https://ria.ru/20231207/jshaewoon-1914263920.html

Южнокорейская JS Haewoon: мы видим море возможностей для торговли с Россией

Южнокорейская JS Haewoon: мы видим море возможностей для торговли с Россией - РИА Новости, 07.12.2023

Южнокорейская JS Haewoon: мы видим море возможностей для торговли с Россией

Паром Oriental Pearl VI ("Восточная жемчужина №6") 19 ноября совершил первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в южнокорейский Сокчхо. Это... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:00

2023-12-07T10:00

2023-12-07T10:00

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россия

владивосток

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Паром Oriental Pearl VI ("Восточная жемчужина №6") 19 ноября совершил первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в южнокорейский Сокчхо. Это кратчайший маршрут между Южной Кореей, российским Приморьем и северо-восточными провинциями Китая. Агентство РИА Новости расспросило президента компании-оператора парома JS Haewoon (JS Shipping) Ким Сон Су об особенностях нового парома, узнало о перспективах развития морской линии и планах по созданию логистической цепочки, объединяющей Южную Корею, Россию и страны Центральной Азии.– Расскажите о значении запуска морской линии Сокчхо-Владивосток, сложно ли было получить разрешение от властей?– Как частное лицо, я не должен обсуждать политику, но хотел бы отметить, что в силу геополитического положения Южной Корее просто невозможно полностью разорвать торговые и культурные связи с Китаем и Россией. Я бы сказал, что мы получили разрешение без проблем. Местные власти согласились помочь и сделали это. История показывает, что конфликты и санкции – это временные явления. Поэтому я верю, что наш маршрут может стать подспорьем, послужить "ступенькой" для развития сотрудничества в будущем, когда политические проблемы будут решены. Полагаю, что город Сокчхо и провинция Канвондо также придерживаются этой точки зрения и придают большое значение нашему проекту. Местные правительства также интересуются регионом Восточного (Японского – ред.) моря, развитием морского пути и заинтересованы в создании этакого "треугольника" с Россией и Японией. Таким образом, на нас лежит большая ответственность. Мы начали с одного маршрута, но на его основе будем развивать дополнительные возможности для бизнеса и новые маршруты в Восточном (Японском) море, улучшать качество судов и услуг. Наша конечная цель – превратить Сокчхо в ключевой логистический узел для грузоперевозок по Северо-Восточной Азии, и у нас уже есть соответствующий бизнес-план и стратегия для реализации этой цели.– Сейчас между Южной Кореей и Россией нет прямых авиарейсов, но ходит паром из Тонхэ до Владивостока. Как новая линия Сокчхо-Владивосток будет конкурировать с уже имеющимся паромом? Какие есть преимущества?– Вместо сравнения преимуществ, давайте рассмотрим вопрос с точки зрения клиентов. Сейчас почти нет туристического потока. Как вы, наверное, знаете, большинство пассажиров, около 80%, путешествуют по из России в Южную Корею и обратно c деловыми целями. При этом примерно 80% всех пассажиров – россияне. Однако, в случае с паромом из Тонхэ, рейсы были только один раз в неделю. Поэтому пассажирам приходилось адаптировать свое расписание к такому негибкому графику. В отсутствие прямых авиарейсов даже рейсы с пересадкой есть только около трех раз в неделю, и попасть в Южную Корею напрямую можно только по морю. Обычно выгоднее покупать сразу билеты туда и обратно, поэтому людям, у которых были планы на один-два дня, приходилось оставаться на неделю. Теперь, с запуском линии Сокчхо-Владивосток с рейсами два раза в неделю вдобавок к существующим рейсам из Тонхэ, пассажиры будут иметь возможность выбора, смогут более удобно строить свое расписание.На самом деле мы даже предложили оператору парома Eastern Dream, что ходит из Тонхэ, объединить хотя бы какое-то количество билетов, чтобы покупатели могли комбинировать рейсы на оба парома. Так расписание стало бы еще более гибким, но та сторона отказалась.В последнее время рынок фактически был монополией для Eastern Dream. Пассажирские перевозки возобновились с августа прошлого года, и, как можно видеть из статистических данных, паром Eastern Dream обычно может перевозить чуть более 450 человек, но он всегда был полностью заполнен. Соответственно, предложение не покрывало спрос. Хотя, конечно, есть некоторые различия в зависимости от сезона, особенно с ноября по февраль спрос немного меньше. Это своего рода межсезонье в паромных перевозках. Хотя в России в период новогодних и рождественских праздников наблюдается рост поездок.– Сколько пассажиров может перевозить ваш паром за раз?– На данный момент мы планируем обслуживать около 500 пассажиров за рейс, хотя у нас есть разрешение на перевозку 650 человек. Причина в том, что, хотя теоретически паром может вместить 650 человек, мы хотим обеспечить им более комфортное пребывание на борту, поэтому решили сократить количество пассажиров. Конечно, если есть необходимость или туристы едут группой, мы можем делать и максимальную загруженность, но в целом мы стараемся поддерживать число пассажиров на уровне 500 человек. Лично я считаю, что оптимальное количество пассажиров для нас – также около 400 человек. Причина, опять же, – удобство. Дело в том, что у нас есть каюты второго класса на шесть человек. И в отличие от Eastern Dream, где удобства только в двухместных номерах и выше, у нас туалеты и душевые в каждом номере. Это обеспечивает больший комфорт. Так что, если паром перевозит 400 человек, все они смогут разместиться в номерах с личными туалетами. Конечно, если парому нужно вместить большое количество пассажиров, у нас тоже есть групповые залы или комнаты на 12 человек с обогреваемым полом, их пассажиры пользуются общественным туалетом.– Возможна ли перевозка личного автомобиля на пароме?– У нас есть возможность брать на борт личные автомобили. Мы можем перевозить примерно 300 грузовых машин, поэтому, конечно, пассажир может взять и личный автомобиль.– Что насчет цен на билеты, насколько они отличаются от Eastern Dream?– В случае с Eastern Dream цены не были дешевыми, меньше, чем билет на самолет, но все равно дорого. Однако главной проблемой был сервис. Генеральное консульство во Владивостоке и корейская диаспора также выражали беспокойство по этому поводу сервиса, было много жалоб от клиентов на плохое обслуживание, все же паром довольно старый. Цена на билеты на нашей Oriental Pearl примерно такая же, как Eastern Dream. Но в конце года у конкурентов идет акция, поэтому мы подстроили цену под акционную стоимость билетов на Eastern Dream.– Сколько по времени занимает путь?– По текущему расписанию – примерно 21 час. Но погода может внести свои коррективы. Например, в дни с высокими волнами нам приходится снижать скорость. Также недавно была задержка, например, из-за военных учений ВМФ РФ во Владивостоке. Но в целом мы рассчитываем на 21-23 часа.– Сокчхо находится севернее, чем Тонхэ, откуда ходит Eastern Dream, и соответственно, немного ближе к РФ. Сказывается ли это как-то на перевозках?– Поездка до Владивостока из Тонхэ занимает примерно 26 часов, то есть разница в три-четыре часа. Однако фактор времени менее значим для клиентов, будь то груз или пассажиры, чем удобство перемещения. Тут еще важен пункт назначения. Обычно пассажиры, прибывающие из Владивостока, направляются либо в Сеул, либо в Пусан. До Сеула быстрее ехать из Сокчхо, а в Пусан удобнее попасть из Тонхэ. Но в целом, конечно, использование порта в Сокчхо может сэкономить время. В Тонхэ есть станция скоростной железной дороги (KTX), но ходит всего три рейса в день до Сеула, и поездка занимает около двух часов 40-50 минут, что не намного быстрее, чем 2,5-часовое путешествие на автобусе из Сокчхо до Сеула, а автобусы ходят намного чаще поезда.Это пока не утверждено, но мы также рассматриваем возможность запустить шаттл-автобусы для пассажиров парома, чтобы обеспечить еще более высокий сервис для клиентов. Кроме того, с 2027 года из города также планируется запустить KTX до Сеула.– Как вы в общем оцениваете жизнеспособность линии, какая загруженность необходима для ее стабильной работы? Как планируется поддерживать спрос на перевозки, если снова появится прямое авиасообщение между РФ и Южной Кореей?– Если смотреть на данные Корейского статистического управления, то до 2019 года, то есть до пандемии, ежегодно из Кореи в Приморский край приезжало более 300 тысяч человек. В 2020 году, с началом пандемии, число снизилось до 24 000, а в 2021 году – до 4 400. С возобновлением пассажирских перевозок в июле прошлого года, за несколько месяцев было около 20 тысяч пересечений границы. Большинство из них, я думаю, около 18 тысяч, на пароме Eastern Dream. В целом, я считаю, что с концом пандемии и при улучшении международной ситуации, число путешественников вернется к отметке в 300 тысяч человек. Когда это произойдет, цены на билеты упадут, но спрос увеличится. Мы также планируем разрабатывать туристические продукты для пассажиров.Кроме того, по мнению экспертов, стоимость грузоперевозок значительно не изменится. Как вы знаете, несколько лет назад, во время пандемии, она резко поднялась, а сейчас упала. Наблюдается значительное снижение, но, если сравнивать с периодом до пандемии – цены все еще на высоком уровне. Учитывая общий уровень инфляции и рост цен на нефть, эксперты считают, что даже при возвращении частоты перевозок на прежний уровень, цена на грузоперевозки не сильно упадет. Поэтому с точки зрения нашей бизнес-стратегии, даже после окончания конфликта на Украине и возобновления авиаперевозок, мы рассчитываем не только на больший пассажирский спрос, но и на грузоперевозки, которые планируем сделать крепким фундаментом для нашего бизнеса.Учитывая особенности судна, большую часть операционных расходов можно покрыть только за счет грузоперевозок. Если судить по текущим тарифам на грузоперевозки, наши бизнес-планы показывают, что только экспортные грузы покрывают операционные расходы парома, и это без учета импорта. По объему загруженности в среднем на 80% было бы достаточно для поддержания работы линии, и даже с избытком, за счет которого можно было бы переживать периоды падения спроса. Грузовое наполнение все время меняется, но если брать за критерий подержанные автомобили, то по 70-80 штук на рейс.Что касается пассажирских перевозок, то нам достаточно, если стабильно будет поток из примерно 250 пассажиров. Мы получаем заказы на корпоративные перевозки от компаний, что все еще работают в РФ. Также после открытия границ с Китаем поступает большое число бронирований. Корпоративные туры в целом могут стать прибыльным продуктом, особенно если привлечь компании из северо-восточных провинций Китая в города провинции Канвондо.– Расскажите подробнее о планах развития в обозримом будущем.– Дня начала, если все пойдет согласно плану, то во второй половине следующего года мы планируем строительство нового корабля. Тот паром, что мы сейчас используем, – не новое судно. Он моложе Eastern Dream, но все равно довольно старый. Тут нужно пояснить, что на мировом судостроительном рынке паромы крайне редки, их практически нет в наличии. Поэтому даже этот паром нам пришлось долго искать. Обычно суда поступали из Японии, где их эксплуатировали около 10-15 лет, а затем отправляли в Корею, потом в Юго-Восточную Азию. Но в Японии за последнее время практически не было построено новых кораблей, особенно после финансового кризиса 2008 года. Из-за пандемии коронавируса их стало еще меньше. Соответственно число освобождающихся подержанных судов также сильно сократилось. В Корее есть свои паромы, и они могут эксплуатироваться до 25 лет. Обычно они ходили по внутренним линиям, а потом отправлялись на международные маршруты, но начиная с 2020 года, Международная морская организация (IMO) ввела новые правила, из-за которых теперь судам, что ранее не эксплуатировались на международных морских линиях крайне сложно зарегистрироваться на международный маршрут. К тому же для получения хорошего судна, нужно тщательно учитывать специфические потребности и предпочтения клиентов и грузов на конкретном маршруте, поэтому постройка нового судна – оптимальное решение.Мы также планируем отремонтировать здание международного терминала в Сокчхо. Сейчас оно принадлежит частной компании, хотя земля государственная. Как только город выкупит здание, такой план есть, мы сможем инвестировать в его обустройство, а взамен какое-то время не платить за аренду. Его реновация также позволила бы и разгружать грузы, и высаживать пассажиров. Сейчас для грузов используется другой терминал, и это вызывает дополнительные расходы.Опять же, возможен запуск шаттл-автобусов для пассажиров парома, скорее всего, будет создана дочерняя туристическая компания, которая этим займется. Планируем создание наших центров в Пусане, Кочже, Сеуле.– Я слышала, что есть и масштабные планы по созданию логистической цепочки, объединяющей Южную Корею, всю Россию и страны Центральной Азии?– Как я уже говорил, если мы в целом успешно организуем грузоперевозки, то даже в отсутствии пассажиров эксплуатационные расходы компании будут полностью покрываться только за счет грузов. Нашим стратегическим партнером в этом выступает Seojoong Logistics, это сотрудничество стало одним из ключевых условий будущей устойчивости работы морской линии. Seojoong Logistics – одна из крупнейших логистических компаний в Южной Корее, обрабатывающих грузы для Владивостока, она является ведущей компанией в области железнодорожных перевозок по Транссибирской магистрали (TSR) и Транс-Китайской железной дороге (TCR).Мы будем отвечать за морскую доставку товаров из Кореи до Владивостока, а Seojoong Logistics займется доставкой из Владивостока по всей России и в Центральную Азию. Такое партнерство, безусловно, обеспечит доверие заказчиков и может означать рост заказов на перевозки, улучшение конкурентоспособности наших тарифов. Мы также готовимся использовать цепочку температурной логистики (Cold Chain) для перевозки скоропортящихся продуктов. Например, мы сможем импортировать мороженое из Казахстана и поставлять его сети круглосуточных магазинов CU. Сеть, в свою очередь сможет поставлять свои продукты в Казахстан. Скажу, что контракт на поставки мороженого находится на завершающей стадии. Мы также готовим специализированные контейнеры для перевозки мороженого и других продуктов питания, например, морепродуктов и рыбы, орехов.Еще одним направлением является поставка запчастей для автомобилей, с которыми сейчас есть трудности. В Южной Корее вы заказываете деталь, и через день-два она уже у вас. Если отправлять запчасти на пароме в РФ, это было бы хорошей бизнес-моделью. Да и сами подержанные автомобили, сейчас центром дистрибьюции является Инчхон, но мы обсуждали с городскими властями Сокчхо возможность создания тут специализированной инфраструктуры, чтобы переместить в Сокчхо логистический центр экспорта подержанных авто. Так как географически расположение Сокчхо удобное. Клиентам из России, например, было бы намного удобнее приезжать сюда и на месте видеть товар, чем ехать до Инчхона.– Вы упомянули доставку товаров по всей России, какие есть возможности развития в этой сфере?– Паромные перевозки делают возможным целое "море" бизнес-проектов. Я был довольно удивлен тем, насколько развита логистика в России. Даже во Владивостоке местные торговые центры, на мой взгляд, ничуть не уступают корейским. Я встретился с несколькими российскими логистическими компаниями, и они утверждали, что могли бы обеспечить доставку по всей России в течение семи-десяти дней. Логистические компании в России проявляют большой интерес к сотрудничеству с нашей паромной компанией, особенно в области электронной коммерции.Основное преимущество парома заключается в том, что он достигает своей цели всего за один день. В Южной Корее доставка товаров, например, через онлайн-маркет Coupang также занимает в среднем менее суток. В будущем люди в России могли бы заказывать товары в Coupang. Мы готовимся к запуску такого проекта. Предполагается, что если отправлять грузы во Владивосток, то с учетом таможенных процедур доставка по всей России может занять около двух недель.– Какие товары уже перевозятся на данный момент?– Основные категории товаров, которые мы сейчас отправляем, – это строительная техника, например, экскаваторы, подержанные автомобили и грузовые контейнеры. Строительная техника отправляется каждый месяц и составляет значительную часть отправлений. Иногда мы также отправляем грузовые автомобили и полуприцепы.– Если говорить о трудностях, какие моменты предстоит преодолеть?– На данный момент проблемой является таможенное оформление. Таможенные процедуры во Владивостоке и Приморском крае еще не достигли того уровня развития, который мы бы хотели видеть. Персонализированный проход таможни для каждой единицы товара невозможен, если у вас собраны десятки, сотни или тысячи различных заказов от разных поставщиков. Необходимо решить проблему так называемого предварительного информирования таможни, подачи списков со всей информацией по товарам, которой обычно владеет только грузовладелец.Что касается импорта, то в настоящее время многие грузы, поступающие в порт Владивостока, идут не только из России, но, как мне известно, также из Центральной Азии по Транссибирской магистрали. Мы ищем способы привлечь грузы из северо-восточных провинций Китая, хотя различия в железнодорожных стандартах России и Китая могут затруднить поставки.– Напоследок, как вы оцениваете общее влияние проекта на экономику региона?– Открытие морской линии будет способствовать экономическому развитию региона, распространению местных товаров, стимуляции местных производств и малого бизнеса. У нас были идеи договориться с властями провинции и создать продукты для клиентов, которые включали бы купоны на покупку местных товаров и услуг, это стало бы бустером для местной экономики. Также нельзя забыть о создании рабочих мест и увеличении налоговых поступлений, учитывая текущую прибыльность проекта, он, безусловно, окажет положительное влияние на регион.

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https://ria.ru/20230705/aziya-1882313690.html

https://ria.ru/20230630/puteshestviya-1881228530.html

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