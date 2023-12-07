https://ria.ru/20231207/krym-1914303047.html

Аксенов назвал число заявлений о компенсациях из-за шторма в Крыму

Аксенов назвал число заявлений о компенсациях из-за шторма в Крыму - РИА Новости, 07.12.2023

Аксенов назвал число заявлений о компенсациях из-за шторма в Крыму

От граждан, чье имущество пострадало в результате шторма в Крыму, по данным на утро четверга, поступило 265 тысяч заявлений на предоставление компенсации,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:33

2023-12-07T11:33

2023-12-07T11:33

происшествия

евпатория

саки (крым)

севастополь

сергей аксенов (политик)

сильный шторм на черноморском побережье россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. От граждан, чье имущество пострадало в результате шторма в Крыму, по данным на утро четверга, поступило 265 тысяч заявлений на предоставление компенсации, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "К сегодняшнему утру поступило 265 тысяч заявлений на предоставление компенсационных выплат от граждан, чье имущество пострадало в результате стихии", – написал он.Наибольшее количество запросов поступает из Симферопольского, Белогорского, Черноморского, Сакского, Джанкойского и Нижнегорского районов, пострадавших от стихии. Аксенов поручили главам администраций муниципалитетов усилить работу комиссий, привлечь дополнительные силы из числа сотрудников подведомственных учреждений, депутатов для фиксации нанесенного ущерба. Руководству муниципалитетов, в которых комиссии до сих пор не приступили к работе, грозит увольнение, отметил он. Подать заявление на получение помощи можно через центры "Мои документы", портал госуслуг, органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований. На Крым 26-27 ноября обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море из-за сильного шторма волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС были введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. По данным Аксенова, из-за удара стихии без электричества в Крыму оставались почти 1,2 миллиона крымчан (500 тысяч абонентов).

https://ria.ru/20231204/krym-1913558671.html

евпатория

саки (крым)

севастополь

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происшествия, евпатория, саки (крым), севастополь, сергей аксенов (политик), сильный шторм на черноморском побережье россии