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Набиуллина предостерегла от излишнего использования льготных кредитов - РИА Новости, 07.12.2023
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17:09 07.12.2023 (обновлено: 17:47 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/kredity-1914439792.html
Набиуллина предостерегла от излишнего использования льготных кредитов
Набиуллина предостерегла от излишнего использования льготных кредитов - РИА Новости, 07.12.2023
Набиуллина предостерегла от излишнего использования льготных кредитов
Излишнее использование льготных кредитов требует более высокой ключевой ставки, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:09
2023-12-07T17:47
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
втб
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
санкт-петербург
москва
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Излишнее использование льготных кредитов требует более высокой ключевой ставки, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!"."Я бы хотела предостеречь от слишком широкого применения льготных программ: чем больше льготных программ, тем более высокую ставку мы вынуждены поддерживать для всех остальных", — пояснила она.Таким образом, по словам главы ЦБ, образуется порочный круг, когда есть искушение уже на высокую ключевую ставку отреагировать расширением льготных кредитов. "Это путь в тупик, нам не к этому надо идти", — добавила Набиуллина.На минувшей неделе вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство принимает меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки. Так, в этом году прирост ипотечного портфеля оценивается в более чем 3,5 триллиона рублей, тогда как в 2022-м он составлял два триллиона, отметил чиновник. В итоге власти рассматривают вопрос о том, как регулировать такие большие объемы, резюмировал он.Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее распространенная из них работает на территории всей страны: по ней можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома по ставке не более восьми процентов годовых. Максимальные размеры займов составляют 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и шесть миллионов рублей в других регионах. В сентябре первоначальный взнос повысили до 20 процентов.
https://realty.ria.ru/20231207/siluanov-1914437325.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), втб, санкт-петербург, москва, россия, марат хуснуллин
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Санкт-Петербург, Москва, Россия, Марат Хуснуллин
Набиуллина предостерегла от излишнего использования льготных кредитов

Набиуллина назвала излишнее использование льготного кредитования путем в тупик

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Излишнее использование льготных кредитов требует более высокой ключевой ставки, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Я бы хотела предостеречь от слишком широкого применения льготных программ: чем больше льготных программ, тем более высокую ставку мы вынуждены поддерживать для всех остальных", — пояснила она.
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Таким образом, по словам главы ЦБ, образуется порочный круг, когда есть искушение уже на высокую ключевую ставку отреагировать расширением льготных кредитов.
"Это путь в тупик, нам не к этому надо идти", — добавила Набиуллина.
На минувшей неделе вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство принимает меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки. Так, в этом году прирост ипотечного портфеля оценивается в более чем 3,5 триллиона рублей, тогда как в 2022-м он составлял два триллиона, отметил чиновник. В итоге власти рассматривают вопрос о том, как регулировать такие большие объемы, резюмировал он.
Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее распространенная из них работает на территории всей страны: по ней можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома по ставке не более восьми процентов годовых. Максимальные размеры займов составляют 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и шесть миллионов рублей в других регионах. В сентябре первоначальный взнос повысили до 20 процентов.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБСанкт-ПетербургМоскваРоссияМарат Хуснуллин
 
 
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