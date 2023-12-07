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В ЛНР свыше 120 тысяч человек остаются без водоснабжения из-за аварии
В ЛНР свыше 120 тысяч человек остаются без водоснабжения из-за аварии - РИА Новости, 07.12.2023
В ЛНР свыше 120 тысяч человек остаются без водоснабжения из-за аварии
Свыше 120 тысяч человек остаются без водоснабжения в ЛНР из-за аварии на Славяносербской насосной станции, сообщило МЧС республики. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T07:11
2023-12-07T07:11
2023-12-07T07:11
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Свыше 120 тысяч человек остаются без водоснабжения в ЛНР из-за аварии на Славяносербской насосной станции, сообщило МЧС республики. Во вторник сообщалось, что авария оставила без воды свыше 230 тысяч жителей ЛНР. Правительство региона уточняло, что в понедельник произошла авария на узловой насосной станции, куда подается вода со всех водозаборов Алчевского управления. "По состоянию на 06.00 7 декабря без водоснабжения остаются 120 800", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20231123/avariya-1911466117.html
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР свыше 120 тысяч человек остаются без водоснабжения из-за аварии
МЧС ЛНР: из-за аварии свыше 120 тысяч человек все еще остаются без водоснабжения