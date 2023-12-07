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В Совфеде прокомментировали убийство экс-депутата Рады Кивы - РИА Новости, 07.12.2023
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11:40 07.12.2023 (обновлено: 11:46 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/kiva-1914303753.html
В Совфеде прокомментировали убийство экс-депутата Рады Кивы
В Совфеде прокомментировали убийство экс-депутата Рады Кивы - РИА Новости, 07.12.2023
В Совфеде прокомментировали убийство экс-депутата Рады Кивы
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил принять системные меры по защите российских политиков, общественных деятелей от террористических угроз Украины, РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:40
2023-12-07T11:46
украина
константин косачев
убийство экс-депутата рады кивы
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил принять системные меры по защите российских политиков, общественных деятелей от террористических угроз Украины, отметив, что за убийством экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы стоят, как известно из закрытых источников, представители Главного управления разведки Минобороны Украины."Требуются более системные действия в РФ и на международном уровне, чтобы защитить тех людей, которые оказались под прицелом. Угрозы есть в адрес многих российских политических, общественных деятелей, руководителей СМИ", - сказал политик в ходе пленарного заседания в четверг.Он отметил, что, как известно из закрытых источников, убийство Кивы - это дело рук ГУР Минобороны Украины. "Речь идет о политическом убийстве, о террористическом акте, это акт государственного терроризма", - сказал он.Парламентарий подчеркнул, что нужны усилия и на международном уровне, чтобы подобные террористические акты не замалчивались и вызывали только осуждение."Мы видим, как после начала спецоперации украинские власти перенесли свою террористическую деятельность на территорию России", - сказал парламентарий.В этой связи он напомнил о гибели Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушениях на видных общественных деятелей.Косачев предложил дать протокольное поручение оборонным международным комитетам проработать с профильными ведомствами опрос о том, что конкретно могут предпринять в данной связи российская власть и Федеральное Собрание, в частности.Его предложение было поддержано сенаторами. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала убийц Ильи Кивы "беспредельщиками". "Открыто, цинично в этом признаются, с улыбками на лицах", - подчеркнула она.В среду представитель экстренных служб сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело после убийства в Одинцовском городском округе Подмосковья мужчины - экс-депутата верховной рады Ильи Кивы.По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. По словам Врадий, на месте убийства Кивы работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются.Между тем, в среду ответственность за убийство экс-депутата взяло на себя главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, о чем заявил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Он добавил, что ГУР намерено продолжить подобного рода акции.Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.
https://ria.ru/20231206/kiva-1914215831.html
https://ria.ru/20231207/kiva-1914243632.html
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украина, константин косачев, убийство экс-депутата рады кивы, в мире
Украина, Константин Косачев, Убийство экс-депутата Рады Кивы, В мире
В Совфеде прокомментировали убийство экс-депутата Рады Кивы

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал убийство Кивы актом гостерроризма Украины

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил принять системные меры по защите российских политиков, общественных деятелей от террористических угроз Украины, отметив, что за убийством экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы стоят, как известно из закрытых источников, представители Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Требуются более системные действия в РФ и на международном уровне, чтобы защитить тех людей, которые оказались под прицелом. Угрозы есть в адрес многих российских политических, общественных деятелей, руководителей СМИ", - сказал политик в ходе пленарного заседания в четверг.
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Он отметил, что, как известно из закрытых источников, убийство Кивы - это дело рук ГУР Минобороны Украины. "Речь идет о политическом убийстве, о террористическом акте, это акт государственного терроризма", - сказал он.
Парламентарий подчеркнул, что нужны усилия и на международном уровне, чтобы подобные террористические акты не замалчивались и вызывали только осуждение.
«
"Мы видим, как после начала спецоперации украинские власти перенесли свою террористическую деятельность на территорию России", - сказал парламентарий.
В этой связи он напомнил о гибели Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушениях на видных общественных деятелей.
Косачев предложил дать протокольное поручение оборонным международным комитетам проработать с профильными ведомствами опрос о том, что конкретно могут предпринять в данной связи российская власть и Федеральное Собрание, в частности.
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Его предложение было поддержано сенаторами. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала убийц Ильи Кивы "беспредельщиками". "Открыто, цинично в этом признаются, с улыбками на лицах", - подчеркнула она.
В среду представитель экстренных служб сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело после убийства в Одинцовском городском округе Подмосковья мужчины - экс-депутата верховной рады Ильи Кивы.
По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. По словам Врадий, на месте убийства Кивы работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются.
Между тем, в среду ответственность за убийство экс-депутата взяло на себя главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, о чем заявил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Он добавил, что ГУР намерено продолжить подобного рода акции.
Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.
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УкраинаКонстантин КосачевУбийство экс-депутата Рады КивыВ мире
 
 
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