Медведчук прокомментировал убийство экс-депутата Рады Кивы
Медведчук: убийство Кивы доказало террористический характер режима Зеленского
Следователи работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье
Следователи работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы доказывает, что власть Владимира Зеленского на Украине носит террористический характер, заявил экс-лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в статье на сайте "Другая Украина".
Тело Кивы обнаружили в среду в деревне Супонево в Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По версии следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков неизвестный выстрелил в экс-депутата из неустановленного оружия. От полученных ранений тот умер на месте. Также в среду представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киву убили в рамках "спецоперации СБУ".
По мнению Медведчука, сейчас физическое устранение и покушение на политиков, журналистов и даже их детей для украинских властей становится обычным делом.
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"Кровавые следы убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Ильи Кивы, покушение на Олега Царева, Захара Прилепина и масса других преступлений против жизни и здоровья политических оппонентов ведут прямо к офису Зеленского, откуда поступали преступные команды банде карманных убийц в погонах. Украинский диктатор явно ошалел от безнаказанности и требует все новой крови", — написал он.
Тем не менее политик усомнился, что такими методами Киев сможет отговорить "думающих граждан Украины" от отвержения русофобии и противодействия Зеленскому.
"На руках Зеленского — кровь сотен людей, которые просто имели смелость с ним не согласиться, и сотен тысяч загубленных в кровавой бойне, развязанной им по указанию западных хозяев", — добавил Медведчук.
Он также напомнил, что в России стали жить более семи миллионов граждан Украины, "сделавших свой выбор". Эти люди и становятся для Киева целью запугивания подобными методами, считает политик. Однако эти попытки проваливаются, а Запад при этом уже подталкивает украинские власти к мирным переговорам, рассказал Медведчук.
По его мнению, сейчас подобная власть "просто не может существовать на международной арене, как и страна, которую возглавляют террористы".