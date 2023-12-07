https://ria.ru/20231207/kredity-1914439792.html

Набиуллина предостерегла от излишнего использования льготных кредитов

Набиуллина предостерегла от излишнего использования льготных кредитов - РИА Новости, 07.12.2023

Набиуллина предостерегла от излишнего использования льготных кредитов

Излишнее использование льготных кредитов требует более высокой ключевой ставки, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:09

2023-12-07T17:09

2023-12-07T17:47

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

втб

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

санкт-петербург

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795679437_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_71e33c164bfbeda4128b3798166cf7f0.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Излишнее использование льготных кредитов требует более высокой ключевой ставки, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!"."Я бы хотела предостеречь от слишком широкого применения льготных программ: чем больше льготных программ, тем более высокую ставку мы вынуждены поддерживать для всех остальных", — пояснила она.Таким образом, по словам главы ЦБ, образуется порочный круг, когда есть искушение уже на высокую ключевую ставку отреагировать расширением льготных кредитов. "Это путь в тупик, нам не к этому надо идти", — добавила Набиуллина.На минувшей неделе вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство принимает меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки. Так, в этом году прирост ипотечного портфеля оценивается в более чем 3,5 триллиона рублей, тогда как в 2022-м он составлял два триллиона, отметил чиновник. В итоге власти рассматривают вопрос о том, как регулировать такие большие объемы, резюмировал он.Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее распространенная из них работает на территории всей страны: по ней можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома по ставке не более восьми процентов годовых. Максимальные размеры займов составляют 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и шесть миллионов рублей в других регионах. В сентябре первоначальный взнос повысили до 20 процентов.

https://realty.ria.ru/20231207/siluanov-1914437325.html

https://realty.ria.ru/20231129/ipoteka-1912587682.html

санкт-петербург

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), втб, санкт-петербург, москва, россия, марат хуснуллин