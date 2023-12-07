https://ria.ru/20231207/kiva-1914269850.html
На теле Кивы обнаружили два огнестрельных ранения
На теле Кивы обнаружили два огнестрельных ранения - РИА Новости, 07.12.2023
На теле Кивы обнаружили два огнестрельных ранения
На теле убитого в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили два пулевых ранения, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:31
2023-12-07T09:31
2023-12-07T10:16
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
илья кива
московская область (подмосковье)
убийство экс-депутата рады кивы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914225038_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9aca619cb82b11b2c69d4bc73cb6f41.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На теле убитого в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили два пулевых ранения, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы. На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения", — сказала она.Уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия" передали для расследования в первое управление по особо важным делам ГСУ СК по Московской области. По делу проведут судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, физико-химическую, комплексную молекулярно-генетическую и баллистическую экспертизы.Следователи допрашивают свидетелей и проводят все необходимые действия.Тело украинского политика нашли накануне в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Вечером в парке в Киву выстрелил неизвестный, экс-депутат скончался на месте. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что это была "спецоперация СБУ".На Украине Кива был приговорен к 14 годам тюрьмы за госизмену.
https://ria.ru/20231207/kiva-1914243632.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914225038_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c1b9a87bddcdf041c46cfff27581f418.jpg
Следователи на месте убийства экс-депутата Рады в Подмосковье
Следователи работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье
2023-12-07T09:31
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), илья кива, московская область (подмосковье), убийство экс-депутата рады кивы
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Илья Кива, Московская область (Подмосковье), Убийство экс-депутата Рады Кивы
На теле Кивы обнаружили два огнестрельных ранения
СК: на теле экс-депутата Рады Кивы обнаружили два огнестрельных ранения