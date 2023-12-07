https://ria.ru/20231207/kitay-1914438571.html

ЦБ рассказал о перспективах развития платежных механизмов в торговле с КНР

ЦБ рассказал о перспективах развития платежных механизмов в торговле с КНР - РИА Новости, 07.12.2023

ЦБ рассказал о перспективах развития платежных механизмов в торговле с КНР

Россия и Китай постоянно обсуждают развитие платежных механизмов, прежде всего в национальных валютах, перспектива в том числе за цифровыми финансами, заявила... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:05

2023-12-07T17:05

2023-12-07T17:05

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

китай

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Китай постоянно обсуждают развитие платежных механизмов, прежде всего в национальных валютах, перспектива в том числе за цифровыми финансами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!". "Несмотря на то, что торговля и инвестиционное сотрудничество с Китаем активно развивается, но потенциал впереди еще огромный. И, конечно, этот потенциал нужно поддержать решениями в финансовой сфере, в сфере расчетов. Мы с коллегами постоянно обсуждаем удобные механизмы расчетов, прежде всего в национальных валютах, здесь перспектива в том числе за цифровыми финансами", - сказала она. Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20231124/swift-1911481863.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия