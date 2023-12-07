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Очный мастер-класс SputnikPro впервые прошел для информагентства Алжира - РИА Новости, 07.12.2023
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16:38 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/master-klass-1914427406.html
Очный мастер-класс SputnikPro впервые прошел для информагентства Алжира
Очный мастер-класс SputnikPro впервые прошел для информагентства Алжира - РИА Новости, 07.12.2023
Очный мастер-класс SputnikPro впервые прошел для информагентства Алжира
Модуль SputnikPro впервые прошел в очном трёхдневном формате специально для креативной мультимедиа-команды Информационного агентства Алжира (APS). РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:38
2023-12-07T16:38
алжир (провинция)
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sputnik
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Модуль SputnikPro впервые прошел в очном трёхдневном формате специально для креативной мультимедиа-команды Информационного агентства Алжира (APS).Директор специальных проектов Sputnik Михаил Конрад рассказал о работе банка визуального контента SputnikMediabank и презентовал целый ряд технологических решений международного информационного агентства и радио Sputnik. Алжирские журналисты узнали, как создаются интерактивные спецпроекты – лауреаты международных премий – в области инфографики и инфотейнмента, какие возможности дает применение искусственного интеллекта и машинного обучения в производстве видео, и многое другое. Дискуссия продолжилась обсуждением преимуществ собственных программных и аппаратных решений для обработки видео и прямых видеотрансляций.Слушателями сессий стали ведущие специалисты и руководители подразделений APS."Мы открыто делились опытом нашей работы, и это вызвало у алжирских коллег живой интерес. Со своей стороны, мы благодарны за возможность лично обсудить идеи с креативной командой APS. Наши коллеги уже реализуют амбициозные мультимедийные проекты, и я уверен, что опыт Sputnik вдохновит их на новые шаги в развитии. Мы желаем нашему стратегическому партнеру, Информационному агентству APS, успехов в работе с мультимедийными форматами и новыми технологиями", - поделился впечатлениями Михаил Конрад.Расширенный курс SputnikPro стал частью практического воплощения подписанного на днях соглашения о стратегическом международном партнерстве между двумя СМИ.
https://ria.ru/20231201/sputnik-1913118828.html
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алжир (провинция), россия, sputnik
Алжир (провинция), Россия, Sputnik

Очный мастер-класс SputnikPro впервые прошел для информагентства Алжира

© Фото : APSМастер-класс SputnikPro о работе банка визуального контента Sputnik для Информационного агентства Алжира (APS)
Мастер-класс SputnikPro о работе банка визуального контента Sputnik для Информационного агентства Алжира (APS) - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : APS
Мастер-класс SputnikPro о работе банка визуального контента Sputnik для Информационного агентства Алжира (APS)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Модуль SputnikPro впервые прошел в очном трёхдневном формате специально для креативной мультимедиа-команды Информационного агентства Алжира (APS).
Директор специальных проектов Sputnik Михаил Конрад рассказал о работе банка визуального контента SputnikMediabank и презентовал целый ряд технологических решений международного информационного агентства и радио Sputnik. Алжирские журналисты узнали, как создаются интерактивные спецпроекты – лауреаты международных премий – в области инфографики и инфотейнмента, какие возможности дает применение искусственного интеллекта и машинного обучения в производстве видео, и многое другое. Дискуссия продолжилась обсуждением преимуществ собственных программных и аппаратных решений для обработки видео и прямых видеотрансляций.
Слушателями сессий стали ведущие специалисты и руководители подразделений APS.
© Фото : APSСлушатели мастер-класса Sputnik для информационного агентства Алжира
Слушатели мастер-класса Sputnik для информационного агентства Алжира - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : APS
Слушатели мастер-класса Sputnik для информационного агентства Алжира
"Мы открыто делились опытом нашей работы, и это вызвало у алжирских коллег живой интерес. Со своей стороны, мы благодарны за возможность лично обсудить идеи с креативной командой APS. Наши коллеги уже реализуют амбициозные мультимедийные проекты, и я уверен, что опыт Sputnik вдохновит их на новые шаги в развитии. Мы желаем нашему стратегическому партнеру, Информационному агентству APS, успехов в работе с мультимедийными форматами и новыми технологиями", - поделился впечатлениями Михаил Конрад.
Расширенный курс SputnikPro стал частью практического воплощения подписанного на днях соглашения о стратегическом международном партнерстве между двумя СМИ.
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