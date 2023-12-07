Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения "Ланцетами" станций связи ВСУ - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:52 07.12.2023 (обновлено: 06:23 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/lantset-1914252035.html
Минобороны показало кадры уничтожения "Ланцетами" станций связи ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения "Ланцетами" станций связи ВСУ - РИА Новости, 07.12.2023
Минобороны показало кадры уничтожения "Ланцетами" станций связи ВСУ
Российские десантники уничтожили при помощи беспилотников "Ланцет" две радиолокационные станции и мобильную станцию связи ВСУ на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T04:52
2023-12-07T06:23
специальная военная операция на украине
херсонская область
ссср
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883267613_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_ac4117172b05bee2ebddd566edbe9e38.jpg
ЛУГАНСК, 7 дек – РИА Новости. Российские десантники уничтожили при помощи беспилотников "Ланцет" две радиолокационные станции и мобильную станцию связи ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, цели находились в украинском тылу, сообщили РИА Новости в Минобороны."Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ, осуществлявшая перемещение по трассе в тыловом районе украинских формирований на правобережье Днепра" - отметили в ведомстве.СТ-68 — трехмерный радиолокатор ПВО средней дальности советского производства. Предназначен для обнаружения и сопровождения маловысотных целей, в том числе стратегических крылатых ракет класса "воздух—земля", в активных и пассивных помехах при наличии интенсивных отражений от земли и в сложных метеоусловиях. Для уничтожения целей командование соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" приняло решение задействовать барражирующий боеприпас "Ланцет". "Профессионально и грамотно управляя "Ланцетом", оператор беспилотника прямым попаданием вывел из строя РЛС противника" - сообщили в Минобороны.В ведомстве добавили, что разведчики ВДВ в дальнейшем также выявили и поразили "Ланцетами" украинский радиолокатор РЛС П-18 на боевой позиции и мобильную станцию связи ВСУ.П-18 — мобильная двухкоординатная радиолокационная станция кругового обзора метрового диапазона волн. Была разработана в СССР. Предназначена для своевременного обнаружения и сопровождения воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии "стелс", в пределах зоны видимости, определения государственной принадлежности и выдачи их координат (дальность, азимут) потребителям информации о воздушной обстановке.
https://ria.ru/20231207/gaubitsa-1914251337.html
херсонская область
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883267613_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_a6f54c409407c13a350e59a42201e216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , ссср, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , СССР, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Минобороны показало кадры уничтожения "Ланцетами" станций связи ВСУ

ВДВ поразили "Ланцетами" на берегу Днепра радиолокаторы и станцию связи ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 дек – РИА Новости. Российские десантники уничтожили при помощи беспилотников "Ланцет" две радиолокационные станции и мобильную станцию связи ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, цели находились в украинском тылу, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ, осуществлявшая перемещение по трассе в тыловом районе украинских формирований на правобережье Днепра" - отметили в ведомстве.
СТ-68 — трехмерный радиолокатор ПВО средней дальности советского производства. Предназначен для обнаружения и сопровождения маловысотных целей, в том числе стратегических крылатых ракет класса "воздух—земля", в активных и пассивных помехах при наличии интенсивных отражений от земли и в сложных метеоусловиях.
Для уничтожения целей командование соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" приняло решение задействовать барражирующий боеприпас "Ланцет".
"Профессионально и грамотно управляя "Ланцетом", оператор беспилотника прямым попаданием вывел из строя РЛС противника" - сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что разведчики ВДВ в дальнейшем также выявили и поразили "Ланцетами" украинский радиолокатор РЛС П-18 на боевой позиции и мобильную станцию связи ВСУ.
П-18 — мобильная двухкоординатная радиолокационная станция кругового обзора метрового диапазона волн. Была разработана в СССР. Предназначена для своевременного обнаружения и сопровождения воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии "стелс", в пределах зоны видимости, определения государственной принадлежности и выдачи их координат (дальность, азимут) потребителям информации о воздушной обстановке.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Тульские десантники уничтожили гаубицу ВСУ западного производства
04:36
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьСССРВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала