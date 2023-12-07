https://ria.ru/20231207/izmeneniya-1914374945.html

Путин предрек кардинальные изменения в мировой банковской системе

Путин предрек кардинальные изменения в мировой банковской системе - РИА Новости, 07.12.2023

Путин предрек кардинальные изменения в мировой банковской системе

В свете новых технологий, включая блокчейн, мировую банковскую систему, которая сейчас не в лучшем состоянии, ожидают кардинальные изменения, заявил президент... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:56

2023-12-07T14:56

2023-12-07T15:59

в мире

владимир путин

россия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В свете новых технологий, включая блокчейн, мировую банковскую систему, которая сейчас не в лучшем состоянии, ожидают кардинальные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин."Скажу больше: западная финансовая система явно устаревает с точки зрения технологий. Она так долго почивала на лаврах, настолько привыкла к монополии и исключительности, к отсутствию реальных альтернатив, к привычке ничего по сути не менять, что стала архаичной", - сказал президент, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".Путин подчеркнул, что в международных платежах все шире используются "гораздо более продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков"."По оценкам экспертов уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Да и сами они, как мы видим, не в самом лучшем состоянии", - заключил Путин.

https://ria.ru/20230812/antonov-1889653427.html

https://ria.ru/20230313/svb-1857445783.html

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в мире, владимир путин, россия