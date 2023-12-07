https://ria.ru/20231207/kompanii-1914478622.html
Силуанов рассказал о работе иностранных компаний в России
Силуанов рассказал о работе иностранных компаний в России - РИА Новости, 07.12.2023
Силуанов рассказал о работе иностранных компаний в России
Власти РФ максимально заинтересованы в том, чтобы компании из разных юрисдикций продолжали свой бизнес в стране, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:13
2023-12-07T20:13
2023-12-07T20:13
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
втб
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Власти РФ максимально заинтересованы в том, чтобы компании из разных юрисдикций продолжали свой бизнес в стране, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "Мы как раз максимально заинтересованы, чтобы абсолютно нормальная работа наших компаний, компаний с иностранным участием, из любых юрисдикций, в России продолжалась и развивалась", - сказал Силуанов. Он также напомнил, что компании, которые "из недружественных стран, из любых иностранных юрисдикций, те, кто инвестирует в Россию", могут вывести часть прибыли в виде дивидендов. "Те компании, которые работают, и инвесторы - спасибо, что остались здесь, - работают, не ушли никуда, предлагают вывести часть своей прибыли в виде дивидендов - пожалуйста. Мы рассматриваем на комиссии. Остаешься работать, оставляешь занятость, увеличиваешь инвестиции - выводи дивиденды", - добавил министр. Минфин ранее сообщал, что власти РФ приняли решение о выплате дивидендов иностранцам без ограничений при условии инвестирования ими средств в российскую экономику. Позднее в министерстве добавили, что иностранцы смогут выводить дивиденды в пределах инвестиций, вложенных в производство и технологии в РФ с 1 апреля 2023 года. В конце июля текущего года власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В список вошли как новые условия, так и те, что уже были объявлены ранее, например продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости и ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива - как правило, этот срок составляет не более двух лет. Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20231207/putin-1914378702.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), втб
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), ВТБ
Силуанов рассказал о работе иностранных компаний в России
Силуанов: власти РФ заинтересованы в продолжении работы иностранных компаний
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Власти РФ максимально заинтересованы в том, чтобы компании из разных юрисдикций продолжали свой бизнес в стране, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"Мы как раз максимально заинтересованы, чтобы абсолютно нормальная работа наших компаний, компаний с иностранным участием, из любых юрисдикций, в России продолжалась и развивалась", - сказал Силуанов.
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Он также напомнил, что компании, которые "из недружественных стран, из любых иностранных юрисдикций, те, кто инвестирует в Россию", могут вывести часть прибыли в виде дивидендов.
"Те компании, которые работают, и инвесторы - спасибо, что остались здесь, - работают, не ушли никуда, предлагают вывести часть своей прибыли в виде дивидендов - пожалуйста. Мы рассматриваем на комиссии. Остаешься работать, оставляешь занятость, увеличиваешь инвестиции - выводи дивиденды", - добавил министр.
Минфин р
анее сообщал, что власти РФ приняли решение о выплате дивидендов иностранцам без ограничений при условии инвестирования ими средств в российскую экономику. Позднее в министерстве добавили, что иностранцы смогут выводить дивиденды в пределах инвестиций, вложенных в производство и технологии в РФ с 1 апреля 2023 года.
В конце июля текущего года власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В список вошли как новые условия, так и те, что уже были объявлены ранее, например продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости и ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива - как правило, этот срок составляет не более двух лет.
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
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