https://ria.ru/20231207/lantset-1914252035.html

Минобороны показало кадры уничтожения "Ланцетами" станций связи ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения "Ланцетами" станций связи ВСУ - РИА Новости, 07.12.2023

Минобороны показало кадры уничтожения "Ланцетами" станций связи ВСУ

Российские десантники уничтожили при помощи беспилотников "Ланцет" две радиолокационные станции и мобильную станцию связи ВСУ на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T04:52

2023-12-07T04:52

2023-12-07T06:23

специальная военная операция на украине

херсонская область

ссср

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 7 дек – РИА Новости. Российские десантники уничтожили при помощи беспилотников "Ланцет" две радиолокационные станции и мобильную станцию связи ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, цели находились в украинском тылу, сообщили РИА Новости в Минобороны."Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ, осуществлявшая перемещение по трассе в тыловом районе украинских формирований на правобережье Днепра" - отметили в ведомстве.СТ-68 — трехмерный радиолокатор ПВО средней дальности советского производства. Предназначен для обнаружения и сопровождения маловысотных целей, в том числе стратегических крылатых ракет класса "воздух—земля", в активных и пассивных помехах при наличии интенсивных отражений от земли и в сложных метеоусловиях. Для уничтожения целей командование соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" приняло решение задействовать барражирующий боеприпас "Ланцет". "Профессионально и грамотно управляя "Ланцетом", оператор беспилотника прямым попаданием вывел из строя РЛС противника" - сообщили в Минобороны.В ведомстве добавили, что разведчики ВДВ в дальнейшем также выявили и поразили "Ланцетами" украинский радиолокатор РЛС П-18 на боевой позиции и мобильную станцию связи ВСУ.П-18 — мобильная двухкоординатная радиолокационная станция кругового обзора метрового диапазона волн. Была разработана в СССР. Предназначена для своевременного обнаружения и сопровождения воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии "стелс", в пределах зоны видимости, определения государственной принадлежности и выдачи их координат (дальность, азимут) потребителям информации о воздушной обстановке.

https://ria.ru/20231207/gaubitsa-1914251337.html

херсонская область

ссср

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херсонская область , ссср, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии