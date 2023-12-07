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В ЛНР свыше 120 тысяч человек остаются без водоснабжения из-за аварии

В ЛНР свыше 120 тысяч человек остаются без водоснабжения из-за аварии - РИА Новости, 07.12.2023

В ЛНР свыше 120 тысяч человек остаются без водоснабжения из-за аварии

Свыше 120 тысяч человек остаются без водоснабжения в ЛНР из-за аварии на Славяносербской насосной станции, сообщило МЧС республики. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T07:11

2023-12-07T07:11

2023-12-07T07:11

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Свыше 120 тысяч человек остаются без водоснабжения в ЛНР из-за аварии на Славяносербской насосной станции, сообщило МЧС республики. Во вторник сообщалось, что авария оставила без воды свыше 230 тысяч жителей ЛНР. Правительство региона уточняло, что в понедельник произошла авария на узловой насосной станции, куда подается вода со всех водозаборов Алчевского управления. "По состоянию на 06.00 7 декабря без водоснабжения остаются 120 800", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20231123/avariya-1911466117.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)