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Путин предрек кардинальные изменения в мировой банковской системе - РИА Новости, 07.12.2023
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14:56 07.12.2023 (обновлено: 15:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/izmeneniya-1914374945.html
Путин предрек кардинальные изменения в мировой банковской системе
Путин предрек кардинальные изменения в мировой банковской системе - РИА Новости, 07.12.2023
Путин предрек кардинальные изменения в мировой банковской системе
В свете новых технологий, включая блокчейн, мировую банковскую систему, которая сейчас не в лучшем состоянии, ожидают кардинальные изменения, заявил президент... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:56
2023-12-07T15:59
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В свете новых технологий, включая блокчейн, мировую банковскую систему, которая сейчас не в лучшем состоянии, ожидают кардинальные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин."Скажу больше: западная финансовая система явно устаревает с точки зрения технологий. Она так долго почивала на лаврах, настолько привыкла к монополии и исключительности, к отсутствию реальных альтернатив, к привычке ничего по сути не менять, что стала архаичной", - сказал президент, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".Путин подчеркнул, что в международных платежах все шире используются "гораздо более продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков"."По оценкам экспертов уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Да и сами они, как мы видим, не в самом лучшем состоянии", - заключил Путин.
https://ria.ru/20230812/antonov-1889653427.html
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в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин предрек кардинальные изменения в мировой банковской системе

Путин предрек серьезные изменения в мировой банковской системе из-за технологий

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В свете новых технологий, включая блокчейн, мировую банковскую систему, которая сейчас не в лучшем состоянии, ожидают кардинальные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Скажу больше: западная финансовая система явно устаревает с точки зрения технологий. Она так долго почивала на лаврах, настолько привыкла к монополии и исключительности, к отсутствию реальных альтернатив, к привычке ничего по сути не менять, что стала архаичной", - сказал президент, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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Путин подчеркнул, что в международных платежах все шире используются "гораздо более продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков".
"По оценкам экспертов уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Да и сами они, как мы видим, не в самом лучшем состоянии", - заключил Путин.
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