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СМИ назвали снаряд ЦАХАЛ причиной гибели журналиста Reuters в Ливане - РИА Новости, 07.12.2023
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13:18 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/livan-1914337189.html
СМИ назвали снаряд ЦАХАЛ причиной гибели журналиста Reuters в Ливане
СМИ назвали снаряд ЦАХАЛ причиной гибели журналиста Reuters в Ливане - РИА Новости, 07.12.2023
СМИ назвали снаряд ЦАХАЛ причиной гибели журналиста Reuters в Ливане
Агентство Франс Пресс по итогам проведенного собственного расследования утверждает, что причиной гибели журналиста Рейтер и ранений еще шести представителей СМИ РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:18
2023-12-07T13:18
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Агентство Франс Пресс по итогам проведенного собственного расследования утверждает, что причиной гибели журналиста Рейтер и ранений еще шести представителей СМИ на юге Ливана 13 октября, по всей вероятности, стал выстрел танка израильской армии. Два последовательных удара были нанесены по группе журналистов возле ливанской деревни Альма аш-Шааб, когда они снимали столкновения между израильской армией и вооруженными формированиями на юге Ливана. Ранее агентство Рейтер подтвердило, что его видеограф Иссам Абдалла погиб во время работы на юге Ливана. Ранения получили еще два журналиста Рейтер, два журналиста телеканала Al-Jazeera и два сотрудника Франс Пресс. Как сообщает агентство, его фотографу Кристине Асси пришлось ампутировать ногу. "Расследование Франс Пресс, которое продолжалось в течение семи недель, &lt;...&gt; указывает на танковый снаряд, который использует только армия Израиля", - сообщает агентство. В результатах расследования отмечается, что 120-миллиметровый снаряд, которым был убит журналист, был сделан в Израиле и такие не используются никакими другими группами в этом регионе. Сообщается, что расследование опиралось на экспертный анализ боеприпасов, спутниковые изображения, свидетельские показания и видеозаписи, сделанные до и во время атаки. "Удары были преднамеренными и целенаправленными. Снаряды были выпущены с разницей в 37 секунд и на расстоянии всего нескольких метров друг от друга. Журналисты были четко идентифицированы как представители прессы и не участвовали в какой-либо военной деятельности. Израильская армия располагает обширными ресурсами воздушного наблюдения в этом районе", - сообщается в выводах расследования. Отмечается, что удары, вероятно, были нанесены с юго-востока от позиции журналистов. По всей видимости, снаряды были выпущены недалеко от израильской деревни, где действовали израильские танки, заключает Франс Пресс. В начале декабря Комитет защиты журналистов (CPJ) сообщил, что число погибших журналистов и сотрудников СМИ с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября достигло по меньшей мере 63 человек.
https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html
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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ назвали снаряд ЦАХАЛ причиной гибели журналиста Reuters в Ливане

AFP: выстрел израильского танка стал причиной гибели журналиста Reuters в Ливане

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки
Израильские танки - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Агентство Франс Пресс по итогам проведенного собственного расследования утверждает, что причиной гибели журналиста Рейтер и ранений еще шести представителей СМИ на юге Ливана 13 октября, по всей вероятности, стал выстрел танка израильской армии.
Два последовательных удара были нанесены по группе журналистов возле ливанской деревни Альма аш-Шааб, когда они снимали столкновения между израильской армией и вооруженными формированиями на юге Ливана. Ранее агентство Рейтер подтвердило, что его видеограф Иссам Абдалла погиб во время работы на юге Ливана. Ранения получили еще два журналиста Рейтер, два журналиста телеканала Al-Jazeera и два сотрудника Франс Пресс. Как сообщает агентство, его фотографу Кристине Асси пришлось ампутировать ногу.
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"Расследование Франс Пресс, которое продолжалось в течение семи недель, <...> указывает на танковый снаряд, который использует только армия Израиля", - сообщает агентство.
В результатах расследования отмечается, что 120-миллиметровый снаряд, которым был убит журналист, был сделан в Израиле и такие не используются никакими другими группами в этом регионе.
Сообщается, что расследование опиралось на экспертный анализ боеприпасов, спутниковые изображения, свидетельские показания и видеозаписи, сделанные до и во время атаки.
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"Удары были преднамеренными и целенаправленными. Снаряды были выпущены с разницей в 37 секунд и на расстоянии всего нескольких метров друг от друга. Журналисты были четко идентифицированы как представители прессы и не участвовали в какой-либо военной деятельности. Израильская армия располагает обширными ресурсами воздушного наблюдения в этом районе", - сообщается в выводах расследования.
Отмечается, что удары, вероятно, были нанесены с юго-востока от позиции журналистов. По всей видимости, снаряды были выпущены недалеко от израильской деревни, где действовали израильские танки, заключает Франс Пресс.
В начале декабря Комитет защиты журналистов (CPJ) сообщил, что число погибших журналистов и сотрудников СМИ с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября достигло по меньшей мере 63 человек.
 
В миреЛиванИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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