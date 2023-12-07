https://ria.ru/20231207/kiva-1914269850.html

На теле Кивы обнаружили два огнестрельных ранения

На теле Кивы обнаружили два огнестрельных ранения - РИА Новости, 07.12.2023

На теле Кивы обнаружили два огнестрельных ранения

На теле убитого в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили два пулевых ранения, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T09:31

2023-12-07T09:31

2023-12-07T10:16

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

илья кива

московская область (подмосковье)

убийство экс-депутата рады кивы

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На теле убитого в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили два пулевых ранения, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы. На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения", — сказала она.Уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия" передали для расследования в первое управление по особо важным делам ГСУ СК по Московской области. По делу проведут судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, физико-химическую, комплексную молекулярно-генетическую и баллистическую экспертизы.Следователи допрашивают свидетелей и проводят все необходимые действия.Тело украинского политика нашли накануне в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Вечером в парке в Киву выстрелил неизвестный, экс-депутат скончался на месте. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что это была "спецоперация СБУ".На Украине Кива был приговорен к 14 годам тюрьмы за госизмену.

https://ria.ru/20231207/kiva-1914243632.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следователи на месте убийства экс-депутата Рады в Подмосковье Следователи работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье 2023-12-07T09:31 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), илья кива, московская область (подмосковье), убийство экс-депутата рады кивы