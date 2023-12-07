https://ria.ru/20231207/master-klass-1914427406.html

Очный мастер-класс SputnikPro впервые прошел для информагентства Алжира

Очный мастер-класс SputnikPro впервые прошел для информагентства Алжира - РИА Новости, 07.12.2023

Очный мастер-класс SputnikPro впервые прошел для информагентства Алжира

Модуль SputnikPro впервые прошел в очном трёхдневном формате специально для креативной мультимедиа-команды Информационного агентства Алжира (APS). РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:38

2023-12-07T16:38

2023-12-07T16:38

алжир (провинция)

россия

sputnik

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Модуль SputnikPro впервые прошел в очном трёхдневном формате специально для креативной мультимедиа-команды Информационного агентства Алжира (APS).Директор специальных проектов Sputnik Михаил Конрад рассказал о работе банка визуального контента SputnikMediabank и презентовал целый ряд технологических решений международного информационного агентства и радио Sputnik. Алжирские журналисты узнали, как создаются интерактивные спецпроекты – лауреаты международных премий – в области инфографики и инфотейнмента, какие возможности дает применение искусственного интеллекта и машинного обучения в производстве видео, и многое другое. Дискуссия продолжилась обсуждением преимуществ собственных программных и аппаратных решений для обработки видео и прямых видеотрансляций.Слушателями сессий стали ведущие специалисты и руководители подразделений APS."Мы открыто делились опытом нашей работы, и это вызвало у алжирских коллег живой интерес. Со своей стороны, мы благодарны за возможность лично обсудить идеи с креативной командой APS. Наши коллеги уже реализуют амбициозные мультимедийные проекты, и я уверен, что опыт Sputnik вдохновит их на новые шаги в развитии. Мы желаем нашему стратегическому партнеру, Информационному агентству APS, успехов в работе с мультимедийными форматами и новыми технологиями", - поделился впечатлениями Михаил Конрад.Расширенный курс SputnikPro стал частью практического воплощения подписанного на днях соглашения о стратегическом международном партнерстве между двумя СМИ.

https://ria.ru/20231201/sputnik-1913118828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алжир (провинция), россия, sputnik