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Аксенов назвал число заявлений о компенсациях из-за шторма в Крыму - РИА Новости, 07.12.2023
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11:33 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/krym-1914303047.html
Аксенов назвал число заявлений о компенсациях из-за шторма в Крыму
Аксенов назвал число заявлений о компенсациях из-за шторма в Крыму - РИА Новости, 07.12.2023
Аксенов назвал число заявлений о компенсациях из-за шторма в Крыму
От граждан, чье имущество пострадало в результате шторма в Крыму, по данным на утро четверга, поступило 265 тысяч заявлений на предоставление компенсации,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:33
2023-12-07T11:33
происшествия
евпатория
саки (крым)
севастополь
сергей аксенов (политик)
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. От граждан, чье имущество пострадало в результате шторма в Крыму, по данным на утро четверга, поступило 265 тысяч заявлений на предоставление компенсации, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. &quot;К сегодняшнему утру поступило 265 тысяч заявлений на предоставление компенсационных выплат от граждан, чье имущество пострадало в результате стихии&quot;, – написал он.Наибольшее количество запросов поступает из Симферопольского, Белогорского, Черноморского, Сакского, Джанкойского и Нижнегорского районов, пострадавших от стихии. Аксенов поручили главам администраций муниципалитетов усилить работу комиссий, привлечь дополнительные силы из числа сотрудников подведомственных учреждений, депутатов для фиксации нанесенного ущерба. Руководству муниципалитетов, в которых комиссии до сих пор не приступили к работе, грозит увольнение, отметил он. Подать заявление на получение помощи можно через центры "Мои документы", портал госуслуг, органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований. На Крым 26-27 ноября обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море из-за сильного шторма волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС были введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. По данным Аксенова, из-за удара стихии без электричества в Крыму оставались почти 1,2 миллиона крымчан (500 тысяч абонентов).
https://ria.ru/20231204/krym-1913558671.html
евпатория
саки (крым)
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происшествия, евпатория, саки (крым), севастополь, сергей аксенов (политик), сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Евпатория, Саки (Крым), Севастополь, Сергей Аксенов (политик), Сильный шторм на Черноморском побережье России
Аксенов назвал число заявлений о компенсациях из-за шторма в Крыму

Аксенов: поступило 265 тысяч заявлений о компенсации из-за шторма в Крыму

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПоследствия стихийного бедствия в Крыму
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Последствия стихийного бедствия в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. От граждан, чье имущество пострадало в результате шторма в Крыму, по данным на утро четверга, поступило 265 тысяч заявлений на предоставление компенсации, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«

"К сегодняшнему утру поступило 265 тысяч заявлений на предоставление компенсационных выплат от граждан, чье имущество пострадало в результате стихии", – написал он.

Наибольшее количество запросов поступает из Симферопольского, Белогорского, Черноморского, Сакского, Джанкойского и Нижнегорского районов, пострадавших от стихии.
Аксенов поручили главам администраций муниципалитетов усилить работу комиссий, привлечь дополнительные силы из числа сотрудников подведомственных учреждений, депутатов для фиксации нанесенного ущерба. Руководству муниципалитетов, в которых комиссии до сих пор не приступили к работе, грозит увольнение, отметил он.
Подать заявление на получение помощи можно через центры "Мои документы", портал госуслуг, органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований.
На Крым 26-27 ноября обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море из-за сильного шторма волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС были введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. По данным Аксенова, из-за удара стихии без электричества в Крыму оставались почти 1,2 миллиона крымчан (500 тысяч абонентов).
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Крыму полностью восстановили электроснабжение
4 декабря, 10:30
 
ПроисшествияЕвпаторияСаки (Крым)СевастопольСергей Аксенов (политик)Сильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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