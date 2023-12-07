https://ria.ru/20231207/kompanii-1914478622.html

Силуанов рассказал о работе иностранных компаний в России

Силуанов рассказал о работе иностранных компаний в России - РИА Новости, 07.12.2023

Силуанов рассказал о работе иностранных компаний в России

Власти РФ максимально заинтересованы в том, чтобы компании из разных юрисдикций продолжали свой бизнес в стране, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T20:13

2023-12-07T20:13

2023-12-07T20:13

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

втб

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Власти РФ максимально заинтересованы в том, чтобы компании из разных юрисдикций продолжали свой бизнес в стране, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "Мы как раз максимально заинтересованы, чтобы абсолютно нормальная работа наших компаний, компаний с иностранным участием, из любых юрисдикций, в России продолжалась и развивалась", - сказал Силуанов. Он также напомнил, что компании, которые "из недружественных стран, из любых иностранных юрисдикций, те, кто инвестирует в Россию", могут вывести часть прибыли в виде дивидендов. "Те компании, которые работают, и инвесторы - спасибо, что остались здесь, - работают, не ушли никуда, предлагают вывести часть своей прибыли в виде дивидендов - пожалуйста. Мы рассматриваем на комиссии. Остаешься работать, оставляешь занятость, увеличиваешь инвестиции - выводи дивиденды", - добавил министр. Минфин ранее сообщал, что власти РФ приняли решение о выплате дивидендов иностранцам без ограничений при условии инвестирования ими средств в российскую экономику. Позднее в министерстве добавили, что иностранцы смогут выводить дивиденды в пределах инвестиций, вложенных в производство и технологии в РФ с 1 апреля 2023 года. В конце июля текущего года власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В список вошли как новые условия, так и те, что уже были объявлены ранее, например продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости и ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива - как правило, этот срок составляет не более двух лет. Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20231207/putin-1914378702.html

https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914015285.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), втб