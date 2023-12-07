https://ria.ru/20231207/lgoty-1914367627.html

Госдума установила новые налоговые льготы для граждан и организаций

Госдума установила новые налоговые льготы для граждан и организаций - РИА Новости, 07.12.2023

Госдума установила новые налоговые льготы для граждан и организаций

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который, помимо прочего, вводит новые налоговые льготы для граждан и организаций. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:34

2023-12-07T14:34

2023-12-07T14:35

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который, помимо прочего, вводит новые налоговые льготы для граждан и организаций. Так, с 1 октября 2024 года освобождаются от НДС услуги оператора автоматизированной информационной системы страхования по предоставлению информации из системы в соответствии с законом "Об организации страхового дела в РФ". От НДС освобождаются и рекламные услуги организаторов проводимого в Казани в 2024 году международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" спонсорам этого турнира. Причем эта льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 20 сентября 2022 года. А призы участников турнира в денежной или натуральной форме не будут облагаться НДФЛ. От НДФЛ также освобождаются доходы в натуральной форме, полученные спортсменами, тренерами и спортивными судьями турнира в виде оплаты стоимости питания, проезда, проживания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, форменной одежды. Кроме того, устанавливается пониженная ставка НДС в размере 10% для операций по реализации обработанных протравителями (протравленных) семян подсолнечника и кукурузы. Причем эта норма будет иметь обратную силу и распространяться на операции, осуществленные с 1 января 2020 года, а действовать до конца 2029 года. Сейчас по операциям обмена еврооблигаций, принадлежавших их владельцам на 1 марта 2022 года, на замещающие облигации российских организаций, налоговая база по НДФЛ не определяется. Закон распространяет эту норму на случаи не только прямого, но и косвенного владения еврооблигациями через контролируемые иностранные компании, причем для правоотношений, возникших с 1 января 2022 года. По действующим нормам лицо, контролировавшее иностранную компанию по состоянию на 31 декабря 2021 года и безвозмездно получающее от нее имущество и имущественные права, освобождено от НДФЛ при получении таких доходов в 2022-2023 годах. Закон учитывает и случаи переоформления бенефициарами такого контроля на близких родственников для обхода санкций (доходы родственников также освобождаются от НДФЛ). Помимо этого, устанавливается госпошлина за нанесение меток на струнные смычковые музыкальные инструменты или смычки, отнесенные к культурным ценностям, в размере 2 тысяч рублей, а на не отнесенные к ним - 500 рублей. Госпошлина не уплачивается, если являющийся культурной ценностью смычковый музыкальный инструмент или смычок находится в государственной или муниципальной собственности. Эти изменения вступят в силу через месяц после официального опубликования закона. А для религиозных организаций одного вероисповедания, заключивших договор пожертвования недвижимого имущества религиозного назначения, госпошлина за регистрацию прав на него снижается до 2 тысяч с 22 тысяч рублей. Закон, который содержит и другие положения, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

https://ria.ru/20231207/rubl-1914358938.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900820463.html

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казань, госдума рф, экономика