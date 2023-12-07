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На теле Кивы обнаружили два огнестрельных ранения - РИА Новости, 07.12.2023
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09:31 07.12.2023 (обновлено: 10:16 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/kiva-1914269850.html
На теле Кивы обнаружили два огнестрельных ранения
На теле Кивы обнаружили два огнестрельных ранения - РИА Новости, 07.12.2023
На теле Кивы обнаружили два огнестрельных ранения
На теле убитого в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили два пулевых ранения, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:31
2023-12-07T10:16
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
илья кива
московская область (подмосковье)
убийство экс-депутата рады кивы
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На теле убитого в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили два пулевых ранения, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.&quot;Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы. На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения&quot;, — сказала она.Уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия" передали для расследования в первое управление по особо важным делам ГСУ СК по Московской области. По делу проведут судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, физико-химическую, комплексную молекулярно-генетическую и баллистическую экспертизы.Следователи допрашивают свидетелей и проводят все необходимые действия.Тело украинского политика нашли накануне в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Вечером в парке в Киву выстрелил неизвестный, экс-депутат скончался на месте. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что это была "спецоперация СБУ".На Украине Кива был приговорен к 14 годам тюрьмы за госизмену.
https://ria.ru/20231207/kiva-1914243632.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Следователи на месте убийства экс-депутата Рады в Подмосковье
Следователи работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), илья кива, московская область (подмосковье), убийство экс-депутата рады кивы
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Илья Кива, Московская область (Подмосковье), Убийство экс-депутата Рады Кивы
На теле Кивы обнаружили два огнестрельных ранения

СК: на теле экс-депутата Рады Кивы обнаружили два огнестрельных ранения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На теле убитого в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили два пулевых ранения, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
«

"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы. На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения", — сказала она.

Уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия" передали для расследования в первое управление по особо важным делам ГСУ СК по Московской области. По делу проведут судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, физико-химическую, комплексную молекулярно-генетическую и баллистическую экспертизы.
Следователи допрашивают свидетелей и проводят все необходимые действия.
Тело украинского политика нашли накануне в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Вечером в парке в Киву выстрелил неизвестный, экс-депутат скончался на месте. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что это была "спецоперация СБУ".
На Украине Кива был приговорен к 14 годам тюрьмы за госизмену.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Илья КиваМосковская область (Подмосковье)Убийство экс-депутата Рады Кивы
 
 
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