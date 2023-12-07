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Соседи убитого в Подмосковье Кивы рассказали, чем он занимался утром - РИА Новости, 07.12.2023
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01:04 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/kiva-1914243632.html
Соседи убитого в Подмосковье Кивы рассказали, чем он занимался утром
Соседи убитого в Подмосковье Кивы рассказали, чем он занимался утром - РИА Новости, 07.12.2023
Соседи убитого в Подмосковье Кивы рассказали, чем он занимался утром
Соседи по коттеджному поселку в Подмосковье, где в среду убили экс-депутата верховной рады Украины Илью Киву, видели его прогуливающимся утром, рассказал... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T01:04
2023-12-07T01:04
московская область (подмосковье)
илья кива
ольга врадий
львов
происшествия
министерство обороны украины
служба безопасности украины
убийство экс-депутата рады кивы
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Соседи по коттеджному поселку в Подмосковье, где в среду убили экс-депутата верховной рады Украины Илью Киву, видели его прогуливающимся утром, рассказал журналистам очевидец по имени Андрей. "Товарищ мой с утра видел, еще в 10 утра, здесь хорошая территория, прогуливались, они вместе, поздоровались с тем человеком… Он живет в этом поселке, каждое утро гуляет по поселку. Вот этот человек, про которого вы интересуетесь, похоже, проживал в гостинице на территории этого поселка", - сказал Андрей.Он также рассказал, что к нему приходили два участковых, задали несколько вопросов. Между тем корреспондент РИА Новости обнаружил проход в заборе вокруг отеля. Протоптанная тропинка ведет на территорию, вплотную прилегающую в гостинице. В среду представитель экстренных служб сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело после убийства в Одинцовском городском округе Подмосковья мужчины - экс-депутата верховной рады Ильи Кивы. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. По словам Врадий, на месте убийства Кивы работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются. Между тем в среду ответственность за убийство экс-депутата взяло на себя главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, о чем заявил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Он добавил, что ГУР намерено продолжить подобного рода акции. Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), илья кива, ольга врадий, львов, происшествия, министерство обороны украины, служба безопасности украины, убийство экс-депутата рады кивы
Московская область (Подмосковье), Илья Кива, Ольга Врадий, Львов, Происшествия, Министерство обороны Украины, Служба безопасности Украины, Убийство экс-депутата Рады Кивы
Соседи убитого в Подмосковье Кивы рассказали, чем он занимался утром

Соседи убитого в Подмосковье Кивы видели его утром прогуливающегося по поселку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Соседи по коттеджному поселку в Подмосковье, где в среду убили экс-депутата верховной рады Украины Илью Киву, видели его прогуливающимся утром, рассказал журналистам очевидец по имени Андрей.
"Товарищ мой с утра видел, еще в 10 утра, здесь хорошая территория, прогуливались, они вместе, поздоровались с тем человеком… Он живет в этом поселке, каждое утро гуляет по поселку. Вот этот человек, про которого вы интересуетесь, похоже, проживал в гостинице на территории этого поселка", - сказал Андрей.
Он также рассказал, что к нему приходили два участковых, задали несколько вопросов.
Между тем корреспондент РИА Новости обнаружил проход в заборе вокруг отеля. Протоптанная тропинка ведет на территорию, вплотную прилегающую в гостинице.
В среду представитель экстренных служб сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело после убийства в Одинцовском городском округе Подмосковья мужчины - экс-депутата верховной рады Ильи Кивы.
По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. По словам Врадий, на месте убийства Кивы работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются.
Между тем в среду ответственность за убийство экс-депутата взяло на себя главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, о чем заявил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Он добавил, что ГУР намерено продолжить подобного рода акции.
Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.
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Московская область (Подмосковье)Илья КиваОльга ВрадийЛьвовПроисшествияМинистерство обороны УкраиныСлужба безопасности УкраиныУбийство экс-депутата Рады Кивы
 
 
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