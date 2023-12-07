Рейтинг@Mail.ru
Медведчук прокомментировал убийство экс-депутата Рады Кивы - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 07.12.2023 (обновлено: 06:51 08.12.2023)
https://ria.ru/20231207/kiva-1914466875.html
Медведчук прокомментировал убийство экс-депутата Рады Кивы
Медведчук прокомментировал убийство экс-депутата Рады Кивы - РИА Новости, 08.12.2023
Медведчук прокомментировал убийство экс-депутата Рады Кивы
Убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы доказывает, что власть Владимира Зеленского на Украине носит террористический характер, заявил экс-лидер партии... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-07T18:49
2023-12-08T06:51
илья кива
убийство экс-депутата рады кивы
служба безопасности украины
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
украина
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914270728_211:0:2163:1098_1920x0_80_0_0_afeaa56c738903c5b5215197782cf4e9.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы доказывает, что власть Владимира Зеленского на Украине носит террористический характер, заявил экс-лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в статье на сайте "Другая Украина".Тело Кивы обнаружили в среду в деревне Супонево в Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По версии следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков неизвестный выстрелил в экс-депутата из неустановленного оружия. От полученных ранений тот умер на месте. Также в среду представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киву убили в рамках "спецоперации СБУ".По мнению Медведчука, сейчас физическое устранение и покушение на политиков, журналистов и даже их детей для украинских властей становится обычным делом."Кровавые следы убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Ильи Кивы, покушение на Олега Царева, Захара Прилепина и масса других преступлений против жизни и здоровья политических оппонентов ведут прямо к офису Зеленского, откуда поступали преступные команды банде карманных убийц в погонах. Украинский диктатор явно ошалел от безнаказанности и требует все новой крови", — написал он.Тем не менее политик усомнился, что такими методами Киев сможет отговорить "думающих граждан Украины" от отвержения русофобии и противодействия Зеленскому."На руках Зеленского — кровь сотен людей, которые просто имели смелость с ним не согласиться, и сотен тысяч загубленных в кровавой бойне, развязанной им по указанию западных хозяев", — добавил Медведчук.Он также напомнил, что в России стали жить более семи миллионов граждан Украины, "сделавших свой выбор". Эти люди и становятся для Киева целью запугивания подобными методами, считает политик. Однако эти попытки проваливаются, а Запад при этом уже подталкивает украинские власти к мирным переговорам, рассказал Медведчук.По его мнению, сейчас подобная власть "просто не может существовать на международной арене, как и страна, которую возглавляют террористы".
https://ria.ru/20231206/kiva-1914215831.html
https://ria.ru/20231207/ssha-1914366081.html
украина
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914270728_455:0:1919:1098_1920x0_80_0_0_9551a1c119cf8d5cc6861dd6939437fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
илья кива, убийство экс-депутата рады кивы, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, украина, московская область (подмосковье)
Илья Кива, Убийство экс-депутата Рады Кивы, Служба безопасности Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Виктор Медведчук, Украина, Московская область (Подмосковье)
Медведчук прокомментировал убийство экс-депутата Рады Кивы

Медведчук: убийство Кивы доказало террористический характер режима Зеленского

Следователи работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье
Следователи работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье
Следователи работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек РИА Новости. Убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы доказывает, что власть Владимира Зеленского на Украине носит террористический характер, заявил экс-лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в статье на сайте "Другая Украина".
Тело Кивы обнаружили в среду в деревне Супонево в Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По версии следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков неизвестный выстрелил в экс-депутата из неустановленного оружия. От полученных ранений тот умер на месте. Также в среду представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киву убили в рамках "спецоперации СБУ".
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Из коррупционера в милиционеры. Чем известен убитый экс-депутат Рады Кива
6 декабря, 20:38
По мнению Медведчука, сейчас физическое устранение и покушение на политиков, журналистов и даже их детей для украинских властей становится обычным делом.
«
"Кровавые следы убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Ильи Кивы, покушение на Олега Царева, Захара Прилепина и масса других преступлений против жизни и здоровья политических оппонентов ведут прямо к офису Зеленского, откуда поступали преступные команды банде карманных убийц в погонах. Украинский диктатор явно ошалел от безнаказанности и требует все новой крови", — написал он.
Тем не менее политик усомнился, что такими методами Киев сможет отговорить "думающих граждан Украины" от отвержения русофобии и противодействия Зеленскому.
"На руках Зеленского — кровь сотен людей, которые просто имели смелость с ним не согласиться, и сотен тысяч загубленных в кровавой бойне, развязанной им по указанию западных хозяев", — добавил Медведчук.
Он также напомнил, что в России стали жить более семи миллионов граждан Украины, "сделавших свой выбор". Эти люди и становятся для Киева целью запугивания подобными методами, считает политик. Однако эти попытки проваливаются, а Запад при этом уже подталкивает украинские власти к мирным переговорам, рассказал Медведчук.
По его мнению, сейчас подобная власть "просто не может существовать на международной арене, как и страна, которую возглавляют террористы".
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Володин назвал США виновными в убийстве Кивы
Вчера, 14:29
 
Илья КиваУбийство экс-депутата Рады КивыСлужба безопасности УкраиныОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукУкраинаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала