которые отогнали зверя", - сообщил Гордиенко. Пострадавший был доставлен в поселок Ключи, где ему оказали медицинскую помощь. Была экстренно собрана оперативная группа из охотников. На следующий день медведя-шатуна обнаружили и отстрелили. Он находился неподалеку от места происшествия. Зверь был сильно истощен и, по мнению охотоведов, с большой долей вероятности не залег бы в берлогу. Традиционно медведи на Камчатке залегают в берлоги к концу ноября, когда нагуляют достаточное количество жира. Раньше всех ложатся в спячку медведицы с медвежатами, позднее самцы. Задержаться от ухода в берлогу медведи могут или от обилия пищи, когда в реках еще продолжается нерест рыбы, или от ее недостатка, когда зверь не смог нагулять нужное количество жира. По данным министерства природных ресурсов Камчатки, на полуострове обитают около 25 тысяч особей бурых медведей.

https://ria.ru/20231121/medvedi-1910710603.html

камчатка

усть-камчатский район

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камчатка, усть-камчатский район