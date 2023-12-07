https://ria.ru/20231207/kanikuly-1914334083.html

Участники СВО смогут обращаться за кредитными каникулами в 2024 году

Участники СВО смогут обращаться за кредитными каникулами в 2024 году - РИА Новости, 07.12.2023

Участники СВО смогут обращаться за кредитными каникулами в 2024 году

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал продление до конца 2024 года права участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обратится за... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:03

2023-12-07T13:03

2023-12-07T13:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал продление до конца 2024 года права участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обратится за кредитными каникулами. Первоначальная редакция документа предусматривала прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами I группы. Причем эта норма должна распространиться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Комитет по финрынку в четверг поддержал дополнительные поправки к законопроекту, касающиеся продления на год права участников СВО и членов их семей обратится к кредитору за кредитными каникулами. А обществам с ограниченной ответственностью (ООО), состоящим из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, такое право продлевается в отношении кредитов (займов), обязательства по которым обеспечены ипотекой. Предполагается, что в случае принятия закон должен будет вступить в силу со дня официального опубликования. На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект планируется вынести 12 декабря. Сейчас участники СВО могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку, а также кредитные карты), которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в спецоперации. Для этого такой гражданин должен не позднее 31 декабря 2023 года обратится к кредитору (в банк или некредитную финансовую организацию) с требованием предоставить кредитные каникулы. Эти каникулы позволяют заемщику приостановить платежи по кредиту или займу либо снизить их размер на период до шести месяцев. Аналогичным правом сейчас обладают также и ООО, отнесенные к субъектам МСП и состоящие из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, в отношении кредитов и займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой.

https://ria.ru/20231205/sotspodderzhka-1913947302.html

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